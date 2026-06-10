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10 de junio de 2026 - 20:33
Mundo.

Medio Oriente en alerta: Estados Unidos lanzó más bombardeos contra Irán

El Comando Central estadounidense informó nuevos ataques contra objetivos iraníes. Teherán respondió con acciones en el estrecho de Ormuz.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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La ofensiva se produjo el miércoles por la noche y fue confirmada por el Comando Central de Estados Unidos, que informó que las fuerzas norteamericanas iniciaron “ataques adicionales en legítima defensa” contra múltiples objetivos en territorio iraní.

Nuevos ataques contra Irán

Según el Mando Central estadounidense, los bombardeos comenzaron bajo la orden del presidente Donald Trump y fueron presentados como una respuesta a las “agresiones injustificadas y continuas de Irán”.

Tras el anuncio, medios iraníes reportaron explosiones en distintos puntos del sur del país. Entre los lugares mencionados aparecen la ciudad portuaria de Bandar Abás, la isla de Qeshm y las ciudades de Minab y Sirik, zonas cercanas al estrecho de Ormuz.

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Nuevos ataques de Estados Unidos (foto ilustrativa).

Nuevos ataques de Estados Unidos (foto ilustrativa).

El episodio se suma al derribo de un helicóptero estadounidense ocurrido el lunes, hecho que Washington atribuyó a un dron iraní. Los dos soldados que viajaban en la aeronave sobrevivieron.

Irán respondió en el estrecho de Ormuz

Poco después de los ataques, Irán anunció acciones contra dos buques en el estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el comercio internacional y el tránsito de petróleo.

Las últimas horas marcaron uno de los momentos de mayor tensión desde el alto el fuego establecido el 8 de abril. Estados Unidos sostuvo que los ataques fueron en defensa propia, mientras que Irán respondió con nuevas acciones militares.

El presidente Donald Trump había anticipado que su gobierno respondería con “dureza” a Irán. En la previa del anuncio, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, también había advertido que atacarían “con fuerza” durante la noche.

Hasta el momento, el Comando Central no precisó la duración de la ofensiva ni el detalle de los objetivos alcanzados.

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