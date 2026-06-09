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9 de junio de 2026 - 16:44
Mundo.

Donald Trump acusó a Irán por la caída de un helicóptero y anunció represalias

El presidente estadounidense dijo que los dos pilotos fueron rescatados y responsabilizó a Irán por el incidente ocurrido en una zona estratégica.

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Por  Federico Franco
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El incidente ocurrió durante una misión de patrullaje en una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Según informó el Comando Central de Estados Unidos, el helicóptero se precipitó cerca del litoral de Omán y los efectivos fueron localizados y evacuados aproximadamente dos horas después.

Trump responsabilizó a Irán

A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump sostuvo que fue informado por las Fuerzas Armadas sobre la pérdida de un helicóptero AH-64 Apache. En ese marco, afirmó que la aeronave fue derribada por fuerzas iraníes mientras patrullaba el estrecho de Ormuz.

“Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz”, escribió el mandatario.

Donald Trump
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente también confirmó que los dos pilotos sobrevivieron al episodio. “Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”, expresó.

El operativo de rescate

Antes de las declaraciones de Trump, el Comando Central de Estados Unidos había informado que un helicóptero Apache cayó cerca de Omán, aunque inicialmente no había precisado si se trató de una falla técnica o de una acción hostil.

El organismo indicó que los soldados fueron rescatados en condición estable y detalló que en el operativo participó un dron naval de superficie, utilizado para apoyar las tareas de búsqueda y recuperación de la tripulación.

El AH-64 Apache es uno de los principales helicópteros de combate del Ejército estadounidense. Está diseñado para operaciones ofensivas y de apoyo aéreo cercano, y cuenta con cañones automáticos, sistemas de guía avanzada y misiles de precisión.

La pérdida de esta aeronave suma tensión al escenario regional y representa otro episodio sensible para Washington en medio de la crisis en Medio Oriente.

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