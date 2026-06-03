Donald Trump - Presidente de los Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que Irán aceptó no desarrollar armas nucleares, una definición que, según sostuvo, representa un avance significativo en las negociaciones para reducir las tensiones en Medio Oriente y evitar una nueva escalada militar en la región.

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Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista emitida en el programa "Pod Force One", donde el mandatario también dejó abierta la posibilidad de mantener un encuentro con el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, si continúan los avances diplomáticos.

Las imágenes más crudas del conflicto en Medio Oriente

Las imágenes más crudas del conflicto en Medio Oriente

Durante la entrevista, Trump afirmó que las autoridades iraníes transmitieron recientemente el compromiso de no avanzar en el desarrollo de armamento nuclear.

"Ya han acordado que no van a tener un arma nuclear", aseguró el mandatario estadounidense al referirse a los contactos diplomáticos mantenidos entre ambos países.

Para Washington, impedir que Teherán acceda a este tipo de armamento sigue siendo la principal condición para alcanzar cualquier acuerdo de estabilidad regional.

Trump sostuvo que, independientemente de los avances militares o políticos, Estados Unidos no está dispuesto a aceptar que Irán desarrolle capacidades nucleares con fines bélicos.

Diplomacia o intervención militar

El presidente norteamericano reconoció que enfrenta una decisión crucial respecto al futuro de las relaciones con Irán.

Según explicó, el escenario actual presenta dos caminos posibles: avanzar hacia un acuerdo diplomático o recurrir a una acción militar de gran escala.

Aunque defendió las operaciones militares realizadas por Estados Unidos en los últimos meses, insistió en que su prioridad es alcanzar una solución negociada.

"Prefiero resolverlo de una manera amable, desde un punto de vista humanitario", manifestó durante la entrevista.

No obstante, advirtió que un eventual rechazo iraní a los términos propuestos podría cerrar definitivamente la puerta a nuevas conversaciones.

Posible reunión con el líder supremo iraní

Otro de los puntos destacados de la entrevista fue la posibilidad de un encuentro entre Trump y Mojtaba Khamenei.

El mandatario estadounidense afirmó que el líder iraní participa activamente en las negociaciones y señaló que podría reunirse con él si las conversaciones continúan avanzando.

"Me gustaría conocerlo. Probablemente nos reuniremos en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas", expresó.

De concretarse, sería uno de los encuentros diplomáticos más relevantes entre ambas naciones en los últimos años.

Líder supremo iraní Mojtaba Khamenei Líder supremo iraní Mojtaba Khamenei

Crece la tensión en Medio Oriente

Las declaraciones de Trump se producen en medio de un contexto regional complejo, marcado por enfrentamientos recientes entre Estados Unidos e Irán y acusaciones cruzadas por supuestas violaciones al alto el fuego acordado meses atrás.

Las negociaciones de paz permanecen estancadas y las tensiones también involucran a Israel y al conflicto que se desarrolla en la frontera con Líbano.

En este escenario, la cuestión nuclear continúa siendo uno de los principales puntos de disputa entre Washington y Teherán.

Trump confirmó diferencias con Netanyahu

Durante la entrevista, Trump también confirmó que mantuvo una conversación tensa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El presidente estadounidense reconoció haberlo calificado de "loco" durante una llamada telefónica en la que expresó su preocupación por la continuidad de los combates y las dificultades para avanzar hacia un alto el fuego.

Sin embargo, aclaró que mantiene una buena relación personal y política con el mandatario israelí, pese a las diferencias surgidas en torno al manejo del conflicto regional.

Un conflicto que sigue abierto

Mientras Estados Unidos insiste en que existe un compromiso iraní para no desarrollar armas nucleares, las autoridades de Teherán mantienen una postura cautelosa respecto a un eventual acuerdo definitivo.

Desde Irán sostienen que cualquier entendimiento deberá contemplar también la situación en Líbano y el cese de las hostilidades en toda la región.

Por ahora, las declaraciones de Trump representan una señal de acercamiento diplomático, aunque el futuro de las negociaciones dependerá de la capacidad de ambas partes para transformar esos compromisos en acuerdos concretos y duraderos.