Santiago Caputo viajó a Washington para fortalecer los vínculos con el entorno de Donald Trump

Santiago Caputo está en Washington para profundizar las relaciones políticas con la administración Trump.

Santiago Caputo llegó a Washington con el objetivo de afianzar y ampliar sus vínculos políticos con la administración republicana , relaciones que había ido construyendo de manera discreta junto a funcionarios de alto peso cercanos a Donald Trump .

El arribo a DC del asesor central de Javier Milei se produce en paralelo a una creciente inquietud dentro de la Casa Blanca y el Departamento de Estado , vinculada a la crisis política desatada por una investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

Donald Trump sostiene su apoyo a una eventual continuidad de Javier Milei , mientras sus asesores —encargados de seguir de cerca la coyuntura política argentina— muestran desconcierto ante la causa penal que involucra a Manuel Adorni y la firme defensa que encabeza el propio presidente.

En su primera agenda formal en la capital estadounidense, Santiago Caputo se presentó en el Departamento de Estado acompañado por Alec Oxenford, embajador argentino ante la Casa Blanca.

Oxenford recibió una distinción para la Argentina por parte de los asesores jurídicos de la diplomacia estadounidense y de los principales bufetes de Washington. El reconocimiento fue entregado en el salón Benjamin Franklin del Departamento de Estado.

Donald Trump y Javier Milei en la puerta de la Casa Blanca.

Mientras una lluvia primaveral comenzaba a hacerse sentir sobre Washington D.C., el embajador argentino y Santiago Caputo ingresaron a una recepción diplomática marcada por un clima distendido, con abundancia de cócteles, comentarios informales y movimientos propios del juego de poder.

Diplomacia, alianzas estratégicas y agenda bilateral

Previo a los discursos protocolares, Caputo y Oxenford mantuvieron una conversación con Chris Landau, vicesecretario de Estado. Landau está al tanto del escenario político argentino y reconoce la influencia que ejerce Caputo en Balcarce 50.

El encuentro diplomático incluyó tres intervenciones que volvieron a confirmar la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos, una relación de carácter geopolítico que Javier Milei comenzó a delinear junto a Donald Trump incluso antes del inicio formal de la campaña de 2023, cuando todavía Joe Biden ocupaba la presidencia.

Invitación formal al evento diplomático en honor de la Argentina que tuvo la participación del embajador Oxenford y el asesor Caputo.

En primer lugar habló Alexandra Bochnakova, presidenta de la Washington Foreign Law Society, quien expuso los fundamentos jurídicos que respaldaron la distinción otorgada a la Argentina.

Luego, los asistentes al cóctel siguieron la exposición de Reed D. Rubinstein, asesor jurídico principal del secretario de Estado Marco Rubio. Rubinstein tuvo un rol clave en las gestiones que permitieron que los tribunales de Nueva York dictaran una resolución favorable para la Argentina en el litigio por YPF.

“Quiero agradecer a Javier Milei por su apoyo al presidente Trump. Quiero agradecerle también su respaldo a la investigación del ataque a la AMIA y su lucha contra el terrorismo internacional”, admitió Rubinstein. El embajador Oxenford fue el encargado de dar el discurso de cierre, cuando el reloj ya se acercaba a las 20:00 horas (hora del este).

Donald Trump y Alec Oxenford durante un encuentro oficial en la Casa Blanca.

“Argentina y Estados Unidos tienen una relación sistémica. No son solo partners. Hay una relación estratégica”, detalló Oxenford ante los invitados especiales. En la primera fila y puesto de pie, Santiago Caputo reconoció con aplausos la intervención del embajador argentino.

Influencia de Trump, futuro del gobierno libertario y tensiones en Argentina

Los vínculos políticos de Caputo con el círculo cercano de Donald Trump comenzaron a gestarse cuando este aún era candidato presidencial en 2023. Esos contactos personales, que hoy se extienden a distintas áreas de la administración republicana, le permiten a Milei canalizar información y trasladar su visión sobre lo que ocurre en el núcleo del gobierno libertario.

El asesor presidencial se desplaza junto a Oxenford, quien desempeña un rol de mediador cuidadoso, procurando que las tensiones internas en Balcarce 50 no afecten la agenda diplomática en Washington D.C. Los asesores de Donald Trump, tanto en el Ala Oeste como en la Secretaría del Tesoro y el Departamento de Estado, buscan comprender cuál será la evolución de la oposición y de qué manera Javier Milei logrará revertir el deterioro de su imagen pública.

Santiago Caputo toma una selfie a la salida de la Casa Blanca junto a Javier Milei, Karina Milei y Gerardo Werthein, tras una reunión que habían mantenido con Jake Sullivan.

El expresidente estadounidense se muestra decidido a respaldar a Milei en cualquier escenario, aunque para sostener ese apoyo considera indispensable contar con un diagnóstico preciso y actualizado sobre la situación política que atraviesa actualmente la Argentina.

En este escenario, el aumento de la inflación en marzo junto con el denominado caso Adorni generan inquietud en Washington D.C., debido al posible efecto negativo sobre la imagen de Javier Milei.

Desde Estados Unidos buscan evitar un retorno de un gobierno de corte peronista y están dispuestos a utilizar su peso político para respaldar la experiencia libertaria en la Argentina. Ese sería el mensaje concreto que Santiago Caputo trasladaría de vuelta a Buenos Aires.