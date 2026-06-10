Nueva escalada entre Estados Unidos e Irán aleja el alto al fuego

Los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán ponen a prueba el frágil alto el fuego en Medio Oriente.

El alto el fuego en el conflicto de Medio Oriente atraviesa uno de sus momentos más delicados tras una nueva escalada de ataques entre Estados Unidos e Iran . En ese contexto, Teherán advirtió este miércoles que evaluará si mantiene abiertas las conversaciones con la administración de Donald Trump .

Además, el vocero de la Cancillería iraní , Ismail Bagaei , sostuvo que cualquier avance diplomático requiere un escenario de calma y previsibilidad .

El martes, tropas de EE.UU llevaron adelante una ofensiva contra distintos objetivos ubicados en el sur de Iran , en respuesta al presunto derribo de un helicóptero . La operación incluyó ataques sobre sistemas antiaéreos , centros de comando terrestres y radares de monitoreo emplazados en las cercanías del Estrecho de Hormuz , mediante armamento guiado de alta precisión disparado desde aeronaves de combate de la Fuerza Aérea y la Marina estadounidense .

Los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán ponen a prueba el frágil alto el fuego en Medio Oriente.

Los enfrentamientos armados tuvieron lugar apenas un día después de que un helicóptero de combate AH-64 Apache del Ejército de EE.UU cayera en las proximidades del Estrecho de Hormuz tras impactar contra un dron iraní . La información fue brindada por un funcionario estadounidense que pidió mantener el anonimato debido a que la investigación aún continúa en desarrollo. Hasta el momento, no se pudo determinar si el choque fue accidental o deliberado .

Un misil iraní filmado desde un drone.

“La operación fue una respuesta proporcional a los recientes ataques contra fuerzas de Estados Unidos y buques comerciales internacionales que transitan por aguas regionales”, dijo el Comando Central.

La contraofensiva iraní y el impacto regional de los ataques

Desde Iran sostuvieron que la ofensiva estadounidense provocó la destrucción de varias estructuras de telecomunicaciones y de dos plantas desalinizadoras ubicadas en la región de Sirik. Como consecuencia, unas 20.000 personas habrían quedado sin acceso al suministro de agua potable.

A su vez, la Islamic Revolutionary Guard Corps informó que lanzó una contraofensiva dirigida contra 21 instalaciones militares de United States distribuidas en distintos puntos de Medio Oriente, una versión que fue rechazada por Washington. Según las autoridades iraníes, entre los blancos alcanzados figuraban bases estadounidenses emplazadas en Jordan, Kuwait y Bahrain.

Irán respondió con ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente.

Las autoridades de Jordan informaron este miércoles que sus sistemas de defensa lograron neutralizar cinco misiles que se dirigían hacia su territorio. Según afirmó Iran, esos proyectiles tenían como objetivo la Muwaffaq Salti Air Base, una instalación militar que ha servido como base para cazas F-35 y otras aeronaves estadounidenses.

Por su parte, tanto Bahrain como Kuwait señalaron que también interceptaron ataques dirigidos hacia sus territorios, aunque evitaron brindar mayores precisiones sobre los incidentes.

Este episodio representa posiblemente la confrontación más intensa entre Iran y EE.UU desde la entrada en vigor de la tregua del 8 de abril, y ocurre mientras continúan las conversaciones orientadas a encontrar una fórmula que permita reactivar la circulación a través del Estrecho de Hormuz.

El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi.

Además, es la segunda vez en pocos días que una sucesión de ataques y represalias pone en tensión el cese de hostilidades. A comienzos de la semana, Iran e Israel ya habían protagonizado nuevos enfrentamientos, reavivando las dudas sobre la capacidad del acuerdo para resistir una escalada de esta magnitud sin colapsar.

Negociaciones bajo presión y objetivos enfrentados

Si bien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido en reiteradas oportunidades que las conversaciones con Iran para poner fin al conflicto avanzan de manera favorable, también ha combinado esos mensajes optimistas con advertencias sobre la posibilidad de retomar una confrontación militar a gran escala.

Del lado iraní, las autoridades han exhibido capacidad de resistencia a pesar de las semanas de bombardeos intensos. Además, consideran que la posibilidad de bloquear o restringir el tránsito por el Estrecho de Hormuz, una vía estratégica para el comercio global de petróleo y gas, constituye una herramienta clave para fortalecer su posición en la mesa de negociación.

El estrecho de Ormuz, clave en la negociación para poner fin a la guerra.

Tanto EE.UU como Iran parecen explorar una salida que les permita cerrar la crisis presentando el resultado como un logro ante sus respectivas opiniones públicas. Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mantiene metas considerablemente más ambiciosas.

Entre sus principales objetivos figuran el debilitamiento o caída del régimen teocrático iraní, el desmantelamiento de su programa nuclear y la neutralización de Hezbollah, la organización política y militar libanesa respaldada por Teherán.

Los obstáculos que complican una salida diplomática

Las acciones militares entre Estados Unidos e Iran mantienen en tensión a Medio Oriente desde que la ofensiva impulsada por Donald Trump y Benjamin Netanyahu contra territorio iraní comenzó el 28 de febrero.

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Mientras tanto, distintos mediadores internacionales, con Pakistan desempeñando un papel central, llevan varias semanas intentando acercar posiciones para alcanzar un entendimiento. Aunque Trump parece inclinado a obtener un resultado rápido, condicionado por el impacto de los elevados costos energéticos y la proximidad de las elecciones legislativas de noviembre, también sostiene reclamos que resultan difíciles de aceptar para las autoridades iraníes.

Por otro lado, Iran mantiene su postura de que cualquier entendimiento destinado a terminar con la guerra debe incluir también el cese de las hostilidades entre Hezbollah, uno de sus principales aliados regionales, e Israel. Sin embargo, el gobierno israelí ha optado por profundizar las operaciones militares contra esa organización político-militar, incrementando la presión sobre el grupo.