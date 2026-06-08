Tras frenar su ofensiva contra Israel, Irán ratificó que mantiene abierta la vía diplomática

Irán dijo que sigue abierto al diálogo tras el cese de los ataques contra Israel.

La tensión en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo este lunes luego de que Israel llevara a cabo bombardeos sobre distintos puntos del centro y oeste de Irán . La ofensiva se produjo como represalia por el lanzamiento de misiles provenientes de territorio iraní.

Política. El papa León XIV le respondió a Donald Trump en medio de la tensión por Irán

Medios estatales iraníes reportaron detonaciones en las ciudades de Isfahán , Karaj , Tabriz y Teherán . Como consecuencia de los ataques, las autoridades dispusieron restricciones en el espacio aéreo que rodea al aeropuerto internacional Imam Khomeini , la principal terminal aérea del país.

Con las primeras horas del día, las Fuerzas Armadas israelíes anunciaron oficialmente el comienzo de la ofensiva mediante un comunicado breve. “Hace poco, la Fuerza Aérea Israelí atacó objetivos militares pertenecientes al régimen terrorista iraní en el oeste y centro de Irán ”, indicaron.

Desde Irán , en tanto, la Guardia Revolucionaria afirmó que durante el ataque se emplearon misiles balísticos disparados desde aeronaves. Hasta el momento, el gobierno israelí no brindó información adicional acerca de los blancos que fueron alcanzados en la operación.

Más tarde, se registraron varias detonaciones en Jerusalén en medio de advertencias de Israel sobre un nuevo ataque proveniente de Irán. Las Fuerzas Armadas israelíes señalaron que detectaron el lanzamiento de misiles desde territorio iraní y que habían activado los sistemas de defensa para intentar neutralizarlos.

En un mensaje a través de Truth Social, Donald Trump llamó a Israel e Irán a cesar inmediatamente los enfrentamientos.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por la prensa israelí, el presidente Donald Trump mantuvo una conversación previa con Benjamin Netanyahu, durante la cual le habría solicitado que no respondiera de manera inmediata a los ataques iraníes que pusieron fin a la tregua que se mantenía, con dificultades, desde abril.

Por el momento, la Casa Blanca no emitió declaraciones oficiales sobre la ofensiva lanzada por Israel ni acerca de una posible participación o coordinación con Estados Unidos.

El presidente de Irán dijo que el país sigue en la mesa de negociaciones

Tras el anuncio de las Fuerzas Armadas iraníes sobre el fin de las operaciones contra Israel, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que su país mantiene abierta la vía del diálogo. “La defensa y la diplomacia son los dos pilares del poder nacional. No hemos abandonado ni el campo de batalla ni la mesa de negociaciones”, expresó el mandatario a través de una publicación en X.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqaei.

Por otra parte, el bloque decidió aplicar nuevas sanciones contra tres personas vinculadas tanto al aparato militar del régimen iraní como al sector petrolero del país, incluyendo el congelamiento de bienes y restricciones para ingresar a los Estados miembros. En paralelo, Francia y el Reino Unido trabajan en el despliegue de una misión naval que podría ponerse en marcha una vez que finalicen las hostilidades.

La Unión Europea sancionó a la Guardia Revolucionaria de Irán

La Unión Europea resolvió este lunes aplicar sanciones contra el vocero de la rama naval de la Guardia Revolucionaria iraní y contra un mando regional de esa fuerza, como respuesta a las acciones vinculadas al cierre del estrecho de Ormuz.

La medida fue adoptada debido a la importancia estratégica de ese corredor marítimo, considerado uno de los principales puntos de circulación mundial para el transporte de petróleo y gas.

El humo se eleva tras los ataques contra la zona petroquímica de Mahshahr, en el condado de Bandar Mahshahr, provincia de Juzestán (Irán).

La medida adoptada por la Unión Europea, integrada por 27 Estados miembros, se produce en un contexto en el que el bloque ha quedado prácticamente al margen del conflicto entre Estados Unidos e Irán. La crisis mantiene restringido el tránsito por una ruta marítima clave para el comercio internacional y ha generado fuertes repercusiones en los mercados energéticos.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades europeas, fueron incorporados a la lista de sancionados Mohammad Akbarzadeh, vocero de la fuerza naval de los Guardianes de la Revolución, y el Comando Provincial de Hormozgán, una estructura perteneciente a ese cuerpo militar de carácter ideológico.

La provincia de Hormozgán está ubicada sobre la costa del estrecho homónimo, una zona estratégica desde la cual el gobierno iraní ejerce influencia sobre la navegación en el Golfo Pérsico.

Israel bombardeó objetivos militares de Irán en respuesta a los ataques con misiles del régimen persa.

Las medidas restrictivas adoptadas por la Unión Europea también incluyeron a Hamid Hosseini, vocero del gremio de exportadores petroleros de Irán. Sobre él pesan el bloqueo de bienes y recursos económicos, además de la imposibilidad de ingresar a cualquiera de los países que integran el bloque comunitario.

A las 8.30 hs el ejército de Irán anuncia el cese de los ataques contra Israel

Las Fuerzas Armadas iraníes informaron este lunes que dieron por concluidas las operaciones militares contra Israel, luego de haber lanzado misiles como respuesta al ataque aéreo realizado por las fuerzas israelíes sobre Beirut, la capital del Líbano.

Al mismo tiempo, desde Teherán remarcaron que reaccionarán con acciones “mucho más duras y aplastantes” en caso de que Israel mantenga su ofensiva, especialmente si continúan los ataques o incursiones vinculados al territorio libanés.

Irán dijo que sigue abierto al diálogo tras el cese de los ataques contra Israel.

A través de un comunicado difundido por la cadena estatal IRIB, las Fuerzas Armadas iraníes señalaron que la ofensiva fue una reacción frente a lo que describieron como “agresiones y atrocidades del régimen sionista en el sur de Líbano y Dahiye”, acciones que, según afirmaron, contaron con el apoyo de Estados Unidos.

Las autoridades de Irán remarcaron que decidieron poner fin a las operaciones militares, aunque advirtieron que cualquier nuevo ataque en la zona provocará una respuesta aún más contundente. El pronunciamiento llegó después de varias horas de enfrentamientos entre ambas partes y tras el pedido del presidente estadounidense, Donald Trump, para que cesaran los bombardeos.