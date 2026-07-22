El viceministro de Economía dijo que la recuperación "ya empezó" y anticipó mejoras para la gente

El viceministro de Economía aseguró que “ya están los brotes verdes” para que la gente empiece a sentir las mejoras.

El viceministro de Economía, José Luis Daza , afirmó que la economía argentina ya muestra señales iniciales de recuperación y sostuvo que “ya están los brotes verdes” que permitirán que la población comience a percibir los efectos positivos de la mejora en el orden macroeconómico .

Además, destacó los elementos estructurales que, según su visión, permitirán atravesar el período electoral sin que se generen desequilibrios en la economía. Ante la consulta por la utilización de la frase “brotes verdes” , una expresión asociada al período del gobierno de Mauricio Macri , Daza aclaró que en aquel momento había mantenido una postura crítica respecto de esa administración.

“Yo, personalmente, no apoyé la política económica del gobierno del presidente Macri. Hizo muchas cosas bien, pero yo fui crítico porque no estaba de acuerdo con la política fiscal” , explicó durante una entrevista con Radio Mitre .

A su vez, señaló que el Gobierno reconoce las dificultades económicas que enfrentan muchos argentinos en su vida cotidiana. “Que la gente no llegue a fin de mes es una tragedia. Ser pobre es una tragedia, pero nosotros evitamos una catástrofe” , manifestó.

El funcionario afirmó que el orden macroeconómico conseguido “va a generar y está generando las condiciones para que la gente lo empiece a sentir” y volvió a insistir en que “ya están los brotes verdes”. “Absolutamente somos conscientes que tenemos que mejorar las condiciones”, concluyó.

Según detalló, su intención es señalar que el proceso de recuperación ya comenzó, aunque sus efectos todavía no sean visibles para la mayoría de la sociedad. “se están creando las bases, se están creando las empresitas, se están creando los empleos poco a poco, que todavía no se ven”, explicó.

Para graficar esa situación, recurrió a una comparación de origen japonés: “Los japoneses tienen un dicho muy importante: hace más ruido un árbol cayéndose que cien plantitas empezando a crecer”, sostuvo.

Daza afirmó que, desde el comienzo de la actual administración, el equipo económico enfocó sus esfuerzos en construir un escenario que permita recuperar el poder de compra de los trabajadores y ampliar las oportunidades laborales. “Todo el esfuerzo ha sido concentrado en generar las condiciones para que los argentinos puedan llegar a fin de mes, que sus ingresos puedan crecer y que el trabajo pueda crecer”, expresó.

Además, defendió el rumbo del programa económico al señalar que se implementa “sin populismo, sin trucos, sin trampas”, y sostuvo que las decisiones tomadas tienen como finalidad impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo y favorecer una mejora en los salarios.

El funcionario señaló también que el presidente Javier Milei estableció como uno de los principales objetivos que el camino hacia el equilibrio fiscal no perjudicara a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. En ese sentido, resaltó la coordinación entre el Ministerio de Capital Humano y el área de Economía para dirigir los programas de ayuda social hacia quienes más los necesitan.

La decisión de Moody’s

El viceministro de Economía destacó la reciente mejora en la calificación de la deuda soberana argentina otorgada por Moody’s y consideró que representa una señal favorable para la sociedad. “Es muy positiva para la gente, para la población. Confirma que vamos en la dirección correcta, pero, más que eso, lo que implica es que se reduce el costo del crédito para la Argentina, para todos los argentinos, para la gente, para las empresas y para el Gobierno”, sostuvo.

De acuerdo con lo expresado por el funcionario, una reducción en el costo del crédito hará posible que una mayor cantidad de iniciativas productivas que hoy no encuentran financiamiento puedan finalmente avanzar. “Eso va a permitir ampliar la capacidad productiva de la Argentina y generar más empleo”, afirmó.

Daza explicó además que una de las metas de la administración es que la Argentina consiga la categoría de grado de inversión para el año 2031, un reconocimiento reservado para las economías que los mercados internacionales consideran de menor riesgo financiero. “Grado de inversión quiere decir que entraste en la categoría de los países más seguros del mundo. Dejaste de ser un país con riesgos de insolvencia”, señaló.

En esa línea, el funcionario sostuvo que alcanzar esa meta permitiría una baja del riesgo país de entre 200 y 300 puntos básicos, una reducción que tendría un impacto directo en las condiciones de financiamiento para hogares y compañías. Según explicó, este escenario contribuiría a fortalecer la estabilidad macroeconómica y a consolidar la confianza en la economía argentina.

Además, resaltó la señal enviada por las tres agencias calificadoras que decidieron elevar la evaluación de la deuda soberana del país, aunque remarcó especialmente el informe elaborado por Moody’s.

“Yo diría que de las cosas más importantes que dijeron las tres agencias de rating que subieron la categoría argentina es que mencionaron que acá hay un cambio estructural, un cambio de dirección. Esto no es un ajuste cíclico temporal, sino que se consolida la base para que la Argentina, a diferencia del pasado”, afirmó.

En ese sentido, explicó que Moody’s interpretó que el actual programa económico “es muy diferente a los anteriores que se trataron en Argentina, que tenían muchos parches de corto plazo”. Además, sostuvo que la señal central para los inversores es que “esta vez es diferente”.

El funcionario agregó que esa interpretación es compartida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), distintos organismos globales y otras entidades que, según explicó, “no están atadas al ciclo político de corto plazo”. En ese sentido, sostuvo que esas instituciones perciben la existencia de “un cambio estructural de dirección muy importante y muy positivo para la Argentina”.

Salarios, empleo y pobreza

En ese escenario, el funcionario afirmó que los niveles de pobreza registraron una baja significativa, al pasar de valores que superaban el 50% a ubicarse actualmente en “números del veintitantos por ciento”. Además, aseguró que la administración nacional mantendrá sus esfuerzos para profundizar esa tendencia.

Al analizar el panorama económico del país, reconoció que durante los últimos años hubo un período de estancamiento en los salarios, el empleo y la actividad productiva, factores que, según señaló, todavía representan desafíos pendientes.

“Si yo saco la foto desde 2010, los salarios en Argentina no crecen, están estancados y han venido bajando. El empleo en Argentina no crece y ha estado bajando. Si vemos la producción industrial, todos los indicadores han estado absolutamente estancados”, señaló.

Para Daza, el principal objetivo es dejar atrás “estos 30 años que hicieron de Argentina uno de los países, lamentablemente, fracasados en crear las condiciones para su población”.

“No hay un país en este continente que tenga más riqueza natural que la que tiene Argentina. Se ha hecho todo lo imposible para que eso no se concrete, y lo que estamos haciendo es generar las condiciones”, afirmó. Como ejemplo, aseguró que ya existen “140.000 millones de dólares en solicitudes de inversión que van a venir a la Argentina”.

Elecciones de 2027

Al ser consultado por las posibles consecuencias de los comicios presidenciales de 2027, Daza descartó que las elecciones, por el solo hecho de desarrollarse, representen un factor capaz de desencadenar una crisis económica.

“Constantemente escucho en Argentina que todos dicen que las elecciones políticas están asociadas a crisis financieras, del tipo de cambio. Mi mensaje es el siguiente: las elecciones, en Argentina como en ninguna parte del mundo, generan crisis. Lo que genera crisis son los desequilibrios macro”, afirmó.

Según explicó, las crisis económicas que atravesó el país en las últimas décadas no fueron provocadas directamente por las elecciones, sino que estuvieron vinculadas a desequilibrios acumulados durante años. En ese sentido, sostuvo que los procesos electorales solo funcionaron como un elemento que precipitó situaciones que ya presentaban problemas previos.

“La elección la puede gatillar, la dispara. Pero, si no hay pólvora, no hay balas ahí, no va a pasar nada”, afirmó. En ese contexto, señaló que el Gobierno logró corregir los principales desequilibrios macroeconómicos y aseguró que la intención es arribar a los próximos comicios “con una economía sumamente fuerte, blindada, sin desequilibrios, creciendo y con inflación a la baja”.