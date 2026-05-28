Luis Caputo aseguró que la economía “se va a llevar puesta a la política”

El ministro de Economía, Luis Caputo , defendió el rumbo económico del Gobierno nacional durante su exposición en el Latam Economic Forum 2026, realizado en la Ciudad de Buenos Aires . Ante empresarios y referentes del sector privado, sostuvo que existe una fuerte diferencia entre los datos económicos y el relato sobre la situación del país.

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Durante su presentación, Caputo afirmó que tanto él como el presidente Javier Milei decidieron enfocarse en mostrar datos concretos para enfrentar lo que considera una lectura equivocada de la realidad económica.

“Estamos haciendo esto porque es la mejor forma que tenemos de combatir el relato” , expresó el ministro. En ese sentido, remarcó que la inflación volvió a bajar y se ubicó en 2,6% en abril. Además, anticipó que para mayo se espera un número aún menor.

También señaló que las expectativas inflacionarias permanecen ancladas, tanto en el Relevamiento de Expectativas de Mercado como entre operadores privados, y aseguró que para los próximos doce meses se proyecta una inflación cercana al 20%.

Embed - Exposición del Ministro de Economía, Luis Caputo, en la apertura del 12° Latam Economic Forum.

Los datos que destacó el ministro

Caputo repasó distintos indicadores para sostener la defensa de la gestión económica. Entre ellos, mencionó que la variación de la canasta básica alimentaria fue de 1,1% en abril, el registro más bajo desde agosto del año anterior.

También destacó un récord de exportaciones de bienes en abril, que llegó a casi 9.000 millones de dólares. Según proyectó, este año Argentina podría alcanzar los 100.000 millones de dólares en exportaciones totales, con la agroindustria aportando 17.000 millones en el primer cuatrimestre.

El ministro también remarcó el récord de actividad aerocomercial en el primer cuatrimestre, con 17,9 millones de pasajeros, y aseguró que el estimador mensual de actividad económica alcanzó un máximo histórico.

Luis Caputo aseguró que la economía "se va a llevar puesta a la política" Luis Caputo aseguró que la economía “se va a llevar puesta a la política”

“Los datos son la realidad”

Caputo insistió en que la situación económica debe analizarse a partir de indicadores y no de percepciones. “La realidad son los datos, y los datos muestran esto. No nos dejemos psicotear más con lo que se escucha y lo que se ve”, sostuvo.

Además, agregó: “Hay un 25% de la población que ya definitivamente está mejor. Esto es un dato duro”. Durante su discurso, volvió a remarcar la importancia del equilibrio fiscal y sostuvo que la confianza de los inversores depende de la continuidad del rumbo económico.

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La frase sobre el año electoral

Uno de los tramos más fuertes de su exposición llegó cuando analizó el impacto político del escenario económico. “El año que viene va a ser un año electoral absolutamente atípico, porque la economía por primera vez se va a llevar puesta a la política. Eso es lo que va a seguir pasando”, afirmó.

Además, aseguró que Javier Milei ganará las elecciones presidenciales del 24 de octubre de 2027 y proyectó que ese año será “el de mayor crecimiento” del período presidencial.

Qué dijo sobre el dólar y el Banco Central

En la última parte de su exposición, Caputo se refirió a la intervención del Banco Central en el mercado cambiario. “El Banco Central ya no es que tenga que defender el peso, tiene que defender el dólar. Si no estuviera el Banco Central comprando más de USD 100 millones por día, el dólar ya valdría $1.100”, sostuvo.

El Banco Central de la República Argentina compartió la tabla comparativa de tasas. Banco Central

El ministro destacó que el ritmo de compra de divisas alcanzó cifras récord y planteó que, si se mantiene esa tendencia, el Banco Central podría adquirir USD 23.000 millones durante el año.

Inversiones y baja de impuestos

Caputo también afirmó que existe “un interés brutal en invertir en la economía real” y vinculó esa expectativa con el rumbo económico y el liderazgo internacional del presidente.

El ministro sostuvo que el objetivo del Gobierno es seguir bajando impuestos en la medida en que se consolide el superávit fiscal. “Si la economía crece seis, siete, ocho por ciento en los próximos años, los impuestos más distorsivos en la historia del mundo se van en dos años”, anticipó.

Además, detalló que hay proyectos aprobados por 30.000 millones de dólares y una cartera potencial de 140.000 millones, especialmente en energía, minería y economía del conocimiento, con impacto en crecimiento, empleo y generación de dólares.