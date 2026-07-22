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22 de julio de 2026 - 11:48
Política.

Avellaneda: agrupaciones sociales cortan el Puente Pueyrredón y se enfrenta con Infantería

Se desplegó un operativo en Avellaneda para liberar el tránsito durante una protesta convocada por la CGT, las dos CTA y organizaciones opositoras.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Infantería intenta despejar un piquete de agrupaciones de izquierda en Avellaneda.

La Infantería intenta despejar un piquete de agrupaciones de izquierda en Avellaneda.

La Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante este miércoles un procedimiento en la zona de ingreso a Avellaneda con el objetivo de liberar la circulación vehicular, luego de que organizaciones de izquierda realizaran una protesta que bloqueó uno de los accesos más importantes hacia la Ciudad de Buenos Aires.

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Incidentes en Avellaneda: la tensión comenzó pasadas las 10 am

Pasadas las 10 de la mañana, comenzaron a producirse escenas de tensión entre los manifestantes y los integrantes de las fuerzas de seguridad, mientras los efectivos avanzaban con el operativo para despejar el área ubicada en las inmediaciones del Puente Pueyrredón, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en el sector correspondiente a la provincia de Buenos Aires.

Durante la protesta se identificaron banderas pertenecientes a distintas agrupaciones sociales y políticas, entre ellas el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). También participaron de la movilización otras organizaciones vinculadas al ámbito político y social.

En el marco de la jornada de movilización convocada por la CGT y las dos CTA, diferentes organizaciones sociales y sectores políticos opositores se reunieron sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en el sur del Gran Buenos Aires, con la intención de marchar hacia el Puente Pueyrredón, uno de los principales accesos que une la provincia con la Ciudad de Buenos Aires, para continuar luego en dirección al Congreso de la Nación.

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