Donald Trump amenaza con atacar infraestructura iraní si continúan los ataques en Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , lanzó este miércoles una advertencia al señalar que su país responderá con ataques contra infraestructura civil de Irán , incluyendo instalaciones como puentes y plantas de energía , ante cualquier ofensiva de Teherán contra embarcaciones que circulen por el estratégico estrecho de Ormuz.

Se trata de una zona clave para el comercio internacional de petróleo. “Cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misil, cohete, dron o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA PLANTA DE ENERGÍA “, escribió en su red Truth Social.

La declaración del mandatario ocurre en un escenario de creciente tensión internacional , marcado por más de once noches seguidas de ataques estadounidenses sobre Irán desde el inicio del conflicto, que comenzó el 28 de febrero .

Con el paso de las semanas, la confrontación se transformó progresivamente en una disputa centrada en el dominio del estrecho de Ormuz , una vía marítima estratégica por la que, en condiciones normales, circulaba cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural comercializados a nivel global.

Las ofensivas de Irán contra embarcaciones comerciales que circulaban por esa ruta marítima fueron el factor que impulsó la nueva etapa de enfrentamientos. A esto se sumó la amenaza de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán, quienes también mantienen bajo presión a los buques petroleros de Arabia Saudita en el mar Rojo.

La combinación de estos focos de tensión provocó que el valor del crudo Brent trepara por encima de los 94 dólares por barril, generando nuevas preocupaciones sobre el abastecimiento energético internacional y un aumento en el precio de los combustibles en Estados Unidos, en un contexto previo a las elecciones legislativas de medio término del próximo otoño boreal.

El conflicto por el estrecho de Ormuz impacta en el mercado energético

El propio Donald Trump había expresado el martes, desde el Salón Oval, una postura poco optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo por la vía diplomática. El mandatario afirmó que Washington no tenía “ningún interés en reunirse” con Teherán y advirtió que las fuerzas estadounidenses podrían lanzar próximamente una ofensiva contra un área de Irán ubicada cerca de uno de sus principales centros de enriquecimiento de uranio.

El secretario de Estado, Marco Rubio, había sostenido una posición similar pocas horas antes durante una cumbre regional en Filipinas, donde alertó a otros gobiernos sobre las consecuencias que podría tener habilitar que Irán ejerza control sobre una ruta marítima internacional.

Donald Trump - Presidente de los Estados Unidos

“Si creamos un precedente en Oriente Medio en el que un Estado nación pueda decidir que va a controlar una vía navegable internacional, cobrar un peaje y, si no se lo pagas, volar tus barcos, habremos creado un precedente muy peligroso que se repetirá en otras partes del mundo”, señaló Rubio.

Como reacción a las recientes ofensivas de Irán contra embarcaciones comerciales, Estados Unidos había decidido reactivar un cerco sobre los puertos iraníes, una medida que provocó que varios buques petroleros destinados al traslado de crudo de ese país tuvieran que cambiar su rumbo y retirarse de la zona.

Irán mantiene sus ataques mientras sigue la negociación diplomática

Por su parte, Irán mantiene su postura de continuar con las acciones de represalia. La Guardia Revolucionaria afirmó nuevamente este miércoles que no interrumpirá su respuesta militar, mientras que medios oficiales iraníes informaron sobre un nuevo ataque estadounidense contra la isla de Larak, ubicada en el estratégico estrecho de Ormuz.

La Armada iraní aseguró que realizó disparos de advertencia cerca de destructores de la Armada de EE.UU. que operaban cerca del estrecho de Ormuz.

En el marco de esta creciente confrontación militar, continúan desarrollándose gestiones diplomáticas por canales alternativos. Días atrás, el ministro del Interior de Irán, Eskandar Momeni, viajó a Pakistán, uno de los países que actúan como intermediarios en la disputa, con la intención de impulsar nuevamente las negociaciones.

Sin embargo, todavía no se conoce qué tipo de acuerdo podría lograrse para detener una guerra que el propio Gobierno iraní admitió que alcanzó una dimensión de “gran escala”.