Donal Trump cumple 80 años entre dudas por su salud y una agenda cargada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , cumple este domingo 80 años en medio de una fuerte exposición pública, una agenda internacional cargada y crecientes preguntas sobre su estado de salud. Aunque desde la Casa Blanca aseguran que está en condiciones de gobernar, la oposición insiste con sus cuestionamientos.

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Donald Trump llega a sus ocho décadas con una imagen que busca proyectar fortaleza. El mandatario republicano mantiene frecuentes apariciones públicas, responde preguntas de la prensa y suele remarcar que se siente con la misma energía de años anteriores.

Sin embargo, el debate sobre su salud volvió a instalarse en Estados Unidos. Dirigentes demócratas y analistas políticos pusieron el foco en distintos episodios públicos, como momentos de somnolencia en actos oficiales, hematomas visibles en sus manos y la hinchazón en sus tobillos. Desde el entorno presidencial, en cambio, aseguran que se mantiene “increíblemente activo”.

Según el último informe médico difundido por la Casa Blanca, Trump goza de “excelente salud” y está “totalmente apto” para ejercer como comandante en jefe. El reporte atribuyó los hematomas al uso de aspirina y a los constantes apretones de manos, mientras que la hinchazón en los tobillos fue relacionada con una insuficiencia venosa crónica, una afección frecuente en adultos mayores.

El tema no pasa inadvertido porque el propio Trump utilizó durante años la edad y el estado cognitivo de Joe Biden como eje de sus críticas políticas. Ahora, con 80 años, el republicano enfrenta un escrutinio similar, especialmente en un contexto de alta polarización y con las elecciones de medio término cada vez más cerca.

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Estados Unidos: salud presidencial y comparaciones con Biden

El cumpleaños de Trump también reabrió las comparaciones con Joe Biden, quien dejó su campaña de reelección en 2024 tras una fuerte presión interna de su propio partido. En aquel momento, la edad y el rendimiento público del demócrata fueron parte central del debate político estadounidense.

Ahora, distintos sectores de la oposición señalan que Trump debería enfrentar el mismo nivel de análisis. Algunos legisladores demócratas incluso exhibieron videos en los que el mandatario aparecía con los ojos cerrados durante reuniones en la Casa Blanca, mientras funcionarios republicanos salieron rápidamente a defenderlo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, fue uno de los que respaldó al presidente y afirmó que Trump se mantiene activo, realiza llamadas de madrugada y participa de viajes internacionales y reuniones de trabajo con intensidad.

Según un análisis de encuestas difundido por CNN y citado por la fuente, el 55% de los estadounidenses considera que la edad y el estado físico y mental del presidente no son adecuados para el cargo. Aun así, desde la Casa Blanca insisten en que su salud no representa un impedimento para gobernar.

Trump decidió celebrar sus 80 años con una velada de artes marciales mixtas de la UFC en la Casa Blanca, un gesto que también apunta a reforzar una imagen de vigor y espectáculo, dos marcas habituales de su estilo político.

Mientras tanto, el presidente continúa con una agenda exigente, atravesada por asuntos internacionales, reuniones diplomáticas y disputas internas. En ese contexto, el debate sobre su salud promete seguir ocupando un lugar central en la política de Estados Unidos.