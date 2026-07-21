ANSES actualizó los haberes de agosto: cuánto cobrarán jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) anunció oficialmente una suba del 1,89% para las jubilaciones, pensiones y asignaciones que se cobrará durante agosto de 2026. La suba abarcará tanto a los haberes del sistema previsional como a las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y a la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

A partir de esta actualización, la ANSES dio a conocer los valores actualizados que recibirán los titulares de las distintas prestaciones. En paralelo, se mantendrá el pago del bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos, el cual continuará aplicándose bajo las mismas condiciones que en períodos anteriores.

La ANSES implementará durante agosto de 2026 una suba del 1,89% en las prestaciones, de acuerdo con el esquema de movilidad mensual dispuesto por el Decreto 274/2024 .

El ajuste fue determinado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que el organismo considera para establecer la actualización de los haberes. Si bien el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reportó una inflación del 1,9% en junio , la ANSES realiza el cálculo utilizando el valor con mayor precisión decimal, motivo por el cual el incremento final será del 1,89% .

Con la aplicación de este aumento, los montos de las prestaciones previsionales quedarán establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.775,93, que asciende a $489.775,93 con el bono de $70.000.

$419.775,93, que asciende a con el bono de $70.000. Jubilación máxima: $2.824.694,49.

$2.824.694,49. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.820,74, o $405.820,74 con bono.

$335.820,74, o con bono. Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad: $293.843,15, o $363.843,15 con bono.

$293.843,15, o con bono. PNC por vejez: $293.843,15, o $363.843,15 con bono.

$293.843,15, o con bono. PNC para madres de siete hijos: $419.775,93, que llega a $489.775,93 con el bono.

En relación con las asignaciones familiares correspondientes al SUAF, los beneficiarios que se encuentren dentro del primer tramo de ingresos percibirán los siguientes importes:

Asignación por hijo: $75.433.

$75.433. Asignación por hijo con discapacidad: $245.597.

$245.597. Asignación por nacimiento: $87.926.

$87.926. Asignación prenatal: $75.433.

$75.433. Asignación por adopción: $525.682.

$525.682. Asignación por matrimonio: $131.652.

$131.652. Asignación por cónyuge: $18.304.

ANSES: último día para presentar la Libreta AUH y cobrar el 20% retenido

Qué pasará con la AUH, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche en agosto

La actualización de movilidad prevista para agosto también alcanzará a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la Asignación por Embarazo, que recibirán el mismo ajuste del 1,89% aplicado al resto de las prestaciones.

Luego del incremento, tanto la AUH como la Asignación por Embarazo tendrán un valor de $150.848. De ese monto, $120.678,40 serán depositados mensualmente de manera directa, mientras que $30.169,60 permanecerán retenidos hasta que se cumpla con la entrega de la Libreta AUH. En el caso de la AUH por discapacidad, el importe total llegará a $491.173, con un pago inmediato de $392.938,40 y una parte retenida de $98.234,60 hasta completar el trámite correspondiente.

Por otra parte, el Complemento Leche correspondiente al Plan de los Mil Días también tendrá una modificación en su monto, que ascenderá a $56.897 debido al ajuste establecido por la movilidad. En cambio, la Tarjeta Alimentar continuará sin cambios en sus importes actuales: $72.250 para los hogares con un hijo, $113.299 para aquellos que tienen dos hijos y $149.425 para las familias con tres o más hijos.

Cómo consultar las liquidaciones de ANSES en Mi ANSES

Las liquidaciones correspondientes a agosto podrán consultarse a través de Mi ANSES a partir del 10 de agosto de 2026, antes de que comience el calendario de pagos establecido para ese período.

Para revisar la información sobre los montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones, los usuarios deberán ingresar a la plataforma utilizando su CUIL o CUIT junto con la Clave de la Seguridad Social. La publicación anticipada de estos datos permite que cada titular conozca con tiempo los valores que recibirá durante el mes y controle la acreditación de sus prestaciones.