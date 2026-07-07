ANSES confirmó los montos de las Pensiones No Contributivas para julio de 2026

Durante julio de 2026 , los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) que dependen de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) recibirán sus pagos de acuerdo con un cronograma establecido según la terminación del número de DNI . Además, los montos presentan una actualización vinculada al último ajuste de movilidad .

La determinación del importe final que perciben los beneficiarios, junto con la aplicación del bono extraordinario mensual , constituye uno de los puntos más relevantes para quienes cuentan con este tipo de prestación .

El cronograma de pagos , establecido bajo los lineamientos de la Resolución 349/2025 , incorpora las fechas correspondientes a feriados nacionales y jornadas no laborables, con el objetivo de garantizar que los beneficiarios puedan cobrar sus prestaciones sin inconvenientes.

El valor final de las pensiones está determinado por distintos factores, entre ellos la evolución de la inflación , las actualizaciones definidas por el sistema de movilidad y la suma de complementos adicionales , como el bono mensual vigente desde marzo de 2024 .

Cuáles son las PNC de ANSES

Las Pensiones No Contributivas (PNC) integran el conjunto de ayudas sociales destinadas a brindar un respaldo económico a aquellas personas que no acceden a una jubilación o pensión del régimen previsional habitual. Este mecanismo busca ofrecer una protección mínima a sectores que atraviesan condiciones de vulnerabilidad económica o social.

Dentro de las prestaciones incluidas en este sistema se destacan la Pensión No Contributiva por Invalidez, el beneficio destinado a madres con siete hijos o más y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Aunque esta última no pertenece formalmente a la categoría de PNC, la ANSES la agrupa junto con estas pensiones debido a que cuenta con un esquema similar en cuanto a fechas de cobro, aplicación de bonos y actualización de montos.

De cuánto es cada PNC de ANSES en julio 2026

Durante julio de 2026, los montos correspondientes a las Pensiones No Contributivas (PNC) incorporan la última actualización establecida por el sistema de movilidad, con una suba del 2,15% sobre la jubilación mínima, porcentaje que se desprende de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada en mayo.

En esta oportunidad, los beneficiarios no recibirán el medio aguinaldo, por lo que el pago estará compuesto únicamente por el haber mensual actualizado junto con el bono extraordinario de $70.000.

Las principales líneas de PNC y sus montos brutos estimados para julio son:

Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: El haber base queda en $288.392,53 brutos . Sumando el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total mensual asciende a $358.392,53 .

El haber base queda en . Sumando el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total mensual asciende a . Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El haber base se ubica en $329.591,46 brutos . Con el bono extraordinario de $70.000 , el total mensual llega a $399.591,46.

El haber base se ubica en . Con el bono extraordinario de , el total mensual llega a $399.591,46. Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos o más: El haber base es de $411.989,32 brutos, equivalente al 100% de la jubilación mínima. Al agregar el bono de $70.000, el monto bruto mensual alcanza $481.989,32.

Qué pasa con el bono de $70.000 para las PNC

A partir de marzo de 2024, los titulares de una Pensión No Contributiva (PNC) comenzaron a recibir un complemento adicional de $70.000 mensuales, establecido por el Gobierno nacional. Este refuerzo económico continúa aplicándose en julio de 2026 y tiene como objetivo aliviar el impacto de la inflación sobre los ingresos y brindar un mayor respaldo a quienes perciben los montos más bajos.

El refuerzo económico se incorpora directamente junto con la acreditación mensual de la prestación, por lo que los beneficiarios no deben realizar ninguna gestión extra para acceder a ese adicional. Así, el pago total de una PNC durante julio queda conformado por el monto del haber actualizado y la suma de $70.000 otorgada en concepto de bono extraordinario.

La permanencia de este bono extraordinario contribuye a sostener los ingresos más bajos del sistema previsional ante el aumento del costo de vida, al menos mientras no se dispongan nuevos incrementos o medidas de asistencia complementaria durante el segundo semestre.

Cuándo cobro las PNC en julio 2026

El cronograma de cobro de las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES correspondiente a julio de 2026 mantiene el criterio habitual de organización según el último número del DNI de cada titular. En esta oportunidad, y con el objetivo de evitar demoras vinculadas al fin de semana extendido por el feriado del 9 de julio, las fechas quedaron distribuidas de la siguiente manera:

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: miércoles 8 de julio

miércoles 8 de julio DNI terminados en 4 y 5: lunes 13 de julio

lunes 13 de julio DNI terminados en 6 y 7: martes 14 de julio

martes 14 de julio DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de julio

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Cuando existen feriados nacionales o jornadas no laborables, el organismo realiza las modificaciones necesarias en las fechas de pago para garantizar que los titulares puedan acceder a sus prestaciones de manera normal y sin retrasos. Desde ANSES aconsejan revisar de forma habitual los canales oficiales, como su página web o la aplicación Mi ANSES, para consultar la liquidación correspondiente.