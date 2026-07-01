Cronograma pagos de ANSES en julio 2026: AUH, jubilados, pensionados y otras prestaciones

La ANSES oficializó las fechas de pago correspondientes al mes de julio 2026, que alcanzan a jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), titulares del sistema SUAF y de Pensiones No Contributivas (PNC).
El cronograma de pagos se extenderá a lo largo de todo febrero, organizado según la terminación del número de documento de cada titular.
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ANSES: último día para presentar la Libreta AUH y cobrar el 20% retenido
Cronograma de pagos de Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo en julio 2026
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.
Cronograma de pagos de Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo y SUAF en junio 2026
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DNI terminados en 0: lunes 8 de junio
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DNI terminados en 1: martes 9 de junio
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DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio
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DNI terminados en 3: jueves 11 de junio
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DNI terminados en 4: viernes 12 de junio
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DNI terminados en 5: martes 16 de junio
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DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio
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DNI terminados en 7: jueves 18 de junio
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DNI terminados en 8: viernes 19 de junio
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DNI terminados en 9: lunes 22 de junio
Cronograma de pagos de Pensiones no contributivas en julio 2026
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio.
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio.
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio.
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio.
Cronograma de pagos de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo en julio 2026
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio
- DNI terminados en 2: 13 de julio
- DNI terminados en 3: 14 de julio
- DNI terminados en 4: 15 de julio
- DNI terminados en 5: 16 de julio
- DNI terminados en 6: 17 de julio
- DNI terminados en 7: 20 de julio
- DNI terminados en 8: 21 de julio
- DNI terminados en 9: 22 de julio
Cronograma de pagos de Asignación por Embarazo en julio 2026
- DNI terminados en 0: 13 de julio
- DNI terminados en 1: 14 de julio
- DNI terminados en 2: 15 de julio
- DNI terminados en 3: 16 de julio
- DNI terminados en 4: 17 de julio
- DNI terminados en 5: 20 de julio
- DNI terminados en 6: 21 de julio
- DNI terminados en 7: 22 de julio
- DNI terminados en 8: 23 de julio
- DNI terminados en 9: 24 de julio
Asignación por Prenatal julio 2026
- DNI terminados en 0 y 1: 14 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: 15 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: 16 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: 17 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de julio
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos importantes montos destinados a distintos trabajadores durante el sexto mes del año.
Formas de extraer el dinero
Una vez que el salario está acreditado, los estatales suelen tener varias alternativas para disponer de ese dinero. Algunas son muy utilizadas y otras emergentes:
- Cajeros automáticos (ATM). Es la opción clásica: retirás efectivo desde cajeros vinculados al banco donde está depositada la cuenta sueldo. En los días del cronograma se suelen “llenar” para garantizar disponibilidad.
- Terminales de autoservicio. Muchos bancos ofrecen terminales de autoextracción que funcionan como cajeros pero con interfaz más básica o menos comisiones. Esto aparece en los medios como una vía usada en Jujuy.
- Tiendas, supermercados, farmacias y estaciones de servicio. Algunos comercios permiten que retires efectivo al hacer una compra, con tarjeta de débito. La devolución se da como “vuelto en efectivo” junto a la compra. Eso sí: hay un monto máximo permitido y suele requerirse que la operación supere un mínimo de compra.
- Billeteras virtuales / medios digitales. En algunos casos, el dinero puede moverse desde la cuenta hacia una billetera virtual (MercadoPago, etc.) y luego disponer de él (compras, transferencias, retiros a cajeros vinculados). Es una opción moderna que permite evitar extraer efectivo si no es estrictamente necesario.
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