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1 de julio de 2026 - 07:12
Jujuy.

Sismos en Jujuy: por qué ocurren y cuáles son las zonas de mayor riesgo

Diariamente en Jujuy se registran entre 5 y 10 sismos. Un doctor en Geología explicó por qué suceden y si estamos preparados ante este fenómeno.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Sismo en Jujuy.

Sismo en Jujuy.

La condición sísmica de Jujuy se explica por el movimiento de la placa oceánica de Nazca, que se introduce por debajo de la placa Sudamericana y genera tensiones que se transmiten hacia el este. Así lo explicó Juan Pablo Villalba Ulberich, doctor en Geología, quien detalló las características de los sismos en la provincia, recordó un antecedente en Alto Comedero y brindó recomendaciones para reducir los riesgos.

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Por qué se producen sismos en Jujuy

“Para entender un poco el contexto de por qué Jujuy es una provincia sísmica, tenemos que entender que estamos rodeados de montañas”, señaló Villalba Ulberich.

El especialista explicó que la formación y el levantamiento de esas montañas están relacionados con la subducción de la placa de Nazca, ubicada del lado chileno, por debajo de la placa Sudamericana.

Según indicó, este movimiento ocurre a una velocidad aproximada de siete milímetros por año y provoca una acumulación de tensiones que se transmite hacia el este. “Hace 70 millones de años no había montañas acá. Las montañas estaban bien al oeste y esa deformación se fue moviendo y levantando las montañas”, explicó.

Actualmente, el frente de esa deformación se encuentra más al este de la provincia, incluso pasando la zona de Santa Bárbara.

En Jujuy se registran entre cinco y diez sismos por día

Villalba Ulberich señaló que, de acuerdo con los registros del INPRES, en la provincia se producen diariamente entre cinco y diez movimientos sísmicos.

Sin embargo, la mayoría no es percibida por la población debido a que ocurre principalmente en la Puna y a profundidades superiores a los 200 kilómetros. “El hecho de sentir un sismo depende de tres factores importantes: la magnitud, la profundidad y la ubicación”, precisó el geólogo.

sismos en Jujuy

El antecedente registrado en Alto Comedero

Entre los antecedentes recientes, el especialista recordó un sismo ocurrido durante el año pasado en Alto Comedero.

Según explicó, se trató de un movimiento superficial, registrado a unos diez kilómetros de profundidad y con una magnitud cercana a 4 en la escala de Richter. La poca profundidad fue uno de los factores que permitió que el movimiento fuera percibido por los habitantes de la zona.

¿Se pueden predecir los sismos?

Embed - Juan Pablo Villalba - sismos en Jujuy

Villalba Ulberich aclaró que actualmente no existe una manera de predecir cuándo ocurrirá un terremoto.

“No se puede. Hasta ahora no existe la forma de prevenirlo. Lo que sí se puede hacer es monitorear”, afirmó.

Además, explicó que los sismos de gran magnitud suelen presentar períodos de recurrencia extensos, aunque las características dependen del tipo de falla y del movimiento de las placas tectónicas.

En zonas como Jujuy y la Cordillera de los Andes, donde las placas ejercen presión de manera perpendicular, los desplazamientos y las magnitudes podrían ser mayores.

Construcciones antisísmicas para reducir los riesgos

El geólogo sostuvo que, por tratarse de una zona sísmica, las construcciones deben cumplir con características antisísmicas y contar con las certificaciones correspondientes.

“En teoría, al ser una zona sísmica, deberíamos tener una certificación en las construcciones. Por algo hay un Colegio de Arquitectos que tiene que aprobar los planos y verificar ciertas características”, explicó.

De acuerdo con Villalba Ulberich, el riesgo sísmico es medio en San Salvador de Jujuy, mientras que en la Quebrada es un poco más elevado. “La prevención se realiza haciendo construcciones antisísmicas”, remarcó.

Construcciones antisismicas

Qué hacer ante un movimiento sísmico

Durante un sismo, el especialista recomendó ubicarse en zonas seguras y mantenerse alejado de estructuras que puedan desprenderse.

También aconsejó buscar protección debajo de aberturas, evitar lugares con techos abiertos y, siempre que sea posible y seguro hacerlo, permanecer al aire libre.

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