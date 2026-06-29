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29 de junio de 2026 - 18:57
INPRES.

Jujuy con peligrosidad sísmica: qué hacer para protegerte antes, durante y después

La provincia de Jujuy se encuentra entre los lugares con mayor peligrosidad sísmica, por eso es importante saber qué hacer ante un fenómeno de esa naturaleza.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Qué hacer ante un sismo (imagen creada con IA).

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El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) elaboró un manual con medidas destinadas a reducir la vulnerabilidad de las personas antes, durante y después de un movimiento de la tierra.

Qué hacer antes de un sismo

La prevención comienza antes de que se produzca el movimiento. El organismo recomienda identificar los lugares seguros dentro de la vivienda o el trabajo, como columnas, muros resistentes o espacios alejados de ventanas.

También es importante asegurar estanterías, cuadros y otros objetos pesados a las paredes, además de realizar simulacros familiares para agilizar la respuesta ante una emergencia.

Otra medida central es preparar una mochila de urgencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio a pilas, botiquín de primeros auxilios y copias de documentos personales protegidas en bolsas plásticas.

Cómo actuar durante el movimiento

Durante la sacudida, la indicación principal es “agacharse, cubrirse y agarrarse”. Quienes estén bajo techo deben refugiarse debajo de una mesa o escritorio resistente.

Qué hacer ante sismos (foto ilustrativa).
Jujuy con peligrosidad sísmica.

Jujuy con peligrosidad sísmica.

Si no hay muebles cercanos, se recomienda arrodillarse junto a una pared interna y proteger la cabeza con los brazos. Hay que mantenerse alejado de vidrios, espejos y ventanas.

En edificios no deben utilizarse ascensores. En la vía pública, es necesario alejarse de postes, árboles, cables y fachadas. Quienes estén conduciendo deben detener el vehículo en un lugar seguro y permanecer dentro hasta que finalice el movimiento.

Qué hacer después

Una vez terminado el sismo, hay que estar atentos a posibles réplicas y verificar si existen personas heridas. Los lesionados graves no deben ser trasladados, salvo que corran peligro inmediato.

Antes de ingresar nuevamente a un inmueble, se recomienda observar si presenta grietas o daños estructurales. También es aconsejable cerrar las llaves de gas y desconectar la electricidad para evitar incendios o explosiones.

El Inpres aconseja utilizar el teléfono únicamente para emergencias, priorizar los mensajes de texto y mantenerse informado mediante canales oficiales y la radio.

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