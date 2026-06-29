Jujuy con peligrosidad sísmica: qué hacer para protegerte antes, durante y después

Qué hacer ante un sismo (imagen creada con IA).

Los recientes terremotos registrados en Venezuela volvieron a poner en foco la importancia de conocer cómo actuar ante un sismo , especialmente en provincias como Jujuy , considerada una de las zonas de Argentina con mayor peligrosidad sísmica.

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El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) elaboró un manual con medidas destinadas a reducir la vulnerabilidad de las personas antes, durante y después de un movimiento de la tierra.

La prevención comienza antes de que se produzca el movimiento. El organismo recomienda identificar los lugares seguros dentro de la vivienda o el trabajo, como columnas, muros resistentes o espacios alejados de ventanas.

También es importante asegurar estanterías, cuadros y otros objetos pesados a las paredes, además de realizar simulacros familiares para agilizar la respuesta ante una emergencia.

Otra medida central es preparar una mochila de urgencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio a pilas, botiquín de primeros auxilios y copias de documentos personales protegidas en bolsas plásticas.

Cómo actuar durante el movimiento

Durante la sacudida, la indicación principal es “agacharse, cubrirse y agarrarse”. Quienes estén bajo techo deben refugiarse debajo de una mesa o escritorio resistente.

Qué hacer ante sismos (foto ilustrativa). Jujuy con peligrosidad sísmica.

Si no hay muebles cercanos, se recomienda arrodillarse junto a una pared interna y proteger la cabeza con los brazos. Hay que mantenerse alejado de vidrios, espejos y ventanas.

En edificios no deben utilizarse ascensores. En la vía pública, es necesario alejarse de postes, árboles, cables y fachadas. Quienes estén conduciendo deben detener el vehículo en un lugar seguro y permanecer dentro hasta que finalice el movimiento.

Qué hacer después

Una vez terminado el sismo, hay que estar atentos a posibles réplicas y verificar si existen personas heridas. Los lesionados graves no deben ser trasladados, salvo que corran peligro inmediato.

Antes de ingresar nuevamente a un inmueble, se recomienda observar si presenta grietas o daños estructurales. También es aconsejable cerrar las llaves de gas y desconectar la electricidad para evitar incendios o explosiones.

El Inpres aconseja utilizar el teléfono únicamente para emergencias, priorizar los mensajes de texto y mantenerse informado mediante canales oficiales y la radio.