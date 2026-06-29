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29 de junio de 2026 - 07:41
Mundo.

Confirmaron la muerte de seis argentinos tras los terremotos en Venezuela

La Cancillería envió una misión humanitaria para asistir a Venezuela, que fue afectada por dos sismos que dejaron más de 1.400 muertos.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Terremotos en Venezuela.

Terremotos en Venezuela.

La tragedia provocada por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela también alcanzó a ciudadanos argentinos. La Cancillería confirmó este domingo que seis argentinos murieron como consecuencia de los sismos registrados el pasado miércoles.

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Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que una misión consular humanitaria ya se encuentra en territorio venezolano para asistir a la comunidad argentina afectada por el desastre.

El operativo se puso en marcha mientras continúan las tareas de rescate en las zonas más castigadas, donde el número de víctimas fatales ya asciende a 1.450 personas.

La asistencia a los argentinos

El canciller Pablo Quirno explicó que la misión está integrada por dos funcionarios consulares que tendrán a su cargo la atención de los ciudadanos argentinos.

Entre sus tareas figuran la documentación de personas, la búsqueda de argentinos cuyo paradero todavía se desconoce, el acompañamiento de heridos y la asistencia a familiares de las víctimas fatales.

Además, confirmó que los funcionarios ya establecieron contacto con argentinos que reportaron la pérdida de familiares y con adultos mayores que recibían asistencia a través de Cáritas Venezuela.

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Más de 200 pedidos de ayuda

Según los datos oficiales, la Cancillería recibió hasta el momento 215 solicitudes de asistencia y siete pedidos para localizar personas desaparecidas.

En un comunicado, el Gobierno argentino expresó sus condolencias a las familias de los seis argentinos fallecidos y manifestó su deseo de una pronta recuperación para quienes resultaron heridos durante la catástrofe.

Un operativo en medio de la crisis diplomática

El envío de la misión humanitaria obligó al Gobierno argentino a restablecer contactos con las autoridades venezolanas, pese a que ambos países mantienen interrumpidas sus relaciones diplomáticas desde 2024.

La coordinación se produjo exclusivamente para facilitar la asistencia consular y el acompañamiento a los argentinos afectados por los terremotos.

Mientras tanto, las tareas de rescate continúan en Venezuela, donde miles de personas permanecen damnificadas y decenas de miles siguen desaparecidas tras uno de los desastres naturales más graves de la historia del país.

Terremotos en Venezuela.
Terremotos en Venezuela.

Terremotos en Venezuela.

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