Viral: el conmovedor momento en que una delfín llevó a su cría muerta mientras nadaba

Un episodio cerca de Australia volvió a despertar el interés científico por la manera en que los animales marinos atraviesan la pérdida de sus crías . Las imágenes, difundidas por Geographe Marine Research , registraron a una delfín adulta llevando consigo el cuerpo sin vida de su cría mientras se desplazaba junto a otros ejemplares.

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De acuerdo con información difundida por The New York Times, la organización especializada en el estudio y la protección de ballenas y delfines reconoció a la madre como Fraggle , una hembra que ya era objeto de seguimiento por parte de los investigadores. Según los registros reunidos a lo largo de ese monitoreo, el animal habría perdido previamente otras tres crías .

La entidad señaló que la llegada de una nueva cría durante el invierno del hemisferio sur representaba un desafío considerable para sus posibilidades de supervivencia. A través de una publicación en redes sociales, los investigadores indicaron que todavía confiaban en que Fraggle lograra mantener con vida al pequeño . Sin embargo, posteriormente consideraron que la muerte podría haber sido provocada por un cuadro de neumonía .

Investigadores citados por el medio norteamericano señalaron que este comportamiento no es exclusivo de un único ejemplar , sino que ha sido observado y registrado en diferentes especies de delfines. En ese contexto, la neurocientífica Lori Marino , fundadora del Whale Sanctuary Project , sostuvo que las imágenes reflejan la reacción de “una madre en duelo por su hijo”.

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Para la especialista, uno de los elementos que más llama la atención en las imágenes es que los demás integrantes del grupo se mantienen junto a la hembra mientras esta lleva consigo el cuerpo de su cría. Marino consideró que esta conducta podría representar una manifestación de reconocimiento y acompañamiento social dentro de la manada. Los cetáceos, grupo al que pertenecen tanto delfines como ballenas, establecen relaciones sociales complejas y han sido registrados en comportamientos vinculados con diferentes momentos de la vida, incluidos el nacimiento y la muerte.

Antecedentes de conductas similares

The New York Times señaló que esta clase de conductas ya había sido registrada en episodios anteriores que despertaron el interés de la comunidad científica.

Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2018, cuando una orca llamada Tahlequah fue observada en las cercanías de Columbia Británica, Canadá, mientras transportaba el cuerpo de su cría fallecida durante más de dos semanas y a lo largo de un recorrido superior a 1.600 kilómetros.

Para los investigadores, la duración de ese comportamiento se encontraba fuera de los parámetros habituales observados en estos animales.

La filósofa Susana Monsó, autora de Playing Possum: How Animals Understand Death, explicó al periódico estadounidense que, en los mamíferos marinos, trasladar y mantener un cuerpo sin vida implica un esfuerzo considerable, debido a que estos animales necesitan subir periódicamente a la superficie para respirar y alimentarse. Desde su perspectiva, las dificultades que supone esa conducta podrían ser indicio de un fuerte impulso de la madre por conservar el contacto con su cría.

Registros en otras especies

Este comportamiento trasciende a los delfines y las ballenas y también ha sido observado en otras especies. La doctoranda Abigail McClain, integrante del Center for the Advanced Study of Human Paleobiology de George Washington University, indicó que existen antecedentes documentados de primates no humanos, como chimpancés, gorilas y babuinos, que permanecen junto a los cuerpos de sus crías fallecidas y pueden transportarlos durante varios días o incluso semanas.

Entre las especialistas consultadas por The New York Times también estuvo Lauren Brandkamp, coordinadora del área de varamientos de Whale and Dolphin Conservation North America, una entidad dedicada a la protección de ballenas y delfines en América del Norte.

Según explicó, este tipo de imágenes suele generar un fuerte impacto entre quienes las observan, aunque se trata de comportamientos naturales en especies caracterizadas por desarrollar vínculos estrechos tanto con sus crías como con otros miembros de la comunidad.