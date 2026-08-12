España vivió un eclipse solar total tras más de 100 años: las mejores imágenes

España vivió este miércoles un eclipse solar total , el primero visible desde la península ibérica en más de cien años. El fenómeno atravesó el país de oeste a este por su mitad norte y generó una gran expectativa en distintas ciudades, donde miles de personas se reunieron para observarlo.

La franja de totalidad ingresó por Galicia y avanzó hacia las Islas Baleares, pasando por comunidades como Asturias, Castilla y León, La Rioja, Aragón y la Comunidad Valenciana.

El eclipse comenzó a apreciarse en territorio español alrededor de las 19:30 y alcanzó su punto máximo cerca de las 20:30, cuando el Sol ya se encontraba próximo al horizonte. La duración de la totalidad varió según la ubicación . En los extremos de la franja fue de apenas algunos segundos, mientras que en sectores más favorecidos, como León u Oviedo, alcanzó aproximadamente un minuto y 48 segundos.

En Barcelona, alrededor de 3 mil personas se reunieron en el Castell de Montjuïc para seguir el fenómeno , según relató Lucas, un argentino que vive en España. El lugar se convirtió en uno de los puntos elegidos para la observación. La entrada al castillo incluyó gafas homologadas e indicaciones de seguridad para poder mirar el eclipse sin riesgos.

España vivió un eclipse solar total

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El astrónomo Diego Bagú destacó el impacto que genera este tipo de acontecimientos naturales en quienes tienen la posibilidad de presenciarlos. “Influye en lo emocional, porque es un espectáculo de la naturaleza increíble. Uno no está acostumbrado a verlo. A plena luz del día está el Sol y la Luna baja considerablemente, es extraordinario”, señaló.

Además, aclaró que el fenómeno no produce consecuencias físicas sobre las personas. “En lo que tiene que ver con cuestiones físicas, por supuesto que no”, agregó.

Cuándo serán los próximos eclipses

De acuerdo con la información difundida por la NASA, durante los próximos meses se producirán otros fenómenos astronómicos visibles desde distintas regiones del mundo. Entre el 27 y 28 de agosto de 2026 se registrará un eclipse lunar parcial que podrá observarse desde América, Europa, África y Asia Occidental.

Posteriormente, el 6 de febrero de 2027 tendrá lugar un eclipse solar anular visible en sectores de Sudamérica y África. Entre el 20 y 21 de febrero de 2027 ocurrirá un eclipse lunar penumbral que podrá apreciarse desde América, Europa, África, Asia, Australia y la Antártida. Finalmente, el 2 de agosto de 2027 se producirá otro eclipse solar total, que será visible desde el sur de España, el norte de África, Arabia Saudita y Yemen.