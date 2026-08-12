miércoles 12 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de agosto de 2026 - 16:41
Mundo.

España vivió un eclipse solar total tras más de 100 años: las mejores imágenes

España volvió a observar un eclipse solar total visible desde la península ibérica después de más de un siglo. Miles de personas siguieron el fenómeno.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Españavivió un eclipse solar total&nbsp;

España vivió un eclipse solar total 

España vivió este miércoles un eclipse solar total, el primero visible desde la península ibérica en más de cien años. El fenómeno atravesó el país de oeste a este por su mitad norte y generó una gran expectativa en distintas ciudades, donde miles de personas se reunieron para observarlo.

Lee además
Eclipse Solar en Libra: cuáles son los rituales para invocar amor y sacar malas energías. 
Para tener en cuenta.

Eclipse Solar en Libra: cuáles son los rituales para invocar amor y sacar malas energías
El eclipse solar más largo del siglo podrá verse desde Argentina.
Mundo.

Argentina será testigo del eclipse solar más largo del siglo: ¿Cuándo será?

La franja de totalidad ingresó por Galicia y avanzó hacia las Islas Baleares, pasando por comunidades como Asturias, Castilla y León, La Rioja, Aragón y la Comunidad Valenciana.

España vivió un eclipse solar total

España vivió un eclipse solar total

España vivió un eclipse solar total

España vivió un eclipse solar total

España vivió un eclipse solar total

España vivió un eclipse solar total

A qué hora se vio el eclipse solar en España

El eclipse comenzó a apreciarse en territorio español alrededor de las 19:30 y alcanzó su punto máximo cerca de las 20:30, cuando el Sol ya se encontraba próximo al horizonte. La duración de la totalidad varió según la ubicación. En los extremos de la franja fue de apenas algunos segundos, mientras que en sectores más favorecidos, como León u Oviedo, alcanzó aproximadamente un minuto y 48 segundos.

En Barcelona, alrededor de 3 mil personas se reunieron en el Castell de Montjuïc para seguir el fenómeno, según relató Lucas, un argentino que vive en España. El lugar se convirtió en uno de los puntos elegidos para la observación. La entrada al castillo incluyó gafas homologadas e indicaciones de seguridad para poder mirar el eclipse sin riesgos.

España vivió un eclipse solar total

España vivió un eclipse solar total

España vivió un eclipse solar total

España vivió un eclipse solar total

España vivió un eclipse solar total

España vivió un eclipse solar total

España vivió un eclipse solar total

España vivió un eclipse solar total

España vivió un eclipse solar total

España vivió un eclipse solar total

España vivió un eclipse solar total

España vivió un eclipse solar total

España vivió un eclipse solar total

España vivió un eclipse solar total

El astrónomo Diego Bagú destacó el impacto que genera este tipo de acontecimientos naturales en quienes tienen la posibilidad de presenciarlos. “Influye en lo emocional, porque es un espectáculo de la naturaleza increíble. Uno no está acostumbrado a verlo. A plena luz del día está el Sol y la Luna baja considerablemente, es extraordinario”, señaló.

Además, aclaró que el fenómeno no produce consecuencias físicas sobre las personas. “En lo que tiene que ver con cuestiones físicas, por supuesto que no”, agregó.

Cuándo serán los próximos eclipses

De acuerdo con la información difundida por la NASA, durante los próximos meses se producirán otros fenómenos astronómicos visibles desde distintas regiones del mundo. Entre el 27 y 28 de agosto de 2026 se registrará un eclipse lunar parcial que podrá observarse desde América, Europa, África y Asia Occidental.

Posteriormente, el 6 de febrero de 2027 tendrá lugar un eclipse solar anular visible en sectores de Sudamérica y África. Entre el 20 y 21 de febrero de 2027 ocurrirá un eclipse lunar penumbral que podrá apreciarse desde América, Europa, África, Asia, Australia y la Antártida. Finalmente, el 2 de agosto de 2027 se producirá otro eclipse solar total, que será visible desde el sur de España, el norte de África, Arabia Saudita y Yemen.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Eclipse Solar en Libra: cuáles son los rituales para invocar amor y sacar malas energías

Argentina será testigo del eclipse solar más largo del siglo: ¿Cuándo será?

En 2027 será el eclipse solar más largo del siglo: qué fecha será y desde dónde se podrá ver

Eclipse solar total: por qué el fenómeno no se verá en Argentina y cómo seguirlo en directo

Ricardo Darín cambió sus prioridades y reveló el motivo de su nueva vida en España

Lo que se lee ahora
Karen Hallberg 
Mundo.

Estudió en Jujuy, salió reina de la FNE y firmó una importante declaración internacional

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Accidente fatal en Susques.
Jujuy.

Tragedia en Susques: una mujer murió tras un choque frontal en la Ruta 52

Alerta por frío extremo en Jujuy 
Jujuy.

Jujuy está bajo doble alerta: qué va a pasar con el tiempo y en qué zonas

Cerraron el Paso de Jama
País.

Paso de Jama está cerrado por nieve y viento blanco en Chile: hasta cuándo

El precio de la frutilla sigue bajando: qué está pasando y cuándo llega su mejor temporada
Producción.

El precio de la frutilla sigue bajando: qué está pasando y cuándo llega su mejor temporada

El mensaje de Antonela Roccuzzo tras la emotiva carta de Messi a su padre Jorge. 
Deportes

El mensaje de Antonela Roccuzzo tras la emotiva carta de Messi a su padre Jorge

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel