Argentina será testigo del eclipse solar más largo del siglo: ¿Cuándo será?

Argentina podrá observar parcialmente un evento astronómico extraordinario : el eclipse solar más largo del siglo XXI. Aunque no será visible en su totalidad desde el país, se espera que el fenómeno capte la atención de una gran cantidad de personas.

Los anteojos de sol convencionales no ofrecen la protección necesaria para observar un eclipse, ya que no bloquean adecuadamente la radiación nociva del Sol. Del mismo modo, no se debe mirar el fenómeno a través de binoculares, cámaras o telescopios sin filtros solares homologados, ya que pueden causar daños oculares irreversibles.

El recorrido del eclipse se iniciará en el sur de España y continuará atravesando distintas zonas de África y otras regiones, hasta llegar —aunque de manera parcial— al continente sudamericano. Se estima que alrededor de 90 millones de personas estarán en condiciones de observar este espectáculo natural.

Un fenómeno que no se repetirá pronto

El eclipse proyectará una sombra de 275 kilómetros de ancho a lo largo de un trayecto de 15.000 kilómetros. Aunque en territorio argentino no se experimentará en su totalidad, se trata de un evento extraordinario tanto para entusiastas de la astronomía como para el público general.