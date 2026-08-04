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4 de agosto de 2026 - 09:54
Espectáculos.

Ricardo Darín cambió sus prioridades y reveló el motivo de su nueva vida en España

El actor reorganizó su carrera para disfrutar más tiempo junto a su familia. La llegada de su nieto Dante fue clave en la decisión que transformó su vida.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ricardo Darín y otra contundente actuación en esta verdadera película de suspenso.

Ricardo Darín y otra contundente actuación en esta verdadera película de suspenso.

Ricardo Darín vive una etapa de gran estabilidad personal tanto en el ámbito personal como en su carrera artística. A sus 69 años, el reconocido actor de Argentina, 1985 tomó la decisión de modificar sus prioridades profesionales y reservar más tiempo para su entorno familiar, una determinación que significó un cambio importante en la forma en que transita su actualidad.

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Sin contemplar la posibilidad de abandonar la actuación, el intérprete decidió adoptar una nueva dinámica profesional: aceptar menos proyectos y elegir con mayor precisión aquellos trabajos en los que participa.

Ricardo Darín en los premios Oscar

Ricardo Darín en los premios Oscar

El objetivo de esta etapa es contar con más tiempo para compartir con su esposa, Florencia Bas, sus hijos y su nieto Dante, una presencia fundamental que impulsó esta transformación en sus prioridades personales.

Por qué Ricardo Darín pasa cada vez más tiempo en España

La nueva postura profesional de Ricardo Darín responde, en gran medida, a la necesidad de estar más presente para sus seres queridos, sobre todo para su hijo Chino Darín, quien reside en España, y para su nieto.

En declaraciones recientes, el actor explicó que mantiene un estilo de vida austero y distante de los lujos innecesarios. Según contó, busca manejar su economía responsablemente y mantenerse alejado de cualquier muestra de ostentación, una forma de vivir que también le brinda la libertad de involucrarse solamente en aquellos trabajos que considera valiosos.

En la actualidad, Ricardo Darín distribuye sus días entre Buenos Aires, Madrid y Punta del Este, seleccionando dónde permanecer según sus necesidades afectivas y familiares, más que por compromisos relacionados exclusivamente con su carrera.

Dentro de esta nueva etapa, organizó una presentación teatral en España con Escenas de la vida conyugal, un proyecto que le permite continuar vinculado al escenario sin alejarse demasiado de sus seres queridos.

A su vez, el actor mantiene su participación en la producción audiovisual nacional a través del rodaje de la segunda temporada de El Eternauta, la reconocida ficción de Netflix que continúa expandiendo su impacto internacional.

El sólido matrimonio de Ricardo Darín y Florencia Bas

Tras casi cuatro décadas juntos, Ricardo Darín y Florencia Bas consolidaron uno de los vínculos más sólidos y duraderos dentro del ambiente artístico argentino.

Para el actor, sus seres queridos ocupan actualmente un lugar prioritario en su vida. Además, admite que acompañar a su hijo en la experiencia de convertirse en padre le permitió reflexionar sobre su propio recorrido personal y observar su historia familiar con una mirada renovada.

A pesar de mantenerse como uno de los referentes más destacados del cine y el teatro en español, Ricardo Darín sostiene que en esta etapa de su vida valora mucho más los instantes cotidianos junto a sus seres queridos que los logros o distinciones obtenidos a lo largo de su trayectoria.

Con una extensa carrera artística y distintos trabajos por delante, el actor decidió afrontar este momento desde la tranquilidad y la discreción, colocando en primer plano sus vínculos personales y dejando en claro que, para él, la mayor realización no se mide por los premios, sino por el tiempo compartido con su familia.

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