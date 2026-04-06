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6 de abril de 2026 - 09:45
Espectáculos.

Úrsula Corberó sorprendió al mostrar fotos inéditas del Chino Darín y su hijo Dante

A casi dos meses del nacimiento, la actriz compartió una serie de fotos junto a su pareja y el bebé, y dejó un mensaje lleno de emoción en redes.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Úrsula Corberó hizo tierno posteo junto al Chino Darín y su hijo Dante: “Tanto amor no me cabe”.

Úrsula Corberó hizo tierno posteo junto al Chino Darín y su hijo Dante: “Tanto amor no me cabe”.

Úrsula Corberó compartió un emotivo mensaje en redes junto al Chino Darín y su hijo Dante, generando sorpresa entre sus seguidores. A casi dos meses de la llegada del bebé, la actriz publicó una serie de imágenes familiares. “Tanto amor no me cabe”, escribió este domingo en Instagram, acompañando el mensaje con un carrusel de 17 fotos.

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En la publicación, la actriz dejó ver desde escenas íntimas de su rutina diaria hasta paseos por Barcelona, la ciudad en la que vive actualmente.

Úrsula Corberó sorprendió con un tierno posteo junto al Chino Darín y su hijo Dante.

Úrsula Corberó compartió imágenes de su familia en Instagram

En las fotos, se puede ver a los recientes padres disfrutando de los primeros momentos junto al bebé, a quien retratan constantemente con distintos looks y en diversas escenas cotidianas.

La publicación generó un gran impacto entre los casi 20 millones de seguidores de la actriz, que valoraron que se mostrara de manera auténtica, reflejando tanto el cansancio como la alegría, el desborde y la emoción. Como respuesta, le dejaron numerosos mensajes llenos de cariño y apoyo.

Ursula Corberó, Chino y Dante Darín.

Esa revolución que generan las hormonas”, “El carrete es un resumen real de los primeros días de la maternidad“, ”Todas fuimos, somos y seremos vos alguna vez", “Mostrando la realidad de la maternidad. Amo”, “Uy, en estas fotos me sentí tan identificada. Yo usaba aireadores, pezoneras, lloraba, amaba…“, ”Ser primeriza no es fácil, pero después miras hacia atrás y te das cuenta que es la vida enseñando… y nosotras aprendiendo”, “Ay. Qué etapa tan dura. Vengo a decirte que es temporal y que todo pasa. Lo bueno y lo malo. Todo pasa”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.

Entre las reacciones, sobresalió el comentario de Florencia Bas, abuela del bebé, quien expresó: “Ahh, les amo fuerte”. Por su parte, el Chino Darín volvió a generar ternura entre sus seguidores con un detalle dedicado a su hijo Dante. A mediados de febrero, mientras se encontraba en Argentina por cuestiones laborales, el actor se comunicó con Úrsula Corberó y la sorprendió con un obsequio muy especial para el recién nacido.

El Chino Darín compró la camiseta de la Selección argentina para su hijo Dante.

La propia actriz fue quien mostró el momento en sus historias de Instagram. En la imagen compartida se observa una captura de una videollamada, donde él aparece sosteniendo una pequeña camiseta de Lionel Messi.

Del otro lado de la videollamada, se la ve a Úrsula recostada y sonriendo, evidenciando la cercanía y complicidad que mantiene la pareja a pesar de la distancia en este momento tan significativo.

El regalo elegido por el actor fue una pequeña camiseta de la Selección argentina para su hijo Dante, quien nació a comienzos de febrero en Barcelona.

Dante Darín.

El gesto no pasó desapercibido entre los seguidores, ya que, además de ser un guiño al fútbol, también representa un vínculo con las raíces argentinas del padre del bebé.

Úrsula Corberó.

Tras el nacimiento de Dante, el Chino Darín debió viajar nuevamente a Argentina para seguir adelante con el rodaje de una película, mientras que Úrsula Corberó permaneció en Barcelona, acompañada por su familia.

Dante Darín.

En ese contexto, el actor dejó en claro sus ganas de reencontrarse con su hijo y, en una entrevista, confesó: “Lo intentaré lo antes posible, pero me parece que va a pasar un tiempito, más de lo que me gustaría”.

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