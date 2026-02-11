El Chino Darín confirmó el nombre de su hijo y explicó por qué no podrá verlo

El Chino Darín atraviesa uno de los momentos más intensos de su vida personal . Tras el nacimiento de Dante , su primer hijo junto a la actriz española Úrsula Corberó, el actor brindó declaraciones a la prensa europea antes de regresar a la Argentina por compromisos laborales y explicó por qué pasará un tiempo sin poder ver al bebé.

El nacimiento ocurrió el domingo 9 de febrero en España y marcó un antes y un después para la pareja, que mantuvo un perfil bajo durante el embarazo. Aun así, en las últimas horas, tanto el actor como su padre, Ricardo Darín, compartieron detalles del acontecimiento.

Desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Darín habló con Europa Press y puso en palabras la emoción que atraviesa el inicio de la paternidad, en medio de una agenda profesional exigente.

“Fue un momento muy alegre”, señaló el Chino Darín al describir las horas posteriores al parto . Reconoció el cansancio acumulado y explicó que llegó a España tras interrumpir un rodaje en Buenos Aires para acompañar a Úrsula Corberó en el nacimiento. Según relató, logró coincidir con la fecha prevista y todo salió según lo esperado.

El actor destacó la experiencia como profunda y transformadora. Contó que vivir el parto lo impactó de lleno y remarcó la intensidad emocional de esos días, atravesados por la felicidad y la falta de descanso.

En ese contexto, confirmó que el bebé nació por parto natural y que tanto la madre como el hijo se encuentran en buen estado de salud, dato que luego también ratificó Ricardo Darín.

El regreso a la Argentina y una despedida difícil

Antes de subir al avión rumbo a Buenos Aires, el actor admitió que la despedida resultó dura. Explicó que debe retomar un compromiso laboral de larga duración, lo que le impide quedarse en España todo el tiempo que quisiera.

“Pensé que no iba a poder estar en el parto”, aseguró, y valoró haber logrado acompañar ese momento clave. También reconoció que el reencuentro con su hijo no será inmediato y que pasará más tiempo del deseado antes de volver a verlo.

Aun así, dejó en claro que intenta organizar su agenda para regresar lo antes posible y reencontrarse con su familia en este nuevo escenario personal.

Por qué Dante no nació en la Argentina

En medio de versiones sobre un posible nacimiento en el país, Darín aclaró que esa opción se evaluó, pero se descartó rápidamente. Explicó que la decisión final se tomó en función de la comodidad y el deseo de la madre.

“El bebé nace donde la madre quiere”, expresó el actor, al justificar que el parto se realizara en España. Señaló que las razones excedían el tiempo disponible y que la prioridad fue acompañar la decisión de Úrsula Corberó.

La aclaración buscó cerrar especulaciones y reforzó la idea de que el nacimiento se dio en un marco planificado y consensuado.