miércoles 11 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de febrero de 2026 - 07:33
Espectáculos.

El Chino Darín confirmó el nombre de su hijo y explicó por qué no podrá verlo

El Chino Darín tras el nacimiento de su primer hijo con Úrsula Corberó, reveló cómo vivió el parto y detalló por qué no podrá verlo.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Chino Darín.

Chino Darín.

Lee además
Úrsula Corberó y el Chino Darín se acaban de transformar en padres por primera vez en su vida. video
Farándula.

Nació el primer hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó
A días de ser mamá, Úrsula Corberó paseó por Barcelona con Ricardo Darín
Abuelo baboso.

A días de ser mamá, Úrsula Corberó paseó por Barcelona con Ricardo Darín

El nacimiento ocurrió el domingo 9 de febrero en España y marcó un antes y un después para la pareja, que mantuvo un perfil bajo durante el embarazo. Aun así, en las últimas horas, tanto el actor como su padre, Ricardo Darín, compartieron detalles del acontecimiento.

Desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Darín habló con Europa Press y puso en palabras la emoción que atraviesa el inicio de la paternidad, en medio de una agenda profesional exigente.

La llegada de Dante y los días intensos del actor

“Fue un momento muy alegre”, señaló el Chino Darín al describir las horas posteriores al parto. Reconoció el cansancio acumulado y explicó que llegó a España tras interrumpir un rodaje en Buenos Aires para acompañar a Úrsula Corberó en el nacimiento. Según relató, logró coincidir con la fecha prevista y todo salió según lo esperado.

El actor destacó la experiencia como profunda y transformadora. Contó que vivir el parto lo impactó de lleno y remarcó la intensidad emocional de esos días, atravesados por la felicidad y la falta de descanso.

En ese contexto, confirmó que el bebé nació por parto natural y que tanto la madre como el hijo se encuentran en buen estado de salud, dato que luego también ratificó Ricardo Darín.

Chino Darín y Úrsula Corberó
Chino Darín y Úrsula Corberó.

Chino Darín y Úrsula Corberó.

El regreso a la Argentina y una despedida difícil

Antes de subir al avión rumbo a Buenos Aires, el actor admitió que la despedida resultó dura. Explicó que debe retomar un compromiso laboral de larga duración, lo que le impide quedarse en España todo el tiempo que quisiera.

“Pensé que no iba a poder estar en el parto”, aseguró, y valoró haber logrado acompañar ese momento clave. También reconoció que el reencuentro con su hijo no será inmediato y que pasará más tiempo del deseado antes de volver a verlo.

Aun así, dejó en claro que intenta organizar su agenda para regresar lo antes posible y reencontrarse con su familia en este nuevo escenario personal.

Chino Darín

Chino Darín.

Por qué Dante no nació en la Argentina

En medio de versiones sobre un posible nacimiento en el país, Darín aclaró que esa opción se evaluó, pero se descartó rápidamente. Explicó que la decisión final se tomó en función de la comodidad y el deseo de la madre.

“El bebé nace donde la madre quiere”, expresó el actor, al justificar que el parto se realizara en España. Señaló que las razones excedían el tiempo disponible y que la prioridad fue acompañar la decisión de Úrsula Corberó.

La aclaración buscó cerrar especulaciones y reforzó la idea de que el nacimiento se dio en un marco planificado y consensuado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Nació el primer hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó

A días de ser mamá, Úrsula Corberó paseó por Barcelona con Ricardo Darín

Shakira dará un show gratis en Río de Janeiro en mayo

Una jujeña ganadora en los premios Gaudí: Zaira Aden brilló en Sirât

Bad Bunny borró sus redes tras el show del Super Bowl LX y desata especulaciones

Lo que se lee ahora
Shakira ofrecerá en mayo un concierto gratuito en la playa brasileña de Copacabana.  
Mundo musical.

Shakira dará un show gratis en Río de Janeiro en mayo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Therian en Jujuy.  video
Tendencia.

Encuentro de Therian en Jujuy: qué piensa la gente sobre esta comunidad

Sismo en Susques.
INPRES.

¡Tembló Jujuy! Un fuerte sismo se sintió esta mañana

La historia de fe y humildad de Bernadette.
Mundo.

El legado de Bernadette en Lourdes: de gruta olvidada a santuario mundial

Tras los incidentes afuera del Congreso, sigue el debate por la Reforma Laboral
Debate.

Tras los incidentes afuera del Congreso, sigue el debate por la Reforma Laboral

Gimnasia de Jujuy juega hoy con Central Córdoba: datos curiosos, horario y tv video
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy juega hoy con Central Córdoba: datos curiosos, horario y tv

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel