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3 de agosto de 2026 - 11:40
Espectáculos.

Junior Pisanú contó por qué su madre, Daniela Cardone, conserva 8 gatos embalsamados

El hijo de la exmodelo reveló en televisión la particular historia detrás de las mascotas preservadas y explicó el vínculo emocional que motivó esa decisión.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El hijo de Daniela Cardone reveló la inesperada verdad detrás de los ocho gatos embalsamados de su madre.

El hijo de Daniela Cardone reveló la inesperada verdad detrás de los ocho gatos embalsamados de su madre.

Junior Pisanú, hijo de Daniela Cardone, contó el origen de la particular colección de ocho gatos embalsamados que la exmodelo mantiene en su hogar, durante su visita al programa Almorzando con Juana. En el marco de la entrevista, el artista explicó las razones que llevaron a su madre a conservar a sus mascotas de esa manera.

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Además, señaló cómo esta singular decisión continúa siendo un tema de conversación entre los integrantes de la familia. Al hablar sobre esta particular situación, Junior explicó que los animales permanecen ubicados en un espacio destinado especialmente dentro de la vivienda y rememoró cómo surgió la idea de conservarlos.

La palabra del hijo de Daniela Cardone sobre los gatos

“Están en una vitrina, uno arriba del otro, puestos así. Son gatos persas en su mayoría. La historia fue que falleció mi abuela y tenía ojos claros, y el persa tiene ojos claros. Y hubo ahí un vínculo muy fuerte”, contó.

Además, Junior afirmó que los gatos se encuentran conservados en excelentes condiciones y destacó el profundo afecto que Daniela Cardone siente por ellos, ya que representan una parte fundamental de sus vivencias y de los momentos más significativos de su historia personal.

Al referirse al destino que tendrán esos animales embalsamados en el futuro, el artista admitió que todavía no existe una respuesta definida dentro de la familia. “La pregunta de mi madre es ‘¿qué va a pasar cuando yo no esté con esos gatos?’. Y con mi hermana decimos ‘no sé’”, reveló.

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