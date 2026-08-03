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3 de agosto de 2026 - 10:54
Espectáculos.

Lali Espósito contó una insólita anécdota con un ex español durante el show de Rosalía

La cantante fue invitada al “Confesionario” de Rosalía y contó una historia de hotel, incendio y una deuda que nunca le pagaron.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lali Espósito se confesó con Rosalía y destrozó a un ex.

Lali Espósito se confesó con Rosalía y destrozó a un ex.

El pasado 2 de agosto, Rosalía regresó al Movistar Arena de Buenos Aires para llevar adelante la segunda presentación de su Lux Tour y protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al sumar como invitada a Lali Espósito en el tradicional segmento del espectáculo llamado Confesionario.

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Durante ese espacio, la cantante argentina relató una divertida anécdota relacionada con una antigua pareja española y realizó un comentario que provocó carcajadas y una ovación generalizada entre los presentes.

La propuesta de Rosalía a Lali Espósito

“Saca del pecho lo que tengas guardado”, le propuso Rosalía antes de darle lugar a su invitada. Sin dudarlo, Lali Espósito tomó la palabra y anticipó su historia: “Esto, de verdad, no lo he contado y tiene que ver con un compatriota tuyo. Hoy vengo a hablar mal de mí misma”.

Entre bromas, la artista argentina hizo una aclaración para evitar especulaciones: “Tiene que ver con una persona de tu país. Salí con mucho español y mucha española, así que no empiecen a sacar cuentas”.

La artista argentina rememoró una relación que tuvo con un hombre de origen español y compartió una particular experiencia que atravesó durante una estadía nocturna en un hotel. “Yo salí con una persona de España un tiempo y yo soy muy generosa, como buena argentina. Invito a una persona que tenía un muy buen pasar a un hotel a pasar una hermosa noche. Yo garpaba todo, Rosi”, relató.

La desopilante historia de Lali Espósito con un ex español

De acuerdo con su relato, la situación dio un giro inesperado cuando su pareja de aquel momento decidió encender un cigarrillo de marihuana dentro del cuarto del hotel. “Estábamos pasándola bien y esta persona se prende un porrito, que está mal en una habitación de un hotel. No se puede”, explicó la cantante.

La anécdota tomó un rumbo completamente inesperado cuando regresó luego de ducharse. “Yo me voy a bañar. Vuelvo desnuda y en remerón y empiezo a ver fuego, llamas, humo negro. Estaba la habitación prendiéndose fuego”, recordó. Entre carcajadas, Lali rememoró el momento de pánico que atravesó y describió su reacción inmediata: “Salí corriendo desnuda a pedir ayuda”.

Sin embargo, el cierre de la historia fue el que provocó la mayor ovación del Movistar Arena: “La cuestión que vengo a contar acá es que yo pagué la cuenta de un destrozo de una persona que no me devolvió un mango”.

Pagué la habitación entera en euros. Esa persona ni un peso me ha devuelto. Las cosas que uno hace por amor. Ahí la boluda fui yo”, concluyó la cantante entre risas, al recordar la situación con ironía y tomársela con humor.

Rosalía también se prendió al tono humorístico del relato y agregó un comentario que desató la risa general del público presente: “Tú fuiste muy elegante. Qué joyita el tipo”.

Luego de finalizar la anécdota, Lali Espósito sorprendió a todos al anunciar que contraerá matrimonio con Pedro Rosemblat. La revelación modificó el clima del segmento y le aportó un cierre emotivo a la escena, ya que ambas artistas terminaron el Confesionario entre sonrisas y celebrando el amor.

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