Qué dice “La Perla”, la canción de Rosalía que generó enojo en Argentina.

Durante la final del Mundial, Rosalía compartió una publicación con su canción “La Perla” que generó polémica entre argentinos. La cantante pidió disculpas y aseguró que no había leído el mensaje agregado al video.

Música El enojo de los argentinos con Rosalía: qué hizo

Rosalía quedó en el centro de la polémica por una publicación durante la final del Mundial y luego aclaró que no había leído el mensaje que acompañaba su canción “La Perla”.

En el video, Mia Khalifa simuló cantar un fragmento de la canción y agregó la frase: “ Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas ”. El mensaje fue interpretado como una referencia a la caída de Argentina en la final y generó críticas entre varios fanáticos.

El tema “La Perla” gira en torno al desamor y a la decepción provocada por una relación complicada . Su título tiene una carga irónica, ya que la expresión puede utilizarse para describir a una persona con características negativas . A partir de esa interpretación, algunos fanáticos asociaron la canción con la expareja de Rosalía, Rauw Alejandro.

A pesar de las interpretaciones que vincularon la canción con su vida personal, Rosalía reveló que “La Perla” nació a partir de la historia de Santa Fabiola de Roma. La artista tomó como inspiración la forma en la que se describía al esposo de la aristócrata del siglo IV como “un perla” y decidió transformar esa expresión en el eje del tema.

La interpretación de “La Perla” cambió rápidamente en las redes. Lo que Rosalía planteó como una canción sobre el desencanto amoroso fue llevado al terreno deportivo, donde el término “perla” pasó a utilizarse como una referencia hacia los argentinos tras la derrota en la final.

Campaña para devolver las entradas de los shows de Rosalía en Buenos Aires

El malestar entre algunos fanáticos argentinos llegó a tal punto que varios usuarios aseguraron en redes sociales que decidieron devolver las entradas para los shows que Rosalía ofrecerá en Buenos Aires en el marco de su LUX Tour 2026.

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La artista española llegará a Buenos Aires con una serie de cuatro conciertos en el Arena, previstos para el sábado 1, domingo 2, martes 4 y jueves 6 de agosto de 2026.

La organización habilita la devolución de entradas adquiridas de manera online, aunque los compradores deberán ajustarse a las condiciones previstas para acceder al reintegro.

El trámite deberá realizarse a través del servicio de atención al cliente del Movistar Arena y requerirá la presentación de la documentación solicitada por la organización.

Para iniciar el pedido de reembolso hay que: