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22 de julio de 2026 - 16:58
Espectáculos.

José Coronado regresa a Netflix con un thriller de secretos y tensión familiar

“Los creyentes” explora la paranoia, los conflictos personales y las dudas dentro de una familia llena de misterios, en una de las nuevas apuestas de Netflix.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
José Coronado protagoniza Los creyentes, el nuevo thriller psicológico español de Netflix.

José Coronado protagoniza Los creyentes, el nuevo thriller psicológico español de Netflix.

José Coronado continúa afianzándose como uno de los actores clave dentro de Netflix. El intérprete vuelve a la plataforma con “Los creyentes”, un thriller de corte psicológico que se estrenará el 24 de julio y que aspira a posicionarse entre las ficciones españolas más impactantes y perturbadoras de la temporada.

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Este lanzamiento reafirma el gran presente que atraviesa José Coronado dentro del catálogo de Netflix. Tras destacarse en producciones como El inocente, La chica de nieve y Legado, el actor vuelve a asumir un papel protagónico en una ficción donde los conflictos familiares y los vínculos personales impulsan el desarrollo de toda la trama.

Una historia marcada la tensión psicológica

En “Los creyentes”, José Coronado da vida a Martín, un hombre que, luego de retirarse de su actividad laboral, vive completamente apartado de los demás, con un carácter cada vez más hostil y absorbido por una inquietante teoría conspirativa. Su rutina da un giro inesperado cuando Ruth (Stéphanie Magnin), su hija, vuelve a la casa familiar tras el fallecimiento repentino de su madre.

Lo que en un principio parece ser una familia enfrentando una pérdida dolorosa termina convirtiéndose rápidamente en una cadena de dudas e interrogantes. Las actitudes cada vez más extrañas de Martín y los hechos vinculados con la muerte de su esposa hacen que Ruth comience a sospechar que su propio padre podría estar involucrado en ese fallecimiento.

Desde ese punto de partida, la historia construye un relato cargado de tensión, en el que la paranoia, las estrategias de manipulación mental y la incertidumbre dominan cada escena. A lo largo de la trama, el público permanece sin certezas sobre quiénes están diciendo la verdad y quiénes esconden sus verdaderas intenciones.

En lugar de sostenerse exclusivamente en los recursos tradicionales del thriller, “Los creyentes” pone el foco en un conflicto emocional de carácter profundamente personal.

Los límites entre la verdad, la paranoia y los vínculos personales

La ficción profundiza en la manera en que el sufrimiento, la soledad y la pérdida de confianza pueden desgastar hasta las relaciones familiares más fuertes, transformando el hogar donde crecieron los protagonistas en un lugar cargado de tensión y angustia, tan inquietante como cualquier ambiente propio del cine de terror.

Esta producción también marca un nuevo trabajo conjunto entre Netflix y los guionistas Carlos Montero y Darío Madrona, creadores de Élite, una de las series de mayor repercusión internacional dentro del catálogo de la plataforma.

Además de encargarse del libreto, ambos se desempeñan como productores ejecutivos, prolongando una asociación que ya estuvo detrás de varias de las ficciones españolas con mayor éxito y alcance en el servicio de streaming.

La puesta en escena quedó en manos de Roger Gual, un director con una extensa trayectoria tanto en el cine como en la televisión de España. Por su parte, la dirección de fotografía fue realizada por Juana Jiménez, mientras que la banda sonora original fue compuesta por Nico Casal. Todos estos aspectos buscan potenciar un clima dominado por la tensión permanente y una sensación de peligro que atraviesa toda la historia.

Un equipo creativo de trayectoria detrás de la nueva serie de Netflix

El reparto también cuenta con las actuaciones de Fanny Gautier y Alberto Olmo, quienes suman profundidad a un relato en el que cada uno de los personajes parece guardar secretos capaces de modificar por completo el rumbo de la historia.

Con esta producción, Netflix vuelve a apostar por ficciones españolas con una marcada impronta propia y consolida a José Coronado como una de las figuras más representativas de su proyección internacional. Los creyentes plantea que las amenazas más perturbadoras no siempre provienen del exterior: en ocasiones, pueden encontrarse dentro de la propia familia y entre las paredes del hogar.

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