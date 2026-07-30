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30 de julio de 2026 - 11:47
Espectáculos.

Rosalía aterrizó en Argentina: expectativa y seguridad extrema tras la polémica

La cantante española arribó durante la madrugada en un vuelo privado luego de agotar cuatro presentaciones en tiempo récord.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Rosalía ya está en Buenos Aires.

Rosalía ya está en Buenos Aires.

Finalmente, Rosalía arribó a la Argentina en un contexto marcado tanto por la enorme expectativa de sus seguidores como por la controversia que se generó en torno a su figura. La cantante española logró vender todas las entradas para sus cuatro presentaciones en tiempo récord y prepara una serie de conciertos de gran despliegue en el Movistar Arena.

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Llegó durante la madrugada de este jueves luego de varios días de repercusión mediática por la polémica surgida en redes sociales tras compartir nuevamente un video con críticas hacia la selección argentina después de la final del Mundial 2026.

El arribo de Rosalía, bajo máxima reserva

En este contexto, la llegada de Rosalía al país estuvo rodeada de gran expectativa, aunque su desembarco en territorio argentino se llevó adelante con un perfil sumamente discreto y bajo una planificación precisa.

La cantante española arribó alrededor de las 2:30 de la madrugada a bordo de un vuelo privado procedente de Chile, que tuvo como destino el sector FBO del aeropuerto de Ezeiza. La aeronave no pudo regresar a San Fernando debido a que esa terminal no opera durante la noche, por lo que se optó por realizar el descenso en Ezeiza con un importante despliegue de seguridad y resguardo.

El operativo de traslado estuvo marcado por un nivel de organización poco frecuente, incluso tratándose de una artista internacional de la magnitud de Rosalía. Luego de finalizar su presentación en Chile, la cantante fue llevada en una camioneta directamente hacia el aeropuerto, donde ya aguardaban integrantes de su equipo de trabajo junto con un esquema especial de seguridad.

Una vez en Ezeiza, el dispositivo continuó con distintos vehículos destinados a garantizar el movimiento de la delegación. Además de la combi y el transporte privado utilizado por la artista, se incorporaron cuatro unidades más: una para el personal que la acompañaba, dos afectadas a tareas de custodia y una cuarta destinada únicamente al traslado del equipaje.

La aeronave, de color blanco con terminaciones metálicas y con espacio para trasladar entre 15 y 20 pasajeros, llevó únicamente a seis personas del equipo de Rosalía, una decisión que evidencia el nivel de discreción con el que se organizó todo el desplazamiento.

El despliegue de seguridad que acompañó a la artista

El esquema de seguridad no finalizó con el aterrizaje, sino que continuó durante el traslado terrestre mediante custodia policial en motocicletas y un perímetro de protección especialmente diagramado para impedir situaciones conflictivas o posibles reclamos de seguidores a raíz de la polémica reciente. Finalmente, la cantante se dirigió a un hotel de lujo ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanecerá durante su estadía.

Las imágenes registradas permitieron observar el momento exacto en el que se produjo el arribo de la artista. Sobre la plataforma del aeropuerto, el avión privado quedó ubicado en medio de la noche, iluminado por las luces del lugar y con sus indicadores rojos y verdes destacándose en la oscuridad.

La postal se completó con la presencia de árboles y columnas de iluminación que rodeaban la zona, además de una señalización naranja que marcaba el espacio ubicado frente a la aeronave. Ya dentro de la terminal, Rosalía fue vista junto a parte de su equipo, con una vestimenta oscura y una capucha que ocultaba parcialmente su pelo.

Un pequeño mechón de cabello rubio pudo verse en la zona frontal de su rostro, mientras avanzaba con tranquilidad hacia la salida del aeropuerto, alternando gestos serenos y miradas tanto de frente como hacia los costados. Durante todo el recorrido estuvo acompañada por tres personas de su entorno —dos hombres y una mujer— que vestían abrigos oscuros y se mantuvieron cerca de ella.

Rosalía y sus shows en Buenos Aires tras la polémica en redes

Con su llegada al país ya concretada, Rosalía se prepara para sus próximas presentaciones en Argentina. La artista española debutará este sábado 1 de agosto en el escenario del Movistar Arena de Villa Crespo y luego volverá a presentarse los días 2, 4 y 6 de agosto, como parte de su gira internacional LUX Tour.

El arribo de Rosalía se produce en un escenario de gran atención pública, impulsado no solo por la expectativa que genera su presencia como figura destacada de la música internacional, sino también por la controversia que surgió luego de que compartiera nuevamente una publicación de Mía Khalifa, un gesto que muchos usuarios interpretaron como una falta de respeto hacia la Selección argentina y el país.

La polémica generó una rápida repercusión en las plataformas digitales y Rosalía, al advertir el alcance de la situación, decidió responder de inmediato. A través de una historia publicada en Instagram, la cantante pidió disculpas y explicó: “Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”.

El mensaje estuvo acompañado por emojis que reflejaban nostalgia y arrepentimiento, con los que buscó transmitir que no existió una intención de generar una ofensa. Poco después, la artista publicó una nueva historia con un corazón rojo y la frase: “solo tengo amor x Argentina”.

Su paso por Chile y nuevas repercusiones

Al mismo tiempo, la estadía de Rosalía en Chile transcurrió con mayor calma, aunque también estuvo acompañada por cierta controversia. Durante uno de sus shows, la artista pronunció desde el escenario la frase: “¡Que tiemble y que retumbe la tierra!”, una expresión que generó comentarios entre parte del público.

Algunos seguidores interpretaron esas palabras como poco oportunas debido a la histórica actividad sísmica del país trasandino, que a lo largo de los años sufrió terremotos de gran impacto, entre ellos el ocurrido el 27 de febrero de 2010, de magnitud 8,8.

Uno de los segmentos que más expectativa genera dentro de los shows del LUX Tour es el denominado “confesionario”, una dinámica en la que Rosalía recibe sobre el escenario a una figura reconocida del ámbito local para que comparta públicamente una historia vinculada al amor o a sus experiencias sentimentales. Durante sus primeras tres presentaciones en Chile, participaron de esta propuesta las cantantes Francisca Valenzuela y Katteyes, además de la escritora y ‘stripper’ Romina Pistolas.

Durante su estadía en Santiago, la cantante también protagonizó distintos momentos junto a sus seguidores. Rosalía se acercó a saludar y firmar autógrafos a varios fanáticos que la aguardaban en las inmediaciones de su hotel, además de disfrutar de una cena en un restaurante especializado en sushi. Asimismo, visitó una librería, donde compartió en sus redes sociales que adquirió el libro “Diccionario de palabras inventadas”, del autor chileno Le Vieux Coq, junto con dos ejemplares de la poeta chilena Winétt de Rokha.

Más allá de la controversia reciente, la popularidad de Rosalía continúa en ascenso y no evidencia señales de desgaste. La llegada de la artista a Buenos Aires mantiene una enorme expectativa, con miles de seguidores preparados para acompañarla en sus presentaciones y vivir sus conciertos en directo.

El esquema de protección implementado, la organización discreta de sus movimientos y la rápida reacción de Rosalía frente a la controversia reflejan el nivel de atención que genera cada una de sus acciones desde su llegada a la Argentina.

Tanto sus fanáticos como el público en general siguen de cerca su presencia en el país, mientras crece la expectativa por sus próximas presentaciones, en un regreso que combina entusiasmo, repercusión y una gran exposición mediática.

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