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23 de julio de 2026 - 09:46
Espectáculos.

Suspendieron un evento de Rosalía en Córdoba tras la polémica con Argentina

La organización resolvió cancelar la actividad que iba a realizarse en el Museo Metropolitano de Arte Urbano debido al clima adverso.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cancelaron un evento de Rosalía en Córdoba por el clima hostil.

Cancelaron un evento de Rosalía en Córdoba por el clima hostil.

El espectáculo sinfónico inspirado en Rosalía, previsto para este jueves en el Museo Metropolitano de Arte Urbano de Córdoba, fue cancelado después de la intensa repercusión que provocó en las redes sociales la controversia surgida por el video que la cantante difundió tras la final del Mundial 2026.

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La iniciativa, presentada bajo el nombre “Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico”, había sido organizada con el objetivo de rendir tributo a la reconocida artista española.

El responsable del museo, Piky Sánchez, confirmó a Eldoce.tv que el evento fue suspendido y expresó su pesar por lo ocurrido. Señaló que la determinación respondió a las numerosas críticas que aparecieron en las redes sociales luego de la polémica que involucró a Rosalía.

También remarcó que los integrantes del ensamble llevaban varias semanas de preparación para este concierto, el cual integraba un ciclo dedicado a propuestas musicales alternativas.

Por qué suspendieron el evento de Rosalía en Córdoba

A través de su cuenta oficial de Instagram, el museo comunicó la suspensión del espectáculo con el siguiente mensaje: “Por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas, el evento Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico (programado para el 23 de julio) ha sido cancelado”.

Rosalía habló en sus redes sociales.

Rosalía habló en sus redes sociales.

El comunicado finaliza con otro mensaje dirigido al público: “Lamentamos los inconvenientes que esto pueda ocasionar y agradecemos enormemente su comprensión e interés en las actividades culturales de la ciudad”.

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