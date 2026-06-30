Toby, el gato viral de 28 dedos que entró en el Guinness World Records.

Toby Henderson tiene 10 meses de vida , reside en la ciudad de Lansing y acaba de incorporarse a la lista de curiosidades y registros del mundo felino . Este gato con polidactilia logró igualar una marca del libro de Guinness World Records que permanecía intacta desde 2002.

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El animal logró alcanzar un total de 28 dedos distribuidos entre sus patas delanteras y traseras , de acuerdo con lo confirmado por la propia entidad de récords . Esa marca lo colocó al nivel de Jake the Polydactyl Cat , un felino canadiense que había establecido ese récord más de veinte años atrás . El caso generó interés no solo por su condición física inusual , sino también por la historia de adopción que culminó en su llegada a su actual hogar.

Toby Henderson convive con Delaney Henderson , la pareja de ella, y con Connie , otra gata polidáctila de la familia que también presenta dedos adicionales en sus patas delanteras. Sin embargo, el nuevo integrante de la casa se distingue por una característica mucho más llamativa: sus 28 dedos lo convierten en un ejemplar verdaderamente excepcional dentro de su especie.

Toby, un gato polidáctilo de Michigan, igualó el récord Guinness del gato con más dedos al llegar a 28.

Delaney Henderson estaba en la búsqueda de un nuevo gato para que hiciera compañía a Connie cuando apareció Toby Henderson . En la ficha de adopción no se hacía referencia a sus dedos adicionales , aunque la persona encargada de su cuidado temporal sí le comentó sobre esa particularidad en sus patas . Ese dato fue suficiente para captar de inmediato el interés de la familia .

“Cuando vi por primera vez sus dedos, de verdad no podía creer lo que estaba viendo”, relató Henderson en diálogo con Guinness World Records. “Como ya tenía otra gata polidáctila, esperaba esos ‘pulgares extra’, pero nada podía prepararme para ver las patas de Toby”, añadió.

El récord Guinness que alcanzó Toby estaba vigente desde 2002 y pertenecía a Jake the Polydactyl Cat, de Canadá.

Delaney Henderson explicó que, más allá de su rasgo físico particular, lo que terminó de inclinar la balanza fue la expresión dulce del gato y su manera muy comunicativa de comportarse. “Tuve el presentimiento, cuando lo conocí, de que estaba destinado a estar en mi vida, y estoy muy agradecida de haberle dado un hogar definitivo”, sostuvo.

Un gato inquieto, cariñoso y muy expresivo

Durante sus primeras jornadas en el hogar, Toby Henderson se mostraba reservado y algo inseguro. Delaney Henderson contó que necesitó un período de adaptación para familiarizarse con su nuevo ambiente, aunque con el correr de los días su actitud cambió de manera notable.

Actualmente, lo define como el gato más activo y entusiasta que ha conocido. Dentro de la casa utiliza los muebles como si fueran plataformas para impulsarse, trepa prácticamente cualquier superficie y mantiene una relación muy intensa con la comida: llega a morder los snacks incluso a través del envoltorio y maúlla apenas escucha que se abre la alacena.

La historia de adopción de Toby llamó la atención de su familia, que conoció sus dedos extra a través de una cuidadora temporal.

Toby Henderson combina su naturaleza inquieta con una faceta profundamente cariñosa. Delaney Henderson comentó en diálogo con Guinness World Records: “Cuando no es una bola de energía, es un bebé enorme”.

También agregó que disfruta enormemente del contacto físico, se pone a ronronear apenas recibe caricias y suele quedarse dormido apoyado entre sus piernas cada vez que ella se sienta en el sofá. La dueña remarcó, además, que toda la familia se considera muy afortunada de tenerlo en su hogar.

Salud, convivencia y un mensaje sobre la adopción del gato

Toby Henderson suele generar una consulta recurrente hacia Delaney Henderson, vinculada principalmente a su estado de salud. Según explica su cuidadora, la presencia de dedos adicionales no le provoca ningún inconveniente.

Delaney Henderson afirmó que Toby tiene buena salud y que sus 28 dedos solo requieren un cuidado especial de uñas, ya que también tiene 30 uñas.

“Está en muy buena salud y, aparte de un corte de uñas minucioso —también tiene 30 uñas—, es un gato normal y no tiene preocupaciones adicionales”, detalló. Delaney incluso considera que esa estructura podría darle cierta ventaja al momento de saltar, aunque subraya que su comportamiento es el de cualquier felino activo, juguetón y expresivo.

La vida diaria compartida con Connie también es un aspecto fundamental dentro del hogar. Delaney Henderson describió el vínculo entre ambos como una dinámica similar a la de una hermana mayor más serena y responsable frente a un hermano menor mucho más inquieto y desordenado.

Según contó, disfrutan enormemente de los juegos intensos y algo bruscos, corriendo y persiguiéndose sin parar por todos los ambientes de la casa.

Toby, el gato que sorprendió a su familia con 28 dedos y llegó al Guinness.

Delaney Henderson y su familia incorporaron a sus dos gatos mediante organizaciones de rescate animal. Por ese motivo, Delaney alentó a cualquier persona interesada en sumar una mascota a su hogar a acercarse a refugios o entidades de adopción, donde es posible encontrar un compañero compatible.

En esa vivienda ubicada en Lansing, Toby Henderson y Connie pasaron a formar parte de la rutina diaria como fuentes constantes de compañía y afecto. De acuerdo con Guinness World Records, la experiencia asociada al récord terminó fortaleciendo aún más el vínculo y el lugar que ambos animales ya ocupaban dentro del núcleo familiar.