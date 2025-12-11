jueves 11 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025 - 19:21
Recibe el Guinness por tener 273 autógrafos de famosos tatuados en la espalda

La iniciativa, pensada para desafiar prejuicios y celebrar la diversidad, sumó a figuras del espectáculo, el cine y el deporte en un proyecto inesperado.

Redacción de TodoJujuy
Funky Matas obtiene el récord Guinness por tatuarse 273 firmas de celebridades en la espalda.

El artista del tatuaje Funky Matas, un estadounidense de 38 años, fue acreditado por Guinness World Records por reunir la mayor cantidad de autógrafos tatuados en su piel: nada menos que 273 firmas. Lo que inició como una ocurrencia personal terminó transformándose en un gesto cargado de afecto y unión, que fue sumando las firmas de reconocidas personalidades.

La marca, validada recientemente por Guinness World Records, quedó plasmada en la espalda de Matas, donde cada firma funciona como un recuerdo y una conexión particular.

El tatuador estadounidense Funky Matas convierte su cuerpo en un lienzo de autógrafos de figuras como 50 Cent, Bad Bunny y Usain Bolt.

Un proyecto nacido de una rebeldía juvenil

“Este proyecto de tatuajes nunca empezó realmente con la intención de batir un récord mundial. Solo era una idea genial para integrar a personas agradables de todos los ámbitos de la vida”, comentó Matas al organismo que certificó la hazaña.

La idea tomó forma cuando Matas era joven y sus padres le recomendaron no hacerse tatuajes. Motivado por esa mirada negativa que rodeaba al mundo del tattoo, decidió mostrar que también podían ser un gesto lúdico y libre de prejuicios.

Con ese impulso, empezó pidiéndoles a sus amigos que dejaran su firma en su espalda; más adelante, la propuesta se amplió e incluyó a tatuadores de renombre, figuras públicas y personas de múltiples orígenes. “Desde que empecé a tatuarme, siempre he buscado algo gracioso que genere risa y felicidad cuando la gente lo vea; eso es lo que me hace feliz”, contó el artista.

El proyecto de Funky Matas desafía prejuicios sobre los tatuajes y promueve la diversidad y la inclusión a través del arte corporal.

La elección de quién participa en su proyecto es estricta y totalmente emocional: Matas convoca únicamente a quienes, según él, “llevan amor en su corazón, son genuinas y me han inspirado de alguna manera o formaron parte de mi infancia”.

Cada firma se imprime directamente sobre su cuerpo, ya sea utilizando una máquina de tatuaje o primero trazándola con un marcador para luego convertirla en tinta permanente en el momento. Para asegurarse de que cada autógrafo quede bien fijado, Matas cuenta con la ayuda de otros profesionales del tatuaje, entre ellos Byron Coburger, Stephen Wall, Jhonny Jaramillo y Luis Carmona.

Un mural humano que reúne estrellas

Dentro de los 273 nombres grabados en su espalda aparecen figuras del entretenimiento como 50 Cent, Kelly Clarkson y Bad Bunny; intérpretes de Hollywood como Samuel L. Jackson, Will Smith y Michael J. Fox; y atletas de reconocimiento internacional, entre ellos Usain Bolt.

Entre los autógrafos tatuados destacan personalidades con récords propios, como Jyoti Amge y The Enigma, reflejando el espíritu inclusivo del proyecto.

También están presentes individuos célebres por sus propios récords, como Jyoti Amge —la mujer de menor estatura del planeta— y The Enigma, conocido por poseer la mayor cantidad de piezas de rompecabezas tatuadas en su piel. Esta variedad de participantes refleja con claridad la esencia abierta del proyecto, que reúne a personas de distintos universos bajo una misma idea.

La base conceptual del proyecto pone el foco en transmitir mensajes optimistas. Matas afirma que el valor real de un tatuaje está en su capacidad para generar alegría en quienes lo ven.

“La gente dice ‘No te hagas tatuajes tontos’ o ‘Hazte algo significativo’. Para mí, ‘algo significativo’ es aquello que hará feliz a los demás”, expresó el artista estadounidense en declaraciones compartidas por Guinness World Records. Para él, el humor y la sensación de bienestar son el centro tanto de su obra como de su forma de vivir.

Cada firma tatuada en la espalda de Funky Matas representa una historia personal y un vínculo especial con celebridades internacionales.

El sentido profundo detrás de un récord

El reconocimiento formal surgió cuando, durante un encuentro dedicado al mundo del tatuaje, alguien le comentó a Matas que quizás ya había alcanzado una marca inédita. Después de varios años de trabajo y cientos de autógrafos convertidos en tinta, decidió iniciar el proceso para que su hazaña fuera registrada, y finalmente la entidad la aprobó.

Al enterarse del logro, manifestó su alegría por haber impulsado “un proyecto de buena vibra en el que han participado personas excepcionales”.

Un hombre recibió el Guinness por tatuarse 273 autógrafos de famosos en la espalda.

Para Funky Matas, lo más valioso es la certeza de que una enorme cantidad de personas aportó su granito de arena para concretar esta propuesta compartida, marcando para siempre su cuerpo y también su recorrido personal.

