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29 de junio de 2026 - 12:27
Jujuy.

Tragedia en Tumbaya: cayó 80 metros en un barranco y murió

El hecho ocurrió en el paraje Coiruro de Tumbaya. Un amigo de la víctima dio aviso a la Policía de la Provincia.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Paraje Coiruro - Tumbaya - Foto de la zona, no del lugar puntual de los hechos

Paraje Coiruro - Tumbaya - Foto de la zona, no del lugar puntual de los hechos

Un hombre mayor de edad murió tras desbarrancarse aproximadamente 80 metros en el paraje Coiruro, en la zona de Tumbaya. El hecho ocurrió durante la tarde del sábado 27 de junio y motivó la intervención de personal policial y de Bomberos.

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De acuerdo con la información brindada por Lorena Choque, de Prensa de la Policía, la víctima se había trasladado hasta Tumbaya por motivos laborales junto a un amigo.

El aviso a la Policía

El acompañante fue quien denunció que el hombre se había caído unos 80 metros y que posteriormente perdió la vida en el lugar.

Luego se dirigió a la Comisaría Seccional 12 para informar lo ocurrido y solicitar la intervención de las autoridades.

Embed - LORENA CHOQUE - Policía de Jujuy - Tragedia en Tumbaya: fue a trabajar y murió tras desbarrancar

Trasladaron el cuerpo a la Morgue Judicial

Tras recibir el aviso, personal policial llegó hasta el paraje Coiruro y constató el fallecimiento de la persona.

También intervino personal de Bomberos, que realizó las tareas necesarias para trasladar el cuerpo a la Morgue Judicial.

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