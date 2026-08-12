Juicio a Pity Álvarez: cinco testigos reconstruyen la noche del crimen de Cristian Díaz

“¿Qué hiciste, Cristian?” . Esas palabras se oyeron luego de que Pity Álvarez efectuara los disparos contra Cristian Maximiliano Díaz , en Villa Lugano . La madrugada del 12 de julio de 2018 tuvo a varios testigos que observaron diversos momentos de una secuencia que terminó de manera fatal: cuatro disparos y el “Gringo” tendido sin vida en el suelo .

A ocho años de aquel episodio , algunos de quienes presenciaron lo sucedido regresarán este miércoles a esa noche para brindar su testimonio ante los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro , miembros del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, que desde el lunes lleva adelante el juicio contra el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados.

La segunda jornada del juicio contará con la declaración de cinco personas vinculadas de distintas maneras con el caso: Verónica Elizabeth Román , quien era la pareja de Díaz y madre de su segunda hija; Agustina Inbernoz , pareja de “Pity” Álvarez al momento del homicidio; Carlos Stiempcich , amigo de la víctima que presenció el enfrentamiento; Raúl Alberto Prieto Inbernoz , padrastro de Agustina; y Alejandro Marcelo Pedroso , vecino del complejo Samoré que oyó los disparos y alcanzó a observar parte de lo ocurrido después.

El número de testimonios previstos para esta audiencia quedó establecido al término de la primera jornada del debate , después de que el abogado defensor de Álvarez, Javier Marino , señalara que el músico no se encontraba en condiciones de sostener la concentración frente a una seguidilla prolongada de declaraciones.

Dentro de ese grupo, Agustina Inbernoz y Carlos Stiempcich son considerados dos testimonios relevantes para reconstruir lo ocurrido tanto en los instantes previos como en los momentos posteriores al homicidio.

Los dos se encontraban en el lugar al momento del hecho y sus declaraciones serán parte del material probatorio al que recurrirá la acusación para establecer cómo se inició el enfrentamiento, qué sucedió antes de que “Pity” extrajera una pistola calibre .25 y cuáles fueron los acontecimientos posteriores a los disparos. En el caso de Inbernoz, su testimonio será brindado por videoconferencia a través de Zoom, debido a que actualmente reside en el exterior.

En principio, la cuestión de quién efectuó los disparos no parece representar el principal desafío para el tribunal. Álvarez admitió públicamente haber matado al “Gringo” cuando se entregó a las autoridades, al día siguiente del episodio. En aquella oportunidad, declaró ante las cámaras: “Lo maté porque era entre él o yo. Cualquier animal hubiera hecho lo mismo”.

En cambio, los instantes previos al momento en que se produjeron los disparos resultan especialmente importantes para el desarrollo del juicio. La estrategia de la defensa plantea que “Pity” reaccionó atravesado por el miedo. Si bien el músico no prestó declaración en aquella instancia, tiempo después presentó un escrito en el que describió aquel episodio como una situación de “confusión, locura y miedo” y afirmó que había creído que su vida corría peligro.

La noche del crimen

Según la hipótesis sostenida por la acusación, “Pity” Álvarez y Díaz eran conocidos del barrio y arrastraban una disputa previa vinculada con una mochila. El músico señalaba al “Gringo” como responsable de haberle robado algunas pertenencias y, durante aquella madrugada, ambos volvieron a encontrarse.

El intercambio verbal derivó en un enfrentamiento físico. En ese momento se encontraba presente Carlos Stiempcich, amigo de Díaz, cuyo testimonio será considerado uno de los más relevantes de este miércoles para reconstruir el origen de la pelea y establecer qué sucedió durante los primeros instantes, cuando el conflicto todavía se desarrollaba cuerpo a cuerpo.

El curso de la pelea dio un giro cuando Álvarez extrajo una pistola. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los acusadores, el músico efectuó un primer disparo que alcanzó a Díaz en el rostro y luego realizó otros tres tiros. Como consecuencia de las heridas, la víctima falleció en el lugar.

Agustina Inbernoz estaba junto a Álvarez cuando ocurrió el episodio, por lo que su declaración será especialmente relevante para reconstruir desde una perspectiva directa tanto el desarrollo del enfrentamiento como lo sucedido inmediatamente después de las detonaciones.

Entre los testigos citados también figura Alejandro Marcelo Pedroso, quien durante la etapa de investigación contó qué logró percibir desde las cercanías del lugar. De acuerdo con su testimonio, primero oyó la discusión y, poco después, los disparos. Al acercarse para observar qué sucedía, distinguió a una mujer junto a Álvarez y escuchó que le preguntaba: “¿Qué hiciste?”. Además, brindó detalles sobre los instantes posteriores, cuando ambos se retiraron de la zona.

Después del crimen, “Pity” Álvarez abandonó el barrio en un Volkswagen Polo. Mientras se alejaba del lugar, descartó el arma utilizada y la arrojó en una alcantarilla ubicada sobre la colectora de la autopista Dellepiane. Más tarde llegó hasta el boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía, donde permaneció durante varias horas antes de mantenerse prófugo hasta el día siguiente, cuando finalmente se presentó en la Comisaría 52 de Villa Lugano.

Una discusión que irá más allá de los disparos

Las declaraciones de los testigos también podrían aportar elementos para esclarecer otro de los puntos centrales del juicio: cómo se encontraba “Pity” Álvarez en el momento del homicidio y si tenía plena conciencia de la gravedad y del carácter delictivo de sus actos.

Este aspecto no debe confundirse con el debate planteado durante la primera audiencia sobre su aptitud actual para participar del proceso judicial. El lunes, su defensor oficial volvió a solicitar que se suspendiera el juicio al señalar que el músico permanecía por momentos con los ojos cerrados y aparentaba estar dormido. “El señor Álvarez no está presente”, afirmó.

El fiscal Sandro Abraldes rechazó el pedido y puso como antecedente las distintas actividades públicas que el músico realizó durante los últimos meses. “También puede ocurrir que al señor ‘Pity’ Álvarez este juicio le resulte aburrido. Quedarse dormido o estar aburrido no es motivo suficiente para suspender el debate”, sostuvo.

Finalmente, el tribunal desestimó la solicitud de la defensa y determinó que no se presentaba ninguna circunstancia que justificara interrumpir el desarrollo del juicio.

Sin embargo, personas cercanas a Álvarez niegan que la actitud que mostró durante la audiencia haya sido fingida o deliberada. “Su estado de salud es real. Tiene un daño psíquico importante producto del consumo de drogas”, señalaron. Y remarcaron que “una cosa es hacer un recital, cantar en modo automático, y otra es que entienda un debate”.

El juicio seguirá adelante en nuevas jornadas previstas para el 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto, además del 2, 7, 9 y 14 de septiembre, todas ellas en la sede de los tribunales ubicada en Paraguay 1536, en Recoleta. En caso de que la Justicia lo encuentre culpable del homicidio, Álvarez podría recibir una condena de entre 8 y 25 años de prisión.