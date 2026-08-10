Juicio a Pity Álvarez: rechazaron suspender el debate y el músico declarará más adelante. 

Este lunes, cerca de las 11, comenzó en los tribunales porteños el juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez . El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados es juzgado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, ubicado en Villa Lugano.

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Este lunes comenzó el juicio oral y público contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. El músico respondió algunas preguntas del presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, pero optó por no declarar por el momento sobre el crimen ocurrido en 2018 en Villa Lugano y señaló que lo hará “más adelante” . La audiencia duró una hora y media y continuará el próximo miércoles.

El cantante enfrenta dos acusaciones en la Justicia. Por un lado, está acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz , ocurrido en 2018. Por otro, afronta cargos por privación ilegítima de la libertad con violencia y amenazas contra su mánager, Claudia Crespo , y su amiga, Florencia Batalla .

“Pity” Álvarez llegó a los tribunales acompañado por sus abogados y con una particular elección de vestimenta : llevaba una remera con la frase “Y si esperás vas a entender” , perteneciente a la canción “Nunca quise”, de Intoxicados . El músico escuchó luego la formulación de cargos a cargo del juez Gustavo Goerner.

La primera jornada comenzó a las 10 y se extendió hasta pasadas las 12.30. En total, el juicio tendrá 11 audiencias programadas entre agosto y septiembre.

En el inicio del debate, el presidente del Tribunal no solo le comunicó los cargos que enfrenta, sino que también le explicó que podía declarar cuando lo considerara conveniente para su defensa. “Si decide no declarar, no hay problema. Puede hacerlo más adelante, las veces que lo crea conveniente para su defensa”, le indicó. El músico fue breve en su respuesta: “Más adelante”.

Durante las preguntas iniciales, el músico tampoco pudo precisar su número de DNI ni recordar cuál había sido su domicilio anterior. Solo indicó que recordaba su dirección actual. Ante la consulta sobre su profesión, respondió: “Mi profesión: en este momento, la música”.

Durante la audiencia, también fue consultado por su estado de salud. Álvarez señaló que padece hipertensión y diabetes, además de secuelas de una operación de cadera, y explicó que por esas condiciones toma medicación diariamente.

En cuanto al consumo de drogas, Álvarez dijo que “tal vez” padecía algún tipo de adicción. El músico contó que en el pasado fue “muy adicto a la pasta base” y aseguró que, por decisión propia, dejó de consumirla. También reconoció que actualmente tiene algún contacto con la marihuana, aunque aclaró: “Nada más”.

El crimen de Cristian Díaz

La causa principal se centra en lo ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018, en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano. De acuerdo con la investigación, una discusión entre Álvarez y Díaz derivó en un ataque a tiros.

Según la investigación, en medio del enfrentamiento Álvarez habría extraído de su campera una pistola calibre 6,35 y disparado contra la cabeza de Díaz. La acusación sostiene que, una vez que la víctima cayó al suelo, el músico habría efectuado otros tres disparos en la misma zona.

Como consecuencia del ataque, Díaz sufrió lesiones cefálicas fatales y una hemorragia interna. Luego del episodio, Álvarez huyó del lugar y la causa continuó su curso hasta llegar a la instancia de juicio oral.

El expediente había alcanzado esta instancia por primera vez en noviembre de 2018, aunque el proceso fue interrumpido en distintas oportunidades. Tanto en 2021 como en marzo de 2023, los dictámenes del Cuerpo Médico Forense sobre la salud mental de Álvarez derivaron en nuevas suspensiones.