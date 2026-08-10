Tragedia en Santa Fe: murió un instructor de kitesurf de 32 años y su novia filmó el último salto

Lo que parecía ser un día perfecto para salir al agua terminó de manera trágica y generó conmoción en la comunidad deportiva santafesina. Fernando Javier Cappi , de 32 años , murió mientras practicaba kitesurf en la laguna Setúbal , una disciplina que realizaba habitualmente y en la que era reconocido como uno de los deportistas con mayor experiencia de la región.

El episodio se registró el jueves 6 de agosto , alrededor de las 17.15 , en El Chaquito , uno de los sectores de la laguna frecuentados por quienes practican actividades náuticas. Cappi se encontraba realizando distintas maniobras cuando perdió el equilibrio, cayó al agua y dejó de ser visible , en circunstancias que todavía son materia de investigación.

La vela seguía volando... pero Fernando Javier Cappi ya no se veía.Este es uno de los últimos videos registrados antes de la desaparición del kitesurfista de 32 años en la laguna Setúbal. pic.twitter.com/lhmG3rvhVS

En la costa estaba su novia, Karina Moya , ex campeona argentina y sudamericana de lanzamiento de martillo, quien había sacado su teléfono para filmar parte de las maniobras que realizaba el deportista. El video terminó registrando los instantes previos a su desaparición .

En medio de la búsqueda, la joven pregunta con preocupación: “¿Dónde estás gordito? No te veo” , mientras intenta ubicarlo desde la orilla.

Una búsqueda contrarreloj que duró casi 20 horas

Luego de que sus acompañantes dejaran de verlo en el agua, la Prefectura Naval Argentina puso en marcha un amplio operativo de búsqueda. Las tareas se extendieron durante toda la noche, con recorridas y rastrillajes tanto en la laguna como en sus alrededores.

La búsqueda llegó a su fin el viernes al mediodía, cuando los rescatistas localizaron el cuerpo en el canal de derivación, frente al Club Náutico El Quillá, a aproximadamente 15 kilómetros del punto donde había sido visto por última vez.

La causa quedó bajo la órbita de la fiscal María Laura Urquiza, quien dispuso que se practicara una autopsia con el propósito de establecer con precisión qué provocó el fallecimiento.

De acuerdo con los testimonios recogidos durante el operativo, Cappi contaba con todos los elementos de protección exigidos para la actividad: casco, chaleco salvavidas, traje de neoprene y botas especiales.

Su trayectoria dentro de la disciplina era reconocida: había creado su propia escuela de kitesurf y destinaba buena parte de sus jornadas a formar a otros practicantes, transmitiéndoles las técnicas y medidas de seguridad necesarias para reducir al mínimo los peligros durante la actividad.

Las hipótesis sobre el accidente del instructor

Si bien todavía no existe una explicación oficial sobre lo ocurrido, especialistas evalúan distintas posibilidades para reconstruir el accidente. Una de las hipótesis considera que el deportista habría quedado enredado en las líneas de la cometa después de caer al agua. También se analiza si las condiciones del entorno pudieron haber influido, ya que la fuerza de la corriente, la presencia de camalotes o ramas transportadas por el agua podrían haberle impedido salir a tiempo.

Durante las horas del mediodía, el viento alcanzó ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, mientras que las olas superaron el metro de altura. Sin embargo, con el avance de la tarde, la intensidad del viento descendió y se mantuvo entre los 40 y 45 kilómetros por hora, un escenario que suele ser considerado habitual y manejable para quienes cuentan con experiencia en este tipo de deportes.

Quién era Fernando Cappi

Para quienes lo conocían, “El Chino” era mucho más que un instructor de kitesurf: Fernando había logrado hacer de sus grandes pasiones su modo de vida. Además de enseñar este deporte, se desempeñaba como instructor de tiro, una actividad en la que también había construido un vínculo muy cercano con sus alumnos.

Las personas que compartieron momentos con él lo describen como alguien solidario y comprometido con la enseñanza, siempre dispuesto a acompañar y ayudar a los demás a enfrentar sus temores y ganar confianza.

El fallecimiento de Fernando generó una fuerte conmoción entre sus seres queridos, amigos y la comunidad deportiva. Su muerte también representa un hecho inédito para los deportes náuticos de Santa Fe: de acuerdo con referentes de la actividad, es el primer fallecimiento registrado en la provincia mientras una persona practicaba vela o kitesurf.

La tragedia adquiere además un carácter paradójico: quien dedicó años a transmitir conocimientos para navegar con seguridad y era reconocido por su experiencia terminó perdiendo la vida mientras practicaba la actividad que más disfrutaba, enfrentando el viento sobre las aguas de la laguna.