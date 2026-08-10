Horror en Ecuador: hallaron ocho cadáveres en fosas dentro de una mina ilegal

Durante la jornada del domingo, autoridades ecuatorianas hallaron ocho cadáveres desmembrados dentro de dos fosas comunes ubicadas en una mina ilegal de oro del sur de Ecuador , una zona que permanece bajo un estado de excepción. Las víctimas eran siete hombres y una mujer , cuyos restos presentaban evidentes signos de violencia extrema .

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El descubrimiento tuvo lugar en Pucará, un municipio de la provincia andina de Azuay , donde durante los últimos años se incrementaron las operaciones vinculadas con la explotación ilegal de oro y cobre . El territorio también se encuentra, en gran parte, bajo la influencia de la violenta organización criminal Los Lobos .

De acuerdo con el reporte de la Policía de Ecuador , los cuerpos fueron encontrados sepultados en dos cavidades dentro de un campamento de condiciones precarias que estaría relacionado con la actividad minera clandestina.

Los cadáveres fueron encontrados a unos dos metros de profundidad , con las manos sujetas y con “lesiones como desmembramiento y decapitación” , compatibles con el uso de un machete, según explicó a los medios el jefe de la Policía Judicial de la zona, coronel Pablo Inga . El funcionario también confirmó que la explotación minera operaba sin los permisos correspondientes .

Los primeros peritajes estimaron que los cuerpos habían permanecido enterrados durante aproximadamente dos días. Hasta el momento, las autoridades no lograron establecer la identidad de las víctimas.

El operativo policial se desplegó en esa zona de complicado acceso después de que se recibieran denuncias por detonaciones de armas de fuego. A partir de allí, distintos habitantes del lugar informaron que tenían familiares cuyo paradero se desconocía.

Hallaron dos vehículos incendiados

Durante el procedimiento, los efectivos también encontraron dos vehículos completamente quemados. Las autoridades buscan determinar qué ocurrió y cómo se produjo el hecho que terminó con ocho personas muertas. De acuerdo con los primeros testimonios aportados por allegados, las víctimas estaban desaparecidas desde el jueves pasado.

Desde 2024, Ecuador permanece bajo un estado de “conflicto armado interno”, una medida adoptada por el presidente Daniel Noboa con el objetivo de reforzar el combate contra las organizaciones criminales. El mandatario comenzó a referirse a estos grupos como “terroristas” y los relacionó principalmente con actividades vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal.

Sin embargo, la declaración de este régimen excepcional no logró frenar la violencia. Ecuador terminó 2025 con una cifra récord de homicidios, cercana a los 9.300 asesinatos, según los datos proporcionados por el Ministerio del Interior.