Conmoción en Entre Ríos: hallaron un cadáver oculto en la pared de una obra en construcción

El descubrimiento de un cadáver escondido dentro de una pared en una obra en construcción generó conmoción en Colón durante el domingo. Según indicaron fuentes policiales , el episodio se inició cuando trabajadores del lugar, en la zona de Costanera Quirós y la calle Moreno , advirtieron la presencia de manchas de sangre en el subsuelo del edificio.

El hallazgo motivó una alerta inmediata a la Policía , que acudió al lugar y advirtió la presencia de una pared construida de forma reciente en el sector de la caja de escalera .

A partir de esa observación, se dispuso derribar esa estructura. Al avanzar con el procedimiento, los efectivos descubrieron un cuerpo oculto y cubierto con cal , un método utilizado para acelerar el proceso de descomposición y disimular los olores que podrían revelar la existencia de restos humanos .

El procedimiento para retirar el cuerpo demandó la participación de peritos de Criminalística junto a Bomberos Voluntarios , debido al avanzado nivel de descomposición y a las dificultades propias del sitio donde había sido ocultado.

Aunque aún faltan las confirmaciones oficiales sobre su identidad, los primeros indicios señalan que podría tratarse de un hombre de nacionalidad paraguaya. De acuerdo con las tareas iniciales de investigación, la víctima se desempeñaba en la misma obra y llevaba cerca de 15 días desaparecida, sin que se hubiera radicado una denuncia formal por su paradero.

La pared recién levantada en el hueco de una escalera ocultaba el cadáver de un trabajador desaparecido hace quince días.

La investigación quedó a cargo de los fiscales María Noelia Batto y Alejandro Perroud, quienes encuadraron el hecho bajo la figura de homicidio calificado. De acuerdo con lo que señalaron fuentes del caso este lunes, los investigadores avanzan sobre la pista de un sospechoso proveniente de la provincia de Buenos Aires, cuya ubicación intentan determinar.

Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal de la provincia ordenó el traslado del cuerpo con el fin de practicar la autopsia. El informe resultante será clave para determinar con precisión la causa del fallecimiento y reunir elementos que permitan establecer si hubo o no participación de terceros en el hecho.

Encontraron el cuerpo de una adolescente con discapacidad

La ciudad de Federación, en la provincia de Entre Ríos, atraviesa un fuerte impacto tras el caso de Luana Cabral, una joven de 15 años con parálisis cerebral que fue encontrada sin vida en su casa. A partir del hallazgo, sus padres quedaron detenidos bajo la sospecha de abandono de persona seguido de muerte, lo que abrió un intenso debate sobre la protección de menores en contextos de vulnerabilidad.

El espeluznante hallazgo se produjo esta mañana en un edificio en obra.

El primer informe del médico forense de Concordia señaló que la joven llevaba fallecida al menos un mes antes de ser encontrada, de acuerdo a lo informado por la fiscal Josefina Penón al medio La Última Campana.

Ante el estado en que se hallaba el cuerpo, la funcionaria ordenó trasladar los restos a Oro Verde para realizar peritajes más profundos que permitan establecer con precisión la causa del deceso. El hallazgo tuvo lugar el miércoles 1 de abril en una vivienda del barrio San Carlos, donde efectivos de la Jefatura Departamental Federación confirmaron la muerte.

En un primer momento, los especialistas calcularon que el cuerpo llevaba entre 48 y 72 horas sin vida. Sin embargo, con el avance de la causa, la investigación a cargo de la fiscal Josefina Penón derivó en la detención de los padres de la adolescente, identificados como R. C. (42) y N. M. (40).

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El caso generó un fuerte impacto en la comunidad de Federación y en toda la provincia, lo que impulsó reclamos de vecinos y organizaciones para que el Estado intensifique los controles y el seguimiento de familias en situación de riesgo, especialmente aquellas con personas con discapacidad. El hecho volvió a poner en evidencia las dificultades para detectar a tiempo escenarios de abandono en contextos vulnerables.