Violento robo a una familia terminó con el conductor internado tras sufrir un ACV

Un violento robo ocurrió en las últimas horas en la intersección de avenida Paraguay y Bélgica . Una familia permanecía detenida en su vehículo aguardando el cambio de semáforo cuando fue sorprendida por delincuentes , que rompieron una de las ventanillas , se apoderaron de sus pertenencias y escaparon rápidamente del lugar.

Actualmente, el conductor permanece internado luego de haber sufrido un ACV isquémico , un cuadro que, según trascendió, se produjo tras el fuerte impacto emocional generado por el violento episodio .

Su hijo, el influencer salteño conocido como "Pelapue" , utilizó sus redes sociales para contar lo sucedido mediante un video . En su mensaje, además de relatar el asalto , reclamó medidas concretas respecto de la presencia de los denominados "trapitos" en ese sector de la ciudad .

"Anoche a mi familia, aproximadamente a las 23.30 les robaron. En cuestión de segundos, mi viejo frenó por el semáforo en rojo, vinieron 'personitas' inadaptadas, le rompieron el vidrio y le sacaron todo del asiento de adelante", comentó.

Fran José manifestó su ira: "Acá lo importante no es lo material, ni el celular, ni las tarjetas de crédito, llaves, la billetera, acá lo importante es lo que le pasó a mi viejo, después de esto mi viejo sufrió un ACV Isquémico y perdió la memoria, gracias a Dios ya está mejorando"

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Y criticó: "no puede ser que en este lugar tan transitado, con tantas cosas alrededor, siempre esté pasando lo mismo. Encima pasa que los trapitos te frenan y te obligan a que les des plata, encima te roban, esto no puede estar pasando".

También pidió reflexionar sobre la magnitud de lo ocurrido y advirtió sobre las consecuencias que este tipo de episodios puede tener en las víctimas: "Así como le pasó a mi familia, le puede pasar a otras, así espero que este video le llegue a las personas que tengan que llegarle, que limpien la zona, esta zona esta bastante podrida".