Violento robo a una familia terminó con el conductor internado tras sufrir un ACV

Un violento robo ocurrió en las últimas horas en la intersección de avenida Paraguay y Bélgica. Una familia permanecía detenida en su vehículo aguardando el cambio de semáforo cuando fue sorprendida por delincuentes, que rompieron una de las ventanillas, se apoderaron de sus pertenencias y escaparon rápidamente del lugar.
Actualmente, el conductor permanece internado luego de haber sufrido un ACV isquémico, un cuadro que, según trascendió, se produjo tras el fuerte impacto emocional generado por el violento episodio.
Lamentable hecho delictivo se dio en las últimas horas en el cruce de Av. Paraguay y Bélgica.
El relato de un hijo de la víctima del robo
Su hijo, el influencer salteño conocido como "Pelapue", utilizó sus redes sociales para contar lo sucedido mediante un video. En su mensaje, además de relatar el asalto, reclamó medidas concretas respecto de la presencia de los denominados "trapitos" en ese sector de la ciudad.
"Anoche a mi familia, aproximadamente a las 23.30 les robaron. En cuestión de segundos, mi viejo frenó por el semáforo en rojo, vinieron 'personitas' inadaptadas, le rompieron el vidrio y le sacaron todo del asiento de adelante", comentó.
Fran José manifestó su ira: "Acá lo importante no es lo material, ni el celular, ni las tarjetas de crédito, llaves, la billetera, acá lo importante es lo que le pasó a mi viejo, después de esto mi viejo sufrió un ACV Isquémico y perdió la memoria, gracias a Dios ya está mejorando"
Y criticó: "no puede ser que en este lugar tan transitado, con tantas cosas alrededor, siempre esté pasando lo mismo. Encima pasa que los trapitos te frenan y te obligan a que les des plata, encima te roban, esto no puede estar pasando".
También pidió reflexionar sobre la magnitud de lo ocurrido y advirtió sobre las consecuencias que este tipo de episodios puede tener en las víctimas: "Así como le pasó a mi familia, le puede pasar a otras, así espero que este video le llegue a las personas que tengan que llegarle, que limpien la zona, esta zona esta bastante podrida".
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