Violento robo en un comercio de Palma Sola: entraron armados y se llevaron dinero en efectivo

Robo a mano armada en un comercio de Palma Sola - Imagen creada con IA

La localidad de Palma Sola volvió a verse sacudida por un hecho de inseguridad luego de que delincuentes armados perpetraran un violento robo en un comercio de la zona de Nueva Esperanza durante la madrugada de este martes.

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Según la información que trascendió, el hecho ocurrió en el local comercial “Mamá Pacha”, perteneciente a la familia Gutiérrez. Los asaltantes habrían ingresado al lugar portando armas de fuego y, tras reducir a las personas presentes, se apoderaron de una importante suma de dinero.

Luego de concretar el robo, los delincuentes escaparon a bordo de una camioneta por la Ruta Provincial 81, lo que dio inicio a las actuaciones policiales para intentar establecer su paradero.

Crece la preocupación por la inseguridad

El episodio generó inquietud entre vecinos, comerciantes y feriantes de la localidad, quienes sostienen que en las últimas semanas se registraron distintos hechos delictivos que alimentan la sensación de inseguridad.

Habitantes de la zona señalaron que situaciones similares se vienen repitiendo y reclamaron mayores controles preventivos, además de una presencia policial más constante en sectores considerados vulnerables.

La preocupación también alcanza al sector comercial, cuyos representantes expresaron temor ante la posibilidad de nuevos robos y solicitaron respuestas concretas por parte de las autoridades.