miércoles 10 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de junio de 2026 - 09:07
Jujuy.

Violento robo en un comercio de Palma Sola: entraron armados y se llevaron dinero en efectivo

Un violento asalto armado se produjo en un comercio de Palma Sola. Los delincuentes entraron armados y se llevaron dinero en efectivo.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Robo a mano armada en un comercio de Palma Sola - Imagen creada con IA

Robo a mano armada en un comercio de Palma Sola - Imagen creada con IA

La localidad de Palma Sola volvió a verse sacudida por un hecho de inseguridad luego de que delincuentes armados perpetraran un violento robo en un comercio de la zona de Nueva Esperanza durante la madrugada de este martes.

Lee además
Hombre que se fugó de la Comsaría de Palma Sola
Alerta.

Un hombre detenido por violencia de género se fugó de la comisaría de Palma Sola
Volcó un camión en Jujuy (Foto: Ciudad de Santa Clara).
Policiales.

Volcó un camión cisterna en Palma Sola: el conductor estaba alcoholizado

Según la información que trascendió, el hecho ocurrió en el local comercial “Mamá Pacha”, perteneciente a la familia Gutiérrez. Los asaltantes habrían ingresado al lugar portando armas de fuego y, tras reducir a las personas presentes, se apoderaron de una importante suma de dinero.

Luego de concretar el robo, los delincuentes escaparon a bordo de una camioneta por la Ruta Provincial 81, lo que dio inicio a las actuaciones policiales para intentar establecer su paradero.

Localidad de Palma Sola
Localidad de Palma Sola

Localidad de Palma Sola

Crece la preocupación por la inseguridad

El episodio generó inquietud entre vecinos, comerciantes y feriantes de la localidad, quienes sostienen que en las últimas semanas se registraron distintos hechos delictivos que alimentan la sensación de inseguridad.

Habitantes de la zona señalaron que situaciones similares se vienen repitiendo y reclamaron mayores controles preventivos, además de una presencia policial más constante en sectores considerados vulnerables.

La preocupación también alcanza al sector comercial, cuyos representantes expresaron temor ante la posibilidad de nuevos robos y solicitaron respuestas concretas por parte de las autoridades.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un hombre detenido por violencia de género se fugó de la comisaría de Palma Sola

Volcó un camión cisterna en Palma Sola: el conductor estaba alcoholizado

Faenaban una vaca y terminaron arrestados en Palma Sola

Atención Palma Sola:  realizan mantenimiento y puede faltar el servicio hasta el mediodía

Imputaron a un funcionario de San Pedro de Jujuy por caza ilegal

Lo que se lee ahora
Atropellado en Palpalá (Imagen ilustrativa generada con IA).
Policiales.

Palpalá: un adolescente de 16 años atropelló y mató a un hombre

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

María Luz Herrera.
Jujuy.

Caso María Luz Herrera: la dolorosa novedad de una pieza clave de la causa

Operativo de búsqueda.
Policiales.

Encontraron en buen estado de salud a la adolescente buscada en Córdoba

Atropellado en Palpalá (Imagen ilustrativa generada con IA).
Policiales.

Palpalá: un adolescente de 16 años atropelló y mató a un hombre

Bloquearon el puente fronterizo. video
País.

Bloquearon el puente internacional entre Villazón y La Quiaca

Buscan familias jujeñas para adoptar.
Sociedad.

Convocan a familias dispuestas a adoptar a un niño de 9 años en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel