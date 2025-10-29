miércoles 29 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de octubre de 2025 - 09:31
Horror.

Vecinos de Ríos de Janeiro acumularon más de 60 cadáveres en una plaza

Las calles de Río de Janeiro amanecieron con una escena de terror. Encontraron más de 60 cadáveres en una de las favelas y los encontraron los vecinos.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Cadáveres en Río de Janeiro&nbsp;

Cadáveres en Río de Janeiro 

Una escena de horror sacudió a Río de Janeiro en la madrugada de este miércoles, cuando residentes del Complexo da Penha trasladaron más de 60 cuerpos hasta la plaza São Lucas, en la zona norte de la ciudad. Los cadáveres habían sido hallados en una zona boscosa entre los complejos del Alemão y de la Penha, donde recientemente se llevó a cabo la operación policial más sangrienta de la historia del estado.

Lee además
Cristian Mercado.
Solidaridad.

Jujeño falleció en Río de Janeiro y su familia necesita ayuda para traer su cuerpo
El cuerpo de Alejandro Ainsworth fue identificado este jueves por su familia. (Foto: TN).
Internacional.

Encontraron muerto al turista argentino desaparecido en Río de Janeiro

Cadáveres en Río de Janeiro
Cadáveres en Río de Janeiro

Cadáveres en Río de Janeiro

El hallazgo y las primeras cifras oficiales

Según las autoridades, la acción policial dejó al menos 64 muertos y 81 detenidos, aunque organizaciones locales advierten que el número de víctimas podría superar las 120. Entre los fallecidos figuran cuatro policías.

La Defensa Civil llegó al lugar en horas de la mañana para retirar los cuerpos que los vecinos habían alineado en la plaza. Muchos de ellos presentaban heridas de bala en la nuca, puñaladas y marcas de violencia extrema, según relató la abogada Flávia Fróes, quien estuvo presente durante el procedimiento.

“Varios cadáveres tenían señales de ejecución”, denunció Fróes, quien calificó el operativo como “la mayor masacre de la historia de Río de Janeiro”.

Escenas de dolor y reclamos de justicia

El traslado de los cuerpos se realizó de forma improvisada, con la ayuda de vecinos y personas en situación de calle. Testigos indicaron que un niño de unos nueve años colaboró en la remoción. Uno de los cuerpos fue encontrado decapitado, y la cabeza transportada aparte en una bolsa plástica.

En la plaza, el ambiente fue de dolor y desesperación. Decenas de personas intentaban identificar a familiares y conocidos entre los cuerpos extendidos. “Policía asesina, ¿dónde está mi hijo?”, gritaba una madre, mientras otra mujer, al reconocer a su hijo de 20 años, lloraba abrazada por los vecinos.

Denuncias ante organismos internacionales

Organizaciones de derechos humanos exigieron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la presencia de peritos internacionales para investigar los hechos.

El activista Raull Santiago informó que la exposición pública de los cuerpos fue una decisión de los familiares, para visibilizar las condiciones en las que fueron hallados. “Una escena que entra para la historia de terror de Brasil”, expresó.

Santiago también advirtió que muchos de los cadáveres recuperados no están incluidos en el conteo oficial y que el gobierno estatal aún no emitió un comunicado sobre la magnitud de lo sucedido.

Río de Janeiro, una ciudad paralizada por el miedo

Durante la noche, las calles de Río ofrecían una imagen inusual: bares cerrados, avenidas vacías y silencio en zonas habitualmente colmadas de vida nocturna.

Vecinos describieron un ambiente “como en los primeros días de la pandemia”. En barrios como Tijuca, Vila Isabel, Grajaú y Maracanã, el tránsito fue casi nulo y los comercios cerraron antes de lo habitual. Incluso farmacias y servicios 24 horas suspendieron su atención.

Recién hacia las 3:30 de la madrugada, el Centro de Operaciones de Río (Cor-Rio) informó la reapertura total de las vías, luego de que la autopista Grajaú-Jacarepaguá —una de las más afectadas— permaneciera cerrada durante toda la noche.

Un operativo bajo la lupa

La operación, impulsada para combatir al Comando Vermelho, terminó dejando una secuela de muerte, conmoción y desconfianza hacia las fuerzas de seguridad.

Mientras los vecinos siguen buscando a sus familiares desaparecidos, la ciudad intenta asimilar una de las noches más oscuras de su historia reciente, en medio de crecientes pedidos de justicia y transparencia sobre lo ocurrido en el Complexo da Penha.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujeño falleció en Río de Janeiro y su familia necesita ayuda para traer su cuerpo

Encontraron muerto al turista argentino desaparecido en Río de Janeiro

60 muertos en un operativo policial de Río de Janeiro contra el narcotráfico

El alcalde de Río de Janeiro defendió el operativo policial que dejó 64 muertos

Confirman que son 132 los muertos tras los operativos en Río de Janeiro

Lo que se lee ahora
una mujer intento matar una cucaracha con un lanzallamas y provoco una tragedia
Viral.

Una mujer intentó matar una cucaracha con un lanzallamas y provocó una tragedia

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Cementerio del Salvador (Imagen generada con IA) video
¡Imperdible!

Realizarán la ruta de los fantasmas, leyendas y secretos de Jujuy

Foto ilustrativa. video
Jujuy.

Paritarias: el Gobierno ofreció 4% de aumento en dos meses y un bono de fin de año

Polémica en Jujuy por un maniquí colgado en un local con un mensaje ofensivo.
Comercio.

Un local exhibió una figura de mujer colgada y generó repudio en Jujuy

Gimnasia de Jujuy.
Tras el fallo.

Comunicado de Gimnasia de Jujuy: "Juntos hasta el final"

Corte de agua en Alto Comedero
Atención.

Corte de agua en Alto Comedero este miércoles: horarios y sectores afectados

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel