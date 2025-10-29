Vecinos de Ríos de Janeiro acumularon más de 60 cadáveres en una plaza

Una escena de horror sacudió a Río de Janeiro en la madrugada de este miércoles, cuando residentes del Complexo da Penha trasladaron más de 60 cuerpos hasta la plaza São Lucas , en la zona norte de la ciudad. Los cadáveres habían sido hallados en una zona boscosa entre los complejos del Alemão y de la Penha , donde recientemente se llevó a cabo la operación policial más sangrienta de la historia del estado .

Según las autoridades, la acción policial dejó al menos 64 muertos y 81 detenidos , aunque organizaciones locales advierten que el número de víctimas podría superar las 120 . Entre los fallecidos figuran cuatro policías .

La Defensa Civil llegó al lugar en horas de la mañana para retirar los cuerpos que los vecinos habían alineado en la plaza. Muchos de ellos presentaban heridas de bala en la nuca, puñaladas y marcas de violencia extrema , según relató la abogada Flávia Fróes , quien estuvo presente durante el procedimiento.

“Varios cadáveres tenían señales de ejecución”, denunció Fróes, quien calificó el operativo como “la mayor masacre de la historia de Río de Janeiro” .

Escenas de dolor y reclamos de justicia

El traslado de los cuerpos se realizó de forma improvisada, con la ayuda de vecinos y personas en situación de calle. Testigos indicaron que un niño de unos nueve años colaboró en la remoción. Uno de los cuerpos fue encontrado decapitado, y la cabeza transportada aparte en una bolsa plástica.

En la plaza, el ambiente fue de dolor y desesperación. Decenas de personas intentaban identificar a familiares y conocidos entre los cuerpos extendidos. “Policía asesina, ¿dónde está mi hijo?”, gritaba una madre, mientras otra mujer, al reconocer a su hijo de 20 años, lloraba abrazada por los vecinos.

Denuncias ante organismos internacionales

Organizaciones de derechos humanos exigieron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la presencia de peritos internacionales para investigar los hechos.

El activista Raull Santiago informó que la exposición pública de los cuerpos fue una decisión de los familiares, para visibilizar las condiciones en las que fueron hallados. “Una escena que entra para la historia de terror de Brasil”, expresó.

Santiago también advirtió que muchos de los cadáveres recuperados no están incluidos en el conteo oficial y que el gobierno estatal aún no emitió un comunicado sobre la magnitud de lo sucedido.

Río de Janeiro, una ciudad paralizada por el miedo

Durante la noche, las calles de Río ofrecían una imagen inusual: bares cerrados, avenidas vacías y silencio en zonas habitualmente colmadas de vida nocturna.

Vecinos describieron un ambiente “como en los primeros días de la pandemia”. En barrios como Tijuca, Vila Isabel, Grajaú y Maracanã, el tránsito fue casi nulo y los comercios cerraron antes de lo habitual. Incluso farmacias y servicios 24 horas suspendieron su atención.

Recién hacia las 3:30 de la madrugada, el Centro de Operaciones de Río (Cor-Rio) informó la reapertura total de las vías, luego de que la autopista Grajaú-Jacarepaguá —una de las más afectadas— permaneciera cerrada durante toda la noche.

Un operativo bajo la lupa

La operación, impulsada para combatir al Comando Vermelho, terminó dejando una secuela de muerte, conmoción y desconfianza hacia las fuerzas de seguridad.

Mientras los vecinos siguen buscando a sus familiares desaparecidos, la ciudad intenta asimilar una de las noches más oscuras de su historia reciente, en medio de crecientes pedidos de justicia y transparencia sobre lo ocurrido en el Complexo da Penha.