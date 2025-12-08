lunes 08 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de diciembre de 2025 - 10:38
Policial.

Horror en Córdoba: vivía con el cadáver de su hija escondido bajo la cama

Una mujer fue detenida en Córdoba, cuando encontraron el cuerpo de su hija de 22 años debajo de la cama, tras el aviso de los vecinos por olores nauseabundos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Horror en Córdoba: detuvieron a una mujer que convivía con el cadáver de su hija oculto bajo la cama. (Foto: gentileza El Doce).

Horror en Córdoba: detuvieron a una mujer que convivía con el cadáver de su hija oculto bajo la cama. (Foto: gentileza El Doce).

Una escena de horror sacude por estas horas a la localidad de Villa Rumipal, provincia de Córdoba. Una mujer de 64 años fue detenida luego de que la Policía encontrara el cuerpo sin vida de su hija de 22 años oculto debajo de una cama en la vivienda que ambas compartían. El caso se conoció este lunes pero el operativo se realizó el sábado a la noche, tras el llamado de vecinos alarmados por fuertes olores nauseabundos que salían del domicilio.

Lee además
Javier Milei presentó los F-16 en Córdoba y destacó su impacto en la seguridad y la defensa nacional
Defensa.

Javier Milei presentó los F-16 en Córdoba y destacó su impacto en la seguridad y la defensa nacional
Encontraroncocaína en un colectivo que viajaba desde Jujuy a Córdoba
Ruta 9.

Encontraron cocaína en un colectivo que viajaba desde Jujuy a Córdoba

El aviso de los vecinos y la intervención policial en Córdoba

Según la información difundida por fuentes policiales, fueron los vecinos de la zona quienes dieron el alerta al notar que de la casa de la mujer emanaban olores muy intensos y que hacía varios días no veían a la joven. Ante el llamado al 911, un móvil se hizo presente en el lugar y, tras ingresar al domicilio, los efectivos hallaron el cadáver de la chica escondido debajo de una cama en una de las habitaciones.

La mujer se encontraba dentro de la vivienda y fue detenida de inmediato. De acuerdo a las primeras versiones, habría convivido varios días con el cuerpo de su hija en esas condiciones, aunque será la autopsia la que determine con mayor precisión cuándo murió la joven y en qué circunstancias.

Investigación a cargo de la fiscalía de Río Tercero

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Río Tercero, que ordenó el levantamiento del cuerpo, las pericias en el domicilio y la toma de declaraciones a vecinos y allegados para reconstruir el contexto familiar. La madre quedó detenida de manera preventiva mientras avanza la causa, que por el momento se investiga como muerte sospechosa con participación de un familiar directo.

Los investigadores trabajan sobre dos ejes: establecer la causa de muerte de la joven —si fue un hecho violento, una omisión de auxilio o una muerte natural no reportada— y determinar por qué la madre no avisó a las autoridades y mantuvo el cuerpo oculto bajo la cama. El resultado de la autopsia será clave para definir la calificación legal que enfrentará.

Conmoción y silencio en el barrio

La noticia generó conmoción entre los habitantes de Villa Rumipal, una localidad turística del valle de Calamuchita, acostumbrada a otra clase de noticias. Varios vecinos manifestaron su estupor al conocer el desenlace y prefirieron no hablar públicamente, mientras otros relataban que hacía días notaban algo extraño en la casa por los olores y la ausencia de la chica.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei presentó los F-16 en Córdoba y destacó su impacto en la seguridad y la defensa nacional

Encontraron cocaína en un colectivo que viajaba desde Jujuy a Córdoba

La madre de la jujeña desaparecida en Córdoba rompió el silencio y habló de un sospechoso

Buscan intensamente a una jujeña que desapareció en Córdoba el 20 de noviembre

Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones

Lo que se lee ahora
Robaron un auto marca Renault en el barrio San Pedrito.
Delincuencia.

Buscan intensamente un auto robado en San Pedrito este lunes

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Rompiendo mandatos sociales.
Historia.

Es jujeña, trabaja de carnicera y rompe prejuicios en un rubro históricamente "solo para hombres"

Así funcionarán los servicios municipales este lunes feriado en San Salvador de Jujuy
Atención.

Feriado en San Salvador de Jujuy: cómo funcionan los servicios este lunes

Robaron un auto marca Renault en el barrio San Pedrito.
Delincuencia.

Buscan intensamente un auto robado en San Pedrito este lunes

Hoy ese celebra el Día de la Virgen Inmaculada Concepción de María
Devoción.

Hoy se celebra el Día de la Virgen Inmaculada Concepción de María

Boca quedó afuera ante Racing.
Fútbol.

La lista de futbolistas de Boca Juniors que se irán del club tras la eliminación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel