viernes 05 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de diciembre de 2025 - 19:39
Ruta 9.

Encontraron cocaína en un colectivo que viajaba desde Jujuy a Córdoba

Más de tres kilos de cocaína encontraron durante un control en la Ruta 9 a un colectivo que salió de Jujuy

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Encontraroncocaína en un colectivo que viajaba desde Jujuy a Córdoba

Encontraron cocaína en un colectivo que viajaba desde Jujuy a Córdoba

Gendarmes del Escuadrón 65 “Córdoba” que realizaban un control de prevención vial sobre la Ruta 9 en esa provincia, encontraron en un colectivo que había salido de Jujuy y que tenía como destino final la capital cordobesa, más de tres kilos de cocaína.

Lee además
Decomisan más de 100 kilos de cocaína en Jujuy.
Narcotráfico.

Decomisan más de 100 kilos de cocaína en Jujuy
Decomisanen Salta más de 430 kilos de cocaína
Aguas Blancas.

Tras un enfrentamiento, decomisan en Salta más de 430 kilos de cocaína

Durante la inspección al micro, detectaron una mochila sin dueño aparente. Ante testigos y con el apoyo del can detector de narcóticos “Cóndor”, se constató que tenía paquetes rectangulares que contenían una sustancia.

Encontraron cocaína en un colectivo que viajaba desde Jujuy a Córdoba
Encontraron cocaína en un colectivo que viajaba desde Jujuy a Córdoba

Encontraron cocaína en un colectivo que viajaba desde Jujuy a Córdoba

Personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó las pruebas de orientación de campo sobre los paquetes, que dieron como resultado que se trataba de cocaína, con un peso total de 3 kilos 219 gramos. Intervino el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, que orientó la detención de dos ciudadanas involucradas, y el decomiso de la sustancia.

Encontraron cocaína en un colectivo que viajaba desde Jujuy a Córdoba
Encontraron cocaína en un colectivo que viajaba desde Jujuy a Córdoba

Encontraron cocaína en un colectivo que viajaba desde Jujuy a Córdoba

Salió de La Quiaca con 100 kilos de cocaína en el auto

El hallazgo se dio por efectivos de Gendarmería de Seguridad Vial “Ceres” quienes realizaban controles sobre la Ruta Nacional N° 34. Cuando detuvieron al auto, comenzaron con la inspección con la asistencia del can "Sasha".

Allí observaron que el perro reaccionó de manera exaltada al pasar por la zona trasera del vehículo. Tras la autorización de la Fiscalía Federal Descentralizada de Rafaela, trasladaron la requisa hacia el asiento de la Subunidad.

En presencia de testigos, profundizaron la inspección y detectaron que en el baúl y en los zócalos se ocultaban 100 panes que contenían una sustancia blancuzca, que tras los resultados de las pruebas de campo Narcotest, comprobaron que era cocaína.

Los gendarmes decomisaron un total de 105 kilos 911 gramos de cocaína, el automóvil y otros elementos de interés para la causa que se inició contra el conductor, involucrado que quedó detenido por infracción a la Ley 23.737.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Decomisan más de 100 kilos de cocaína en Jujuy

Tras un enfrentamiento, decomisan en Salta más de 430 kilos de cocaína

Persecución y detención en Alto Comedero: llevaba 19 envoltorios de cocaína

Salió de La Quiaca con 100 kilos de cocaína en el auto y fue detenido en Santa Fe

Desbaratan un punto de venta de drogas en Monterrico: hay un detenido

Lo que se lee ahora
registraron tres atenciones del same en la cena blanca: dos estudiantes con crisis de angustia
Salud.

Registraron tres atenciones del SAME en la Cena Blanca: dos estudiantes con crisis de angustia

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Registraron tres atenciones del SAME en la Cena Blanca: dos estudiantes con crisis de angustia
Salud.

Registraron tres atenciones del SAME en la Cena Blanca: dos estudiantes con crisis de angustia

Martín Meyer -Pte. Ente Auatarquico video
Suspensión.

Martín Meyer y la Cena Blanca: "Decidieron entre todos los docentes hacerla mañana"

Cena Blanca suspendida
Egresados.

Por la tormenta, suspendieron la Cena Blanca

Hoy es la Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy: todo lo que tenés que saber video
Emoción.

Hoy es la Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy: todo lo que tenés que saber

Bajo alerta amarilla toda la provincia: cómo va a estar el clima en Jujuy este fin de semana largo
Extendido.

Bajo alerta amarilla toda la provincia: cómo va a estar el clima en Jujuy este fin de semana largo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel