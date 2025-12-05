Encontraron cocaína en un colectivo que viajaba desde Jujuy a Córdoba

Gendarmes del Escuadrón 65 “Córdoba” que realizaban un control de prevención vial sobre la Ruta 9 en esa provincia, encontraron en un colectivo que había salido de Jujuy y que tenía como destino final la capital cordobesa , más de tres kilos de cocaína .

Durante la inspección al micro, detectaron una mochila sin dueño aparente . Ante testigos y con el apoyo del can detector de narcóticos “Cóndor”, se constató que tenía paquetes rectangulares que contenían una sustancia.

Personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó las pruebas de orientación de campo sobre los paquetes, que dieron como resultado que se trataba de cocaína, con un peso total de 3 kilos 219 gramos. Intervino el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, que orientó la detención de dos ciudadanas involucradas, y el decomiso de la sustancia.

Salió de La Quiaca con 100 kilos de cocaína en el auto

El hallazgo se dio por efectivos de Gendarmería de Seguridad Vial “Ceres” quienes realizaban controles sobre la Ruta Nacional N° 34. Cuando detuvieron al auto, comenzaron con la inspección con la asistencia del can "Sasha".

Allí observaron que el perro reaccionó de manera exaltada al pasar por la zona trasera del vehículo. Tras la autorización de la Fiscalía Federal Descentralizada de Rafaela, trasladaron la requisa hacia el asiento de la Subunidad.

En presencia de testigos, profundizaron la inspección y detectaron que en el baúl y en los zócalos se ocultaban 100 panes que contenían una sustancia blancuzca, que tras los resultados de las pruebas de campo Narcotest, comprobaron que era cocaína.

Los gendarmes decomisaron un total de 105 kilos 911 gramos de cocaína, el automóvil y otros elementos de interés para la causa que se inició contra el conductor, involucrado que quedó detenido por infracción a la Ley 23.737.