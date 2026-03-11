Iba de Jujuy a Córdoba con más de 40 ladrillos de cocaína y fue detenida

Una mujer fue detenida tras ser sorprendida transportando más de 44 kilos de cocaína ocultos en distintos compartimentos de una camioneta durante un control vial realizado por efectivos de Gendarmería Nacional Argentina en la provincia de Salta.

El operativo permitió descubrir el cargamento de droga escondido en tanques de gas y en los laterales del vehículo , luego de una inspección detallada realizada por los uniformados.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Sección de Seguridad Vial “Cabeza de Buey” , dependiente del Escuadrón 45 “Salta”, que realizaba controles sobre la intersección de las Ruta Nacional 9 y Ruta Nacional 34 .

En ese lugar, los gendarmes detuvieron la marcha de una camioneta , conducida por una mujer que viajaba desde Ledesma con destino a la ciudad de Córdoba .

El hallazgo de la droga

Durante el control físico del rodado, los efectivos detectaron irregularidades en dos tanques de gas, que presentaban un peso excesivo. Ante esta situación, se decidió realizar una inspección más minuciosa.

Al examinar los compartimentos, los gendarmes encontraron paquetes rectangulares ocultos dentro de los recipientes y en los laterales del vehículo.

Para extraerlos, el personal utilizó herramientas de corte, logrando retirar 42 paquetes tipo “ladrillo”, que estaban envueltos con cinta de color amarillo.

Confirmación del narcótico y detención

Los paquetes fueron sometidos a la prueba de campo Narcotest, que confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 44 kilos con 184 gramos.

En el caso intervino la Fiscalía Federal de Salta, que dispuso la incautación de la droga y del vehículo, además de la detención de la conductora, quien quedó a disposición de la Justicia Federal.