miércoles 11 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de marzo de 2026 - 09:51
Narcotráfico.

Iba de Jujuy a Córdoba con más de 40 ladrillos de cocaína y fue detenida

Una mujer viajaba desde Ledesma hacia Córdoba con 42 ladrillos de cocaína. Fue detenida por Gendarmería Nacional en la provincia de Salta.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Iba de Jujuy a Córdoba con más de 40 ladrillos de cocaína y fue detenida

Iba de Jujuy a Córdoba con más de 40 ladrillos de cocaína y fue detenida

Una mujer fue detenida tras ser sorprendida transportando más de 44 kilos de cocaína ocultos en distintos compartimentos de una camioneta durante un control vial realizado por efectivos de Gendarmería Nacional Argentina en la provincia de Salta.

Lee además
Alerta sanitaria en Neuquén por cocaína adulterada: dos muertos y un internado en terapia intensiva
Policiales.

Cocaína adulterada en Neuquén: alerta sanitaria tras la muerte de 2 personas
Transportaba 30 paquetes de cocaína en un frezzer queriendo cruzar la frontera.
Nacrotráfico.

Aguas Blancas: intentó pasar la frontera con un freezer al hombro lleno de paquetes de cocaina

El operativo permitió descubrir el cargamento de droga escondido en tanques de gas y en los laterales del vehículo, luego de una inspección detallada realizada por los uniformados.

Iba de Jujuy a Córdoba con más de 40 ladrillos de cocaína y fue detenida
Iba de Jujuy a Córdoba con más de 40 ladrillos de cocaína y fue detenida

Iba de Jujuy a Córdoba con más de 40 ladrillos de cocaína y fue detenida

Control vehicular en rutas nacionales

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Sección de Seguridad Vial “Cabeza de Buey”, dependiente del Escuadrón 45 “Salta”, que realizaba controles sobre la intersección de las Ruta Nacional 9 y Ruta Nacional 34.

En ese lugar, los gendarmes detuvieron la marcha de una camioneta, conducida por una mujer que viajaba desde Ledesma con destino a la ciudad de Córdoba.

Iba de Jujuy a Córdoba con más de 40 ladrillos de cocaína y fue detenida
Iba de Jujuy a Córdoba con más de 40 ladrillos de cocaína y fue detenida

Iba de Jujuy a Córdoba con más de 40 ladrillos de cocaína y fue detenida

El hallazgo de la droga

Durante el control físico del rodado, los efectivos detectaron irregularidades en dos tanques de gas, que presentaban un peso excesivo. Ante esta situación, se decidió realizar una inspección más minuciosa.

Al examinar los compartimentos, los gendarmes encontraron paquetes rectangulares ocultos dentro de los recipientes y en los laterales del vehículo.

Para extraerlos, el personal utilizó herramientas de corte, logrando retirar 42 paquetes tipo “ladrillo”, que estaban envueltos con cinta de color amarillo.

Confirmación del narcótico y detención

Los paquetes fueron sometidos a la prueba de campo Narcotest, que confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 44 kilos con 184 gramos.

En el caso intervino la Fiscalía Federal de Salta, que dispuso la incautación de la droga y del vehículo, además de la detención de la conductora, quien quedó a disposición de la Justicia Federal.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cocaína adulterada en Neuquén: alerta sanitaria tras la muerte de 2 personas

Aguas Blancas: intentó pasar la frontera con un freezer al hombro lleno de paquetes de cocaina

Escondían 41 kilos de cocaína dentro de parlantes en Salta

El Carmen: llevaba casi 20 kilos de cocaína y los detuvieron

Creció en la Puna jujeña, estudió en Córdoba y alienta a mujeres a hacer ciencia

Lo que se lee ahora
Movilización del CEDEMS (foto archivo).
Medida.

CEDEMS realizará un paro docente provincial este miércoles con doble movilización

Por  Federico Franco

Las más leídas

El mundo del periodismo y del racing está de luto tras el lamentable fallecimiento de Fede Ronsino.
Sociedad.

De qué murió Fede Ronsino: qué le pasó, biografía y quién era

Foto ilustrativa.
SMN.

Alerta naranja en Jujuy por fuertes tormentas este miércoles: a qué hora y qué zonas afecta

Uno de los aspectos característicos es el intenso color rojizo de la piedra. video
Turismo.

El pueblo de La Rioja que guarda un tesoro arqueológico en su reserva natural

BEGU 2026 video
Beneficio.

BEGU 2026: se conocieron las fechas de las inscripciones

Movilización del CEDEMS (foto archivo).
Medida.

CEDEMS realizará un paro docente provincial este miércoles con doble movilización

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel