Aguas Blancas: intentó pasar la frontera con un freezer al hombro lleno de paquetes de cocaina

Transportaba 30 paquetes de cocaína en un frezzer queriendo cruzar la frontera.

Gendarmería Nacional interceptó a un ciudadano que intentaba ingresar al país cargando un freezer con 31,220 gramos de cocaína en el paso fronterizo de Aguas Blancas. Según fuentes oficiales se procedió al secuestró de la droga, el electrodoméstico y se detuvo al involucrado.

Intervención en zona fronteriza con Bolivia Efectivos del Destacamento "Móvil 5", con apoyo de la Sección "Aguas Blancas" del Escuadrón 20 "Orán", realizaban tareas de vigilancia en la frontera con Bolivia. En ese momento observaron a un hombre transportando un freezer de mediano porte sobre su espalda.

Los gendarmes se acercaron al ciudadano y le solicitaron abrir el electrodoméstico. Al hacerlo, hallaron 30 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva de color amarillo en su interior.

NARCOTRAFICO SALTA Traslado y confirmación del Narcotest Dada la baja señal telefónica en la zona, por orden de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, los efectivos trasladaron al involucrado y los elementos secuestrados hasta el asiento de la Subunidad para continuar las actuaciones.

Personal de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses realizó la prueba de campo Narcotest, que dio positivo para cocaína con un peso total de 31 kilos 220 gramos. Secuestro y detención por orden judicial Por disposición del Magistrado Interviniente, se secuestró la droga, el freezer y se detuvo al hombre involucrado. Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de las autoridades judiciales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.