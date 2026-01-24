sábado 24 de enero de 2026

24 de enero de 2026 - 12:09
Nacrotráfico.

Aguas Blancas: intentó pasar la frontera con un freezer al hombro lleno de paquetes de cocaina

El hombre fue detenido en Aguas Blancas cuando los gendarmes vieron que cruzaba de manera sospechosa del Estado Plurinacional de Bolivia.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Transportaba 30 paquetes de cocaína en un frezzer queriendo cruzar la frontera.

Transportaba 30 paquetes de cocaína en un frezzer queriendo cruzar la frontera.

Intervención en zona fronteriza con Bolivia

Efectivos del Destacamento "Móvil 5", con apoyo de la Sección "Aguas Blancas" del Escuadrón 20 "Orán", realizaban tareas de vigilancia en la frontera con Bolivia. En ese momento observaron a un hombre transportando un freezer de mediano porte sobre su espalda.

Los gendarmes se acercaron al ciudadano y le solicitaron abrir el electrodoméstico. Al hacerlo, hallaron 30 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva de color amarillo en su interior.

NARCOTRAFICO SALTA

Traslado y confirmación del Narcotest

Dada la baja señal telefónica en la zona, por orden de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, los efectivos trasladaron al involucrado y los elementos secuestrados hasta el asiento de la Subunidad para continuar las actuaciones.

Personal de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses realizó la prueba de campo Narcotest, que dio positivo para cocaína con un peso total de 31 kilos 220 gramos.

Secuestro y detención por orden judicial

Por disposición del Magistrado Interviniente, se secuestró la droga, el freezer y se detuvo al hombre involucrado. Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de las autoridades judiciales.

