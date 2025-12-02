martes 02 de diciembre de 2025

2 de diciembre de 2025 - 09:13
Operativo.

Desbaratan un punto de venta de drogas en Monterrico: hay un detenido

Un hombre fue detenido en Monterrico tras descubrir que se dedicaba al narcomenudeo. Tenía en su poder cocaína, marihuana y pasta base.

María Florencia Etchart
Un hombre de 30 años fue detenido en el barrio 12 de Octubre de Monterrico el miércoles 26 de noviembre, alrededor de las 18.30. El hecho ocurrió en inmediaciones de la calle Fernando de Aragón, donde el sujeto fue identificado durante un recorrido de rutina. Al revisarlo, encontraron entre sus pertenencias varios envoltorios con sustancias ilegales.

Secuestro de dosis listas para la venta

Durante la inspección se hallaron 75 dosis de marihuana fraccionada y envoltorios con clorhidrato de cocaína o pasta base.

Ante esta situación, el Fiscal de Narcomenudeo tomó intervención y ordenó profundizar la investigación.

Allanamientos en dos domicilios vinculados

Con autorización judicial, se realizaron allanamientos en dos viviendas que el detenido frecuentaba.

En los registros se secuestraron más estupefacientes, una balanza de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento y dinero en efectivo.

El hombre quedó detenido e imputado

El detenido fue trasladado y quedó alojado en calidad de Detenido Comunicado, imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, según la Ley Nacional 23.737.

Con esta detención, se logró desarticular un punto de venta de drogas que operaba en la zona.

