miércoles 17 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de diciembre de 2025 - 12:07
Policiales.

Cocaína adulterada en Neuquén: alerta sanitaria tras la muerte de 2 personas

Además hay un internado en terapia intensiva. Fue comunicado por el Ministerio de Salud provincial. Habilitaron líneas de teléfono gratuitas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Alerta sanitaria en Neuquén por cocaína adulterada: dos muertos y un internado en terapia intensiva

Alerta sanitaria en Neuquén por cocaína adulterada: dos muertos y un internado en terapia intensiva

El martes, el Ministerio de Salud de Neuquén emitió una alerta sanitaria por el consumo de cocaína supuestamente adulterada, que estaría vinculada con la muerte de dos hombres y la hospitalización grave de un tercero.

Lee además
detuvieron a dos mujeres que viajaban desde jujuy con mas de 3 kilos de cocaina
Narcotráfico.

Detuvieron a dos mujeres que viajaban desde Jujuy con más de 3 kilos de cocaína
Ocultó en suauto más de 50 kilos de cocaína y fue detenido en Ledesma
Narcotráfico.

Ocultó en su auto más de 50 kilos de cocaína y fue detenido en Ledesma

Según reportes de los últimos cinco días en hospitales públicos de la capital provincial y localidades cercanas, la cartera de Salud advirtió sobre la presencia de esta droga en la región. Paralelamente, la Justicia y la Policía investigan la red de distribución y el consumo de estas sustancias.

La cocaína presuntamente adulterada habría causado ya la muerte de dos personas.

Cocaína adulterada en Neuquén: lo que se sabe

Los tres episodios de intoxicación severa se produjeron en un lapso muy breve, lo que "despierta la sospecha de que haya un producto adulterado”. Los pacientes, todos hombres de 23, 29 y 53 años, ingresaron a los hospitales con síntomas de agitación intensa, frecuencia cardíaca elevada, convulsiones y presión arterial alta.

No obstante, las complicaciones superaron ampliamente los efectos típicos asociados al consumo de cocaína, que normalmente incluyen agitación mental y motora, taquicardia y alteraciones cardíacas.

Los afectados presentaron un desarrollo clínico “complicado” que desembocó en insuficiencia hepática aguda y trastornos de la coagulación sanguínea, provocando el fallecimiento de dos de ellos.

Cocaína adulterada en Neuquén.

El especialista en toxicología Horacio Trapassi, del Centro de Investigación y Tratamiento de Adicciones (CITA) de Neuquén, subrayó que estas manifestaciones “se salen de lo esperable para la cocaína”, sobre todo cuando culminan en un desenlace fatal. Los decesos ocurrieron entre el 10 y el 14 de diciembre.

Aviso a nivel nacional

Frente a la seriedad de los cuadros clínicos, el Ministerio de Salud de la provincia difundió un comunicado dirigido a todos los establecimientos sanitarios, declarando una “alerta ante la sospecha de circulación de cocaína presuntamente adulterada”. La medida busca identificar casos similares que manifiesten signos atípicos tras el consumo de esta droga.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/NeuquenInforma/status/2000944545991942472&partner=&hide_thread=false

Las autoridades informaron que se encuentra en curso una pesquisa interinstitucional para establecer el origen y la composición exacta de la sustancia responsable de los fallecimientos. Los expertos realizan estudios detallados para determinar qué aditivos o contaminantes podrían haber provocado efectos graves.

Asimismo, el Ministerio de Salud de Neuquén notificó al Sistema Nacional de Alertas Tempranas (SAT) sobre la posible aparición de nuevas drogas psicoactivas o modalidades de consumo emergentes, coordinando esfuerzos con autoridades nacionales para iniciar una investigación al respecto.

Piden a la población “precaución y evitar el consumo”

El Sistema de Salud Pública instó a la ciudadanía a actuar con cautela y abstenerse de consumir la sustancia. Las autoridades sanitarias instan a cualquier persona que haya ingerido cocaína y manifieste síntomas atípicos a acudir sin demora al centro de salud u hospital más cercano.

Alerta sanitaria en Neuquén por cocaína adulterada.

El especialista en toxicología Horacio Trapassi aconsejó a los consumidores no ignorar ninguna reacción que difiera de lo habitual, dado que quienes usan la droga suelen reconocer sus efectos normales.

Se recomienda acudir de urgencia si aparecen señales graves como:

  • Sangrados o palidez
  • Dolor abdominal
  • Coloración amarilla de la piel (ictericia)
  • Alteraciones del sensorio o estado mental distintos a los esperados
Dieron aviso al Sistema de Alertas Tempranas y habilitaron líneas de teléfono gratuitas.

El Ministerio de Salud señaló que las personas con consumos problemáticos pueden acudir a cualquier sala de emergencias, centro sanitario o unidad especializada en salud mental, donde recibirán atención confidencial y sin juicios.

Además, permanecen disponibles líneas de asistencia gratuitas, como el número 299 535 8191 (“Salud mental te escucha”) y la Línea 141 de Sedronar, para brindar contención y orientación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Detuvieron a dos mujeres que viajaban desde Jujuy con más de 3 kilos de cocaína

Ocultó en su auto más de 50 kilos de cocaína y fue detenido en Ledesma

Golpe al narcotráfico en Salta: secuestran 200 kilos de cocaína en la Ruta 50

Peligro en la Ruta 9: un auto circuló en contramano a alta velocidad por Alto Comedero

Dos mayores están detenidos por el crimen de Juan Vanega en Alto Comedero

Lo que se lee ahora
En contramano por Ruta Nacional 9. video
Jujuy.

Peligro en la Ruta 9: un auto circuló en contramano a alta velocidad por Alto Comedero

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Choque fatal en Ruta Nacional 9: confirmaron que cuatro heridos están en código rojo
Impactante.

Choque fatal en Ruta Nacional 9: confirmaron que cuatro heridos están en código rojo

Una adolescente desaparecida hace tres meses en Buenos Airesapareció en Jujuy (Foto ilustrativa)
Investigación.

Una adolescente desaparecida hace tres meses en Buenos Aires apareció en Jujuy

Dos mayores detenidos por el crimen de Juan Vanega en Alto Comedero (Foto ilustrativa) video
Inseguridad.

Dos mayores están detenidos por el crimen de Juan Vanega en Alto Comedero

Desde el lunes los motociclistas sin casco no podrán cruzar los puentes video
Advertencia.

Desde el lunes los motociclistas sin casco no podrán cruzar los puentes

Entierro de Juan Vanega. video
Justicia.

El último adiós a Juan Vanega: familiares y amigos lo despidieron con profundo dolor

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel