Cocaína adulterada en Neuquén: alerta sanitaria tras la muerte de 2 personas

Alerta sanitaria en Neuquén por cocaína adulterada: dos muertos y un internado en terapia intensiva

El martes, el Ministerio de Salud de Neuquén emitió una alerta sanitaria por el consumo de cocaína supuestamente adulterada , que estaría vinculada con la muerte de dos hombres y la hospitalización grave de un tercero.

Narcotráfico. Ocultó en su auto más de 50 kilos de cocaína y fue detenido en Ledesma

Narcotráfico. Detuvieron a dos mujeres que viajaban desde Jujuy con más de 3 kilos de cocaína

Según reportes de los últimos cinco días en hospitales públicos de la capital provincial y localidades cercanas, la cartera de Salud advirtió sobre la presencia de esta droga en la región. Paralelamente, la Justicia y la Policía investigan la red de distribución y el consumo de estas sustancias.

Los tres episodios de intoxicación severa se produjeron en un lapso muy breve, lo que "despierta la sospecha de que haya un producto adulterado ”. Los pacientes, todos hombres de 23, 29 y 53 años, ingresaron a los hospitales con síntomas de agitación intensa , frecuencia cardíaca elevada , convulsiones y presión arterial alta .

La cocaína presuntamente adulterada habría causado ya la muerte de dos personas.

No obstante, las complicaciones superaron ampliamente los efectos típicos asociados al consumo de cocaína , que normalmente incluyen agitación mental y motora , taquicardia y alteraciones cardíacas .

Los afectados presentaron un desarrollo clínico “complicado” que desembocó en insuficiencia hepática aguda y trastornos de la coagulación sanguínea, provocando el fallecimiento de dos de ellos.

Cocaína adulterada en Neuquén.

El especialista en toxicología Horacio Trapassi, del Centro de Investigación y Tratamiento de Adicciones (CITA) de Neuquén, subrayó que estas manifestaciones “se salen de lo esperable para la cocaína”, sobre todo cuando culminan en un desenlace fatal. Los decesos ocurrieron entre el 10 y el 14 de diciembre.

Aviso a nivel nacional

Frente a la seriedad de los cuadros clínicos, el Ministerio de Salud de la provincia difundió un comunicado dirigido a todos los establecimientos sanitarios, declarando una “alerta ante la sospecha de circulación de cocaína presuntamente adulterada”. La medida busca identificar casos similares que manifiesten signos atípicos tras el consumo de esta droga.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/NeuquenInforma/status/2000944545991942472&partner=&hide_thread=false Precaución por cocaína presuntamente adulterada en Neuquén capital: En los últimos cinco días se registraron dos muertes vinculadas al consumo de dicha sustancia y hay una tercera persona en terapia intensiva. https://t.co/sYC25x1x7N — Neuquén Informa (@NeuquenInforma) December 16, 2025

Las autoridades informaron que se encuentra en curso una pesquisa interinstitucional para establecer el origen y la composición exacta de la sustancia responsable de los fallecimientos. Los expertos realizan estudios detallados para determinar qué aditivos o contaminantes podrían haber provocado efectos graves.

Asimismo, el Ministerio de Salud de Neuquén notificó al Sistema Nacional de Alertas Tempranas (SAT) sobre la posible aparición de nuevas drogas psicoactivas o modalidades de consumo emergentes, coordinando esfuerzos con autoridades nacionales para iniciar una investigación al respecto.

Piden a la población “precaución y evitar el consumo”

El Sistema de Salud Pública instó a la ciudadanía a actuar con cautela y abstenerse de consumir la sustancia. Las autoridades sanitarias instan a cualquier persona que haya ingerido cocaína y manifieste síntomas atípicos a acudir sin demora al centro de salud u hospital más cercano.

Alerta sanitaria en Neuquén por cocaína adulterada.

El especialista en toxicología Horacio Trapassi aconsejó a los consumidores no ignorar ninguna reacción que difiera de lo habitual, dado que quienes usan la droga suelen reconocer sus efectos normales.

Se recomienda acudir de urgencia si aparecen señales graves como:

Sangrados o palidez

Dolor abdominal

Coloración amarilla de la piel ( ictericia )

de la piel ( ) Alteraciones del sensorio o estado mental distintos a los esperados

Dieron aviso al Sistema de Alertas Tempranas y habilitaron líneas de teléfono gratuitas.

El Ministerio de Salud señaló que las personas con consumos problemáticos pueden acudir a cualquier sala de emergencias, centro sanitario o unidad especializada en salud mental, donde recibirán atención confidencial y sin juicios.

Además, permanecen disponibles líneas de asistencia gratuitas, como el número 299 535 8191 (“Salud mental te escucha”) y la Línea 141 de Sedronar, para brindar contención y orientación.