Detuvieron a dos mujeres que viajaban desde Jujuy con más de 3 kilos de cocaína

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió detener a dos mujeres que transportaban 3,2 kilos de cocaína en un colectivo de larga distancia que había partido desde San Salvador de Jujuy con destino a la ciudad de Córdoba. El hallazgo se produjo durante un control realizado por efectivos de la Sección Seguridad Vial “ Sinsacate”, dependiente del Escuadrón 65 “Córdoba”, sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 758.

En Córdoba hallaron más de 3 kilos de cocaína y detuvieron a dos personas (3) Durante la inspección de rutina, el personal detectó una mochila sin dueño aparente en el interior del vehículo. Con la presencia de testigos y el apoyo del can antinarcóticos “Cóndor”, se identificaron varios paquetes rectangulares con una sustancia sospechosa. Las pruebas de campo realizadas por Criminalística confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 3 kilos 219 gramos.

La droga había sido ocultada cuidadosamente dentro de la mochila, una modalidad frecuente en el transporte interprovincial, donde los couriers intentan evitar la trazabilidad individual sobre la carga. El colectivo había salido de Jujuy horas antes y realizaba su ruta habitual hacia la capital cordobesa.

En Córdoba hallaron más de 3 kilos de cocaína y detuvieron a dos personas (2) Intervino el Juzgado Federal N°3 de Córdoba, que ordenó la detención de las dos mujeres vinculadas al equipaje y el secuestro de la sustancia. Ambas quedaron a disposición de la Justicia Federal mientras avanza la investigación para determinar el origen del cargamento, la estructura logística involucrada y el destino final de la droga dentro del territorio cordobés.

Los investigadores analizan si el traslado formaba parte de una modalidad conocida como “microtráfico de larga distancia”, utilizada por redes criminales que reclutan personas para mover cantidades moderadas de estupefacientes entre provincias, reduciendo riesgos y costos operativos. No se descarta que existan más involucrados. En Córdoba hallaron más de 3 kilos de cocaína y detuvieron a dos personas (1) Narcotráfico en las rutas de la Argentina: un patrón que se repite Diferentes episodios durante el año dejan a la vista que organizaciones criminales continúan utilizando el corredor Jujuy–Salta–Santiago–Córdoba–Buenos Aires, una de las rutas internas más activas para el movimiento de estupefacientes en el país. La elección de colectivos interurbanos responde a factores como el flujo constante de pasajeros, la baja trazabilidad del equipaje y la posibilidad de fragmentar las cargas. Transporte en colectivos de larga distancia: en agosto, una joven jujeña fue detenida en Santiago del Estero con casi 2 kilos de cocaína escondidos en un bolso; el colectivo también venía desde el norte argentino.

Equipaje sin identificar: en Salta, a principios de año, Gendarmería halló 4 kilos de cocaína en una valija que nadie reclamaba. La investigación determinó que había subido en Jujuy.

Mulas reclutadas por redes regionales: en Tucumán, dos jujeños fueron detenidos en controles sobre la Ruta 34 cuando trasladaban paquetes adheridos al cuerpo, una técnica típica de organizaciones dedicadas al tráfico minorista pero constante.

