¿Cuándo toca Pity Álvarez? fecha, lugar y cómo sacar entradas

La vuelta de Pity Álvarez a los recitales se instaló como uno de los hitos musicales más anticipados del año. Después de un largo período lejos del público y sin señales claras sobre qué pasaría con su carrera , el artista anunció su retorno con una presentación en Córdoba , lo que volvió a despertar la atención del país.

El recital anticipa un repaso por los clásicos de Viejas Locas e Intoxicados, marcando el retorno más esperado del año.

La decisión de usar el estadio Mario Alberto Kempes tiene que ver con facilitar la llegada de fans de distintas zonas y garantizar un lugar amplio , pensado para un evento que se anticipa con una asistencia multitudinaria .

La vuelta del músico se perfila como uno de los acontecimientos más destacados del calendario musical , impulsado por el entusiasmo que viene creciendo entre sus seguidores.

La última vez que el artista subió a un escenario fue el 25 de noviembre de 2016, en Tandil, durante un show de Viejas Locas. Desde aquel entonces, una enorme cantidad de fans esperaba alguna confirmación sobre un eventual retorno, expectativa que finalmente tomó forma con el anuncio de este recital en tierras cordobesas.

Fecha confirmada del show de Pity Álvarez en Córdoba

La actuación de Pity Álvarez en la ciudad de Córdoba quedó programada para el 20 de diciembre y tendrá lugar en el estadio Mario Alberto Kempes, conocido antiguamente como Chateau Carreras. Esta nueva fecha surge tras la necesidad de reubicar el show que iba a realizarse el 5 de diciembre en Vélez Sarsfield, suspensión que obedeció a distintos contratiempos.

El espectáculo estará centrado en un recorrido por la obra del artista, incluyendo canciones icónicas de sus ciclos con Viejas Locas e Intoxicados. Todavía no se informó oficialmente quiénes formarán parte de la banda en esta ocasión, pero se estima que la propuesta tendrá un tono evocativo, repasando los hitos más significativos de su historia musical.

Dónde comprar entradas para el show del Pity Álvarez

Las localidades para el recital de Pity Álvarez estarán disponibles a partir de este martes 18, desde el mediodía, y podrán comprarse únicamente por medio de la web enigmatickets.com, la única vía oficial habilitada para la operación. El portal también permite pagar las entradas en tres cuotas sin interés con Naranja X, una alternativa que facilita el acceso a quienes llevan años aguardando su retorno a los escenarios.

La preventa despierta un entusiasmo notable por la gran capacidad de convocatoria que históricamente tuvo el músico y por el extenso tiempo en el que no realizó shows. Se estima que la demanda podría ser muy alta desde los primeros instantes, impulsada por admiradores de distintas partes del país que desean estar presentes en su reaparición.

Qué se espera del show en el Mario Alberto Kempes

El show propone un viaje sonoro que retomará los momentos más representativos de la trayectoria del músico. Los seguidores de su obra prevén una presentación cargada de temas emblemáticos, un rasgo que siempre definió las bandas y proyectos en los que participó.

El estadio Mario Alberto Kempes ofrece las condiciones para montar una puesta en escena de gran magnitud, ideal para un concierto que podría transformarse en uno de los más multitudinarios del año. El regreso de Pity Álvarez se perfila como un hito dentro de la música nacional, en especial para quienes reconocen su aporte al rock de raíz urbana.