Un nene británico de 2 años deslumbra en el billar y ya tiene récord Guinness

El nene británico de 2 años que deslumbra en el billar y ya tiene récord Guinness.

Jude Owens , un nene británico de tan solo dos años , llamó la atención del universo del snooker al lograr dos récords mundiales Guinness antes de llegar a los tres años. Según Guinness World Records , se convirtió en la persona más joven en embocar dos bolas con un solo golpe y en ejecutar una jugada de rebote contra la banda en el billar.

El snooker es una variante inglesa del billar , que se practica sobre una mesa mucho más amplia que la del pool y con troneras de menor tamaño. La partida se desarrolla con 22 bolas en total: una blanca que actúa como bola de golpe, 15 rojas y 6 bolas de colores , cada una con un valor distinto de puntos.

Se lo reconoce como uno de los juegos de mesa más complejos y estratégicos del planeta, porque demanda precisión milimétrica , dado que los tiros recorren grandes distancias y la estrategia de acumulación de puntos resulta sumamente sofisticada.

El snooker destaca como una modalidad de billar altamente táctica y difícil, lo que realza el logro de Jude Owens a tan corta edad.

Con apenas dos años, Jude logró introducir dos bolas en distintas troneras con un único golpe de taco . Poco tiempo después, se consagró como el jugador más joven en obtener un récord Guinness al realizar una jugada por banda, en la que la bola blanca rebota contra uno o varios costados de la mesa antes de golpear la bola objetivo.

Jude fue reconocido en el Campeonato del Reino Unido de Snooker 2025, obteniendo patrocinio y elogiado por figuras como Kyren Wilson y Jimmy White.

Su pasión por el billar comenzó cuando su padre, Luke Owens, le obsequió una mesa en miniatura. Muy pronto, Jude mostró un nivel de habilidad sorprendente, que lo llevó a dejar la mesa infantil para probar suerte en mesas profesionales, usando taburetes para alcanzar la superficie de juego pese a su corta estatura.

El propio Luke Owens contó a Guinness World Records que percibió desde el principio la habilidad excepcional de su hijo con el taco de billar. “Jude ha conseguido muchísimas cosas en muy poco tiempo, pero tener dos récords mundiales es probablemente lo máximo, ¿cómo se podría superar eso?”, manifestó.

Reconocimiento profesional y nuevas expectativas

El nene llamó la atención de los expertos del snooker luego de ser distinguido con un homenaje durante el Campeonato del Reino Unido de Snooker 2025.

Miles de personas consideran a Jude Owens un niño prodigio del snooker y su carrera promete marcar el futuro del billar mundial.

Accedió al torneo mediante una entrada especial, convirtiéndose en el jugador más joven con un patrocinio oficial en la disciplina. Allí tuvo la oportunidad de interactuar con referentes como Kyren Wilson, John Parrot y Jimmy White, quienes destacaron su talento sobre la mesa.

La actitud de Jude resalta tanto dentro como fuera de la mesa de juego. Cuando su padre le preguntó quién ganaría en un duelo entre ambos, el pequeño no dudó en contestar: “¡Yo!”. Luke confesó a Guinness World Records que, aunque hasta ahora no ha sido vencido por su hijo, confía en que “lo logre con facilidad en los próximos años”.

Entre las habilidades que maneja el niño se incluyen movimientos complejos, como los golpes con puente flotante y embocar bolas utilizando soportes, técnicas que representan un verdadero reto incluso para jugadores adultos. Según Guinness World Records, este nivel de destreza ha impresionado tanto a especialistas como al público en general.

Una multitud contempla a Jude como un talento extraordinario del snooker, mientras su padre deposita sus ilusiones en que el niño logre grandes conquistas. El porvenir de Jude despierta gran interés, dado que sus hazañas excepcionales a tan corta edad lo han posicionado como un referente a observar en el mundo del billar internacional.