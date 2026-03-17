Tragedia en El Carmen: un nene de 3 años murió por una descarga eléctrica

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 19:30. Cuando llegaron al lugar los equipos de emergencia, encontraron a una pareja junto al menor. Según relataron, se desplazaban en una moto de 110 cc cuando, por causas que se investigan, tuvieron contacto con un cable de alta tensión.
Intentaron reanimarlo durante casi una hora
Personal del SAME trabajó durante unos 50 minutos en maniobras de reanimación al niño, pero finalmente se confirmó su fallecimiento en el lugar.
Posteriormente, el médico interviniente determinó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio por electrocución.
Como consecuencia de la descarga eléctrica, los padres del menor también sufrieron quemaduras y fueron trasladados a un hospital de la zona para recibir atención médica.
La Justicia y los equipos intervinientes trabajan para establecer cómo ocurrió el hecho.