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17 de marzo de 2026 - 12:20
Jujuy.

Tragedia en El Carmen: un nene de 3 años murió por una descarga eléctrica

Una descarga eléctrica en una finca de El Carmen produjo la muerte de un niño de 3 años y dejó a sus padres con quemaduras.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Tragedia en El Carmen: un nene de 3 años murió por una descarga eléctrica/ imagen ilustrativa

Tragedia en El Carmen: un nene de 3 años murió por una descarga eléctrica/ imagen ilustrativa

Un niño de 3 años murió este lunes por la tarde en una finca ubicada sobre la Ruta Provincial 55, a la altura de Finca López, en el departamento El Carmen, luego de sufrir una descarga eléctrica.

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De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 19:30. Cuando llegaron al lugar los equipos de emergencia, encontraron a una pareja junto al menor. Según relataron, se desplazaban en una moto de 110 cc cuando, por causas que se investigan, tuvieron contacto con un cable de alta tensión.

Instalarán una unidad del SAME permanente en Ciudad Cultural (Foto ilustrativa)
Una descarga eléctrica en una finca de El Carmen produjo la muerte de un niño de 3 años y dejó a sus padres con quemaduras. (Foto ilustrativa)

Una descarga eléctrica en una finca de El Carmen produjo la muerte de un niño de 3 años y dejó a sus padres con quemaduras. (Foto ilustrativa)

Intentaron reanimarlo durante casi una hora

Personal del SAME trabajó durante unos 50 minutos en maniobras de reanimación al niño, pero finalmente se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Posteriormente, el médico interviniente determinó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio por electrocución.

Como consecuencia de la descarga eléctrica, los padres del menor también sufrieron quemaduras y fueron trasladados a un hospital de la zona para recibir atención médica.

La Justicia y los equipos intervinientes trabajan para establecer cómo ocurrió el hecho.

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